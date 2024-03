Tiền lớn đảo ngược chiều giá, VN-Index tiếp tục bứt phá

Liên tiếp các nhịp chốt lời, điều chỉnh trong phiên hôm nay và kết quả là dòng tiền bắt đáy quá mạnh cuối cùng vẫn đảo ngược chiều giá thành công. VN-Index từ chỗ giảm hơn 3,5 điểm phục hồi vượt tham chiếu tăng 8,57 điểm và chốt phiên ở mức cao nhất ngày, tương đương +0,68%.

Thực ra toàn bộ mức tăng này ở chỉ số đạt đạt được chỉ trong nhịp tăng 15 phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục và đợt ATC tăng thêm khoảng 3,3 điểm nữa. Loạt cổ phiếu trụ bứt tốc đột ngột tạo nên sức mạnh cộng hưởng đáng chú ý là BID tăng 1,68%, MWG tăng 5,49%, GAS tăng 1,54%, CTG tăng 1,25%, VNM tăng 1,39%... Thậm chí các trụ yếu trước đó như VHM, VIC cũng có cải thiện bớt giảm. VIC đóng cửa thậm chí còn tăng nhẹ 0,11%.

Những cổ phiếu vốn hóa lớn thay đổi theo hướng mạnh lên đã tác động đáng kể tới các chỉ số. VN-Index chiều nay tiếp tục giảm nửa đầu phiên và lình xình đến tận 2h15 mới bứt tốc. Nhìn từ độ rộng chỉ số, lúc 2h15 mới có 177 mã tăng/301 mã giảm nhưng đến 2h30 đã là 237 mã tăng/239 mã giảm. Đóng cửa VN-Index ghi nhận 258 mã tăng/212 mã giảm. Có thể thấy độ rộng cũng thay đổi tích cực theo, tức là có sự lan tỏa tăng giá thay vì chỉ kéo trụ.

VN30-Index chốt phiên tăng 0,92% với 20 mã tăng/6 mã giảm, đảo ngược hoàn toàn so với phiên sáng. 9 mã trong nhóm tăng chốt trên tham chiếu từ 1% trở lên, dẫn đầu là MSN với mức giá kịch trần. Cổ phiếu này vẫn là mã kéo điểm khỏe nhất, đóng góp hơn 1,7 điểm. Tuy nhiên MSN không tham gia kéo chỉ số ở 15 phút cuối vì giá đã tăng từ trước. Mã này chạm giá trần từ khoảng 2h10. MSN hôm nay xác lập kỷ lục về thanh khoản tính theo giá trị khớp lệnh từ đầu năm 2022 với 959,2 tỷ đồng, giá cũng lên mức cao nhất trong vòng 4 tháng.

Sức mạnh của dòng tiền đã đảo ngược giá rất nhiều cổ phiếu lúc cuối phiên.

Nhờ sức lan tỏa tăng giá “theo chân” nhóm trụ, mặt bằng cổ phiếu chiều nay cũng cao thêm nhiều. Chốt phiên sáng HoSE mới có 55 mã tăng trên 1%, đóng cửa nhiều gấp đôi với 101 mã. Thanh khoản nhóm này chiếm 44,7% tổng giá trị khớp của sàn cho thấy dòng tiền có hiệu lực rất cao. Thanh khoản dẫn đầu nhóm là MWG với 1.087,5 tỷ đồng, giá tăng 5,49%. HPG, VIX, MBB, VCI, CII, GEX, VNM, DBC, HAG, DGC là các cổ phiếu khác thanh khoản đều trên 300 tỷ đồng.

Nhóm kịch trần có 9 mã và hầu hết thanh khoản đều khá. Ngoài MSN là CTS với 159,6 tỷ đồng, HTN với 65,9 tỷ, BKG với 37,8 tỷ, POM với 35,4 tỷ, NBB với 14,5 tỷ.

Mặc dù Midcap chốt phiên chỉ tăng 0,73%, Smallcap tăng 0,53%, yếu hơn VN30 tăng 0,92% nhưng rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh 2-5% lại không thuộc nhóm blue-chips. Cả rổ VN30 chỉ có 9 mã tăng hơn 1%. Loạt cổ phiếu tăng cực tốt và thanh khoản trung bình rất nhiều như FTS, NHH, TCD, AGR, EVG, HCD, CNG, IJC, FRT, BSI…

Màn đảo chiều ấn tượng cuối phiên cũng đi cùng với thanh khoản khá tốt: Tính riêng buổi chiều, HoSE khớp lệnh đạt 12.090 tỷ đồng, tăng 20% so với phiên sáng. Rổ VN30 tăng giao dịch tới gần 44% với lượng tiền lớn đổ vào MSN, MWG, HPG, MBB, SSI, khớp từ 400 tới 600 tỷ đồng. Đây có thể là tín hiệu của dòng tiền chậm chân hoặc lỡ bán non đang quay lại. Dù vậy do phiên sáng giao dịch khá chậm nên tổng thể cả ngày, thanh khoản khớp lệnh hai sàn vẫn giảm 15,4% so với phiên trước, đạt 23.710 tỷ đồng.

Đà bứt phá cuối cùng đẩy VN-Index lên mức 1.269,98 điểm, thoát ra khỏi trạng thái lình xình 3 phiên trước. Việc chỉ số tiếp tục đà đi lên và thị trường duy trì được mức thanh khoản rất lớn cho thấy nhà đầu tư vẫn đang có kỳ vọng rất lớn.