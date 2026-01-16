Thường trực Ban Bí thư dự Lễ ra mắt Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chính thức ra mắt Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận. Ứng dụng sẽ trở thành nền tảng thông tin chính thống, hỗ trợ định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội và tăng cường kết nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong kỷ nguyên số.

Sáng 16/1, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận (App TGDV).

Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực các Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel, đơn vị phát triển ứng dụng.

NỀN TẢNG THÔNG TIN CHÍNH THỐNG, HỖ TRỢ ĐỊNH HƯỚNG TƯ TƯỞNG TRÊN KHÔNG GIAN SỐ

Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận là một cấu phần quan trọng trong Hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận – nền tảng thông tin chính thống, thống nhất của toàn ngành. Hệ thống này nhằm phục vụ việc cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời hỗ trợ các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, phân tích dư luận xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi lễ.

Với giao diện thân thiện, tích hợp tin tức, nội dung đa phương tiện, trợ lý ảo AI hỗ trợ hỏi – đáp nhanh và khả năng cá nhân hóa nội dung theo từng nhóm người dùng, Ứng dụng được thiết kế để dễ tiếp cận, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Ứng dụng vận hành trên nền tảng di động, bảo đảm khả năng truyền tải thông tin nhanh, liên tục và thông suốt giữa Trung ương, địa phương và nhân dân.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận không trùng lắp với các nền tảng, ứng dụng hiện có. Ứng dụng tập trung đúng vai trò, chức năng đặc thù của ngành Tuyên giáo và Dân vận, gồm: giải thích, định hướng, lắng nghe, kết nối và tạo đồng thuận xã hội.

Thông qua Ứng dụng, người dân có thể tiếp cận nhanh chóng các thông tin chính thống, đã được kiểm chứng, không phụ thuộc vào các nền tảng mạng xã hội. Người dùng có thể chủ động tra cứu chính sách, đặt câu hỏi, tiếp cận các nội dung hỏi – đáp, tự học; đồng thời phản ánh, gửi kiến nghị và theo dõi kết quả xử lý của các cơ quan chức năng.

Việc cung cấp thông tin theo hướng trực quan, dễ hiểu được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng hiểu sai chính sách, hạn chế các khiếu nại, phản ánh không cần thiết; nâng cao khả năng tự bảo vệ của người dân trước tin giả, tin sai sự thật; từng bước hình thành công dân số và gia tăng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, tuyên truyền viên, Ứng dụng là nguồn cung cấp tài liệu chuẩn hóa, phục vụ việc học tập nghị quyết, chuyên đề theo hình thức linh hoạt, có thể đo lường được kết quả. Trợ lý AI hỗ trợ hỏi – đáp, soạn thảo thông điệp, kịch bản tuyên truyền, giúp cán bộ nắm bắt nhanh hơn các phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại địa bàn.

Qua đó, Ứng dụng hỗ trợ tăng tính chủ động, tự tin trong công tác tuyên truyền, đối thoại với nhân dân; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, dựa trên dữ liệu.

CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐIỀU HÀNH, NẮM BẮT DƯ LUẬN

Đối với đoàn viên, hội viên và các tổ chức chính trị – xã hội, Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận là kênh tiếp nhận nội dung tuyên truyền, vận động đúng đối tượng; tham gia các hoạt động học tập số, chuyên đề, phong trào; đồng thời thực hiện các khảo sát, thăm dò nhanh về tâm tư, nguyện vọng của hội viên.

Thông qua đó, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể được đổi mới theo hướng linh hoạt, sát thực tiễn hơn; gắn các phong trào, cuộc vận động với nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên.

Quang cảnh Lễ ra mắt App TGDV trên điện thoại di động. Ảnh: Nhân Dân.

Với các cơ quan tuyên giáo và dân vận các cấp, cũng như chính quyền cơ sở, Ứng dụng được xác định là công cụ hỗ trợ công tác tham mưu trên cơ sở dữ liệu. Hệ thống cho phép đo lường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; cung cấp kho tri thức, tài liệu học tập dùng chung trong toàn hệ thống; hỗ trợ tổng hợp, phân tích thông tin một cách kịp thời.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, Ứng dụng cung cấp các bản đồ tổng hợp về dư luận xã hội, phản ánh của người dân, mức độ đồng thuận xã hội theo từng địa bàn, lĩnh vực. Qua đó, giảm sự phụ thuộc vào các báo cáo qua nhiều tầng nấc trung gian, góp phần nâng cao chất lượng hoạch định chủ trương, giải pháp.

Phát biểu tại lễ ra mắt, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc ra mắt Ứng dụng không chỉ là một sự kiện về công nghệ, mà là minh chứng cho sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số, đáp ứng yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin chính thống, chuẩn xác, kịp thời; chủ động định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin và tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Ứng dụng cần trở thành kênh thông tin chính thống, tin cậy, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách nhanh chóng, trực quan, sinh động, dễ tiếp cận; đồng thời là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Nhấn mạnh việc ra mắt mới chỉ là bước khởi đầu, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện Ứng dụng theo hướng đồng bộ, thống nhất, dễ sử dụng, an toàn và bền vững; bảo đảm công nghệ phục vụ con người và nhiệm vụ chính trị, tránh hình thức, chạy theo phong trào.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý yêu cầu bảo đảm nội dung thông tin chính xác, kịp thời, có chiều sâu, gắn chặt với thực tiễn đất nước và đời sống nhân dân; coi công tác cập nhật thông tin là yếu tố quyết định uy tín và sức lan tỏa của Ứng dụng. Việc vận hành Ứng dụng cần gắn với đổi mới phương thức làm công tác tuyên giáo và dân vận, tăng cường tương tác, lắng nghe, đối thoại, lấy hiệu quả định hướng tư tưởng và tạo đồng thuận xã hội làm mục tiêu cao nhất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của Ứng dụng theo định kỳ; nhấn mạnh việc đánh giá không dựa trên số lượng cài đặt mà dựa trên tốc độ phản ứng trước các vấn đề nóng, mức độ hài lòng của người dân và khả năng định hướng thông tin trên không gian mạng.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Quyết nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và cho biết sẽ quán triệt, triển khai đồng bộ để Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.