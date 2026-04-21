Thứ Ba, 21/04/2026

Trang chủ Chứng khoán

Tiền mua suy yếu, cổ phiếu điều chỉnh diện rộng, trụ cũng “vô dụng”

Kim Phong

21/04/2026, 15:22

Mặc dù VIC, VHM cùng vài blue-chips khác vẫn tăng nhưng không thể đỡ được sức nặng của rất nhiều cổ phiếu khác giảm giá. Thanh khoản sàn HoSE chiều nay sụt giảm khoảng 9% so với phiên sáng với mặt bằng giá thấp hơn đáng kể, cho thấy dòng tiền đã suy yếu nhiều.

VN-Index và các đường MA20, MA50 và MA100 ngày.
VN-Index và các đường MA20, MA50 và MA100 ngày.

VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,2% tương đương -3,63%. Mức giảm rất nhẹ này là nhờ VIC tăng 1,41%, VHM tăng 0,48%, STB tăng 5,45%, LPB tăng 2,28% đem về hơn 7 điểm.

Trong khi đó độ rộng chỉ số lúc đóng cửa còn 99 mã tăng/227 mã giảm, kém hơn nhiều phiên sáng (116 mã tăng/173 mã giảm). Không chỉ vậy, có tới 125 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% giá trị, trong khi buổi sáng mới là 52 mã.

Như vậy mặt bằng giá cổ phiếu đã thực sự suy yếu đi đáng kể, không chỉ do ảnh hưởng của trụ. Rổ VN30 kết phiên với 9 mã tăng/21 mã giảm (buổi sáng 12 tăng/12 giảm). VN30-Index giảm 0,1% (phiên sáng tăng 1,35%). Hiện tượng hạ giá của các blue-chips là rất rõ.

Thống kê rổ này có tới 27/30 cổ phiếu tụt giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 2 mã nhích lên. Mạnh nhất là VIC cũng đã bị ép xuống tới 2,61%, chỉ còn tăng 1,41% so với tham chiếu. VHM lao dốc mạnh 3,95% và đánh mất gần hết mức tăng buổi sáng. Thanh khoản hai trụ này thuộc nhóm cao nhất rổ VN30 phiên chiều. STB, cổ phiếu kịch trần phiên sáng cũng xuất hiện rung lắc mạnh. Lúc sau 1h30 STB đã bị đánh bay lượng dư mua giá trần nhưng phải đến ATC mới thực sự bị ép xuống. Đóng cửa STB chỉ còn tăng 5,45%. HPG, trụ buổi sáng tăng 1,76% chiều nay lao dốc liên tục và đóng cửa mất gần hết, chỉ còn tăng 0,35%. LPB, cổ phiếu ngân hàng còn tương đối mạnh, chốt tăng 2,28% nhưng thực ra cũng đã phải trả lại tới 1,36%...

Sự suy yếu của các cổ phiếu dẫn dắt khiến VN-Index mất độ cao khá nhanh. Cả phiên chiều chỉ số hình thành một nhịp trượt giảm và đánh mất ngưỡng tham chiếu khi chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc đợt giao dịch liên tục. Thị trường phản ứng khá tiêu cực khi ngay 15 phút đầu phiên chiều cả VIC lẫn VHM đã có một nhịp giảm khá nhanh. Lúc 1h20 độ rộng sàn HoSE chỉ còn 98 mã tăng/188 mã giảm và kết phiên là 99 mã tăng/227 mã giảm.

Đặc biệt áp lực bán gia tăng cục bộ đã khiến gần 20 cổ phiếu xuất hiện thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng với biên độ giảm giá quá 1%. Nhiều blue-chips xuất hiện trong số này như MWG, SSI, MSN, FPT, VPB… Ngoài ra midcap có VIX giảm 2,01%, CII giảm 2,11%, HCM giảm 2,33%, VCI giảm 2,19%, GEX giảm 1,59%, DXG giảm 2%, TCH giảm 2,34%... Tính chung thanh khoản nhóm 125 mã yếu nhất thị trường chiếm khoảng 35% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE.

Ở nhóm tăng giá, trừ STB và VIC, phần lớn những cổ phiếu có sức chịu đựng tốt thuộc nhóm midcap. Vấn đề là các mã này có lợi thế về thanh khoản khá thấp nên cân bằng được cung cầu. NVL tăng 3,21% khớp 868,3 tỷ; EIB tăng 1,77% với 421,6 tỷ, PVT tăng 2,55% với 203,4 tỷ, CRC tăng 1,08% với 64,6 tỷ, VVS tăng 6,96% với 54,7 tỷ, PAN tăng 1,08% với 43 tỷ…

Vấn đề lớn nhất lúc này là sự kém ổn định ở các cổ phiếu dẫn dắt. VIC tuy vẫn có đỉnh cao lịch sử mới nhưng 3 phiên gần nhất đang có tín hiệu chốt lời mạnh. VHM phục hồi dữ dội được một ngày đã lại bị xả. Các cổ phiếu khả dĩ thay thế như nhóm ngân hàng lớn hôm nay không mạnh, trừ TCB tăng nhẹ 0,31% còn lại toàn đỏ. Ngoài ra sự bất định trong tiến trình đàm phán Trung Đông cũng khiến nhà đầu tư thận trọng và thực hiện nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận tránh rủi ro.

Thị trường tiếp tục “xanh vỏ”, VN-Index vào vùng đỉnh lịch sử

Dòng vốn ETF tiếp tục rút ròng mạnh ở Việt Nam

Ngại rủi ro, dòng tiền đứng ngoài, thanh khoản chạm đáy 2 tuần

