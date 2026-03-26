Tiền tổ chức trong nước mua ròng 1.000 tỷ

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 1008,2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 281,5 tỷ đồng.
Điểm nghẽn lớn nhất của thị trường hiện tại nằm ở thanh khoản suy yếu, khi dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát dù những lo ngại cao trào về xung đột Trung Đông đã phần nào đi qua. Tuy nhiên, tác động kéo dài từ cuộc chiến – đặc biệt là áp lực lạm phát toàn cầu và xu hướng thắt chặt lãi suất của các ngân hàng trung ương, trong đó có Việt Nam – đang khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng và dễ tổn thương hơn.
Trong bối cảnh đó, VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, đóng cửa giảm 13,56 điểm về 1.644,63 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên bán với 207 mã giảm so với 123 mã tăng, phản ánh trạng thái tiêu cực lan tỏa trên diện rộng. Lực bán không còn mang tính cục bộ mà xuất hiện đồng loạt ở hầu hết các nhóm ngành, cho thấy niềm tin thị trường chưa được khôi phục.
Dù vậy, vẫn xuất hiện một số điểm sáng mang tính nâng đỡ chỉ số như VIC, VJC, VGI, GEE, HMD cùng nhóm chứng khoán với HCM và VCI duy trì được đà tăng. Tuy nhiên, các trụ đỡ này là chưa đủ để cân bằng áp lực bán áp đảo.
Nhóm ngân hàng – trụ cột của thị trường – đồng loạt suy yếu từ các mã vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG, TCB, VPB, MBB đến các cổ phiếu trung bình như HDB, ACB, STB, tạo áp lực đáng kể lên chỉ số.
Tương tự, nhóm bất động sản (VHM, VRE, BCM, KBC, KDH), tiêu dùng (MWG, VPL, PNJ, MCH, VNM, MSN) và năng lượng dầu khí (GAS, BSR, PLX) đều bị bán mạnh, cho thấy xu hướng phòng thủ đang chiếm ưu thế. Việc các nhóm ngành chủ chốt đồng thuận giảm điểm phản ánh sự thiếu vắng dòng tiền dẫn dắt.
Thanh khoản toàn thị trường chỉ đạt 22.500 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 696,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 787,2 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Du lịch và Giải trí. Top mua rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, DCM, ACB, HCM, VCI, VIX, VJC, GEE, DGW, FRT.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Chứng khoán. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FUEVFVND, FPT, VCB, DGC, STB, VHM, SSI, VCG, HPG.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 353,7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1125,8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 14/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, STB, TCB, MBB, VHM, PNJ, HCM, VCB, VPB, BID.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 4/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Bán lẻ. Top bán ròng có: GEE, GEL, VCI, DGW, PVT, NAF, DCM, EIB, VIX.
Tự doanh bán ròng 620,1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 620,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, HCM, VCG, HAH, TPB, PVT, SSI, VHM, PLX, VIX.
Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, TCB, HPG, FPT, MBB, PNJ, GMD, VPB, ACB, CTR.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1008,2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 281,5 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có HCM, DCM, STB, ACB, DPM, VHM, VIX, VJC, GEX, MBB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có FPT, HPG, GEL, GEE, HDB, DGC, VCB, SHB, CTG, EIB.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.670,3 tỷ đồng, tăng 103,3% so với phiên trước, chiếm 19,6% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC với 8 triệu cổ phiếu, tương đương 1.020 tỷ đồng được cá nhân trong nước bán cho Tổ chức trong nước.
Bên cạnh đó, EIB có giao dịch thỏa thuận trao tay với hơn 23 triệu cổ phiếu, tương đương 510 tỷ đồng giữa cá nhân trong nước.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Xây dựng, Hóa chất, Công nghệ thông tin, Bán lẻ, Vận tải, Hàng tiêu dùng, Khai khoáng, Viễn thông, Dệt may trong khi giảm ở Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Dầu khí, Thực phẩm, Thép, Tiện ích, Bảo hiểm. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.
Cảnh báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Tikop, Buff, Topi
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kĩ về pháp lý khi thực hiện giao dịch hợp tác đầu tư qua các ứng dụng, website trên môi trường mạng...
Giữa xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran - và cú sốc năng lượng toàn cầu mà cuộc chiến này gây ra - những tài sản được coi là "hầm trú ẩn" truyền thống như vàng và USD lại không phát huy tốt được vai trò kênh đầu tư an toàn...
Phiên tăng mạnh hôm qua giúp một bộ phận nhà đầu tư bất ngờ có lãi T+ khá tốt và một đợt chốt lời xuất hiện hôm nay. Quan điểm ngắn hạn chi phối ở thời điểm hiện tại là bình thường, vì không có gì đảm bảo thị trường đã chạm đáy và một đồng bỏ vào túi là một đồng an toàn.
Dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh lên, khối ngoại đảo chiều mua ròng
Mặc dù VN-Index chiều nay cải thiện không đáng kể nhưng giá cổ phiếu cũng đã nhích lên so với buổi sáng. Điều bất ngờ là trong khi số lớn blue-chips suy yếu, nhóm vừa và nhỏ lại ổn định, thậm chí thu hút dòng tiền bắt đáy. Khối ngoại cũng mua ròng hơn 100 tỷ đồng sau khi bán ròng lớn trong buổi sáng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng mang tính cấu trúc, dần khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn trọng yếu của nền kinh tế. Kết thúc năm 2025, VN-Index ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gần 41%, đưa tổng vốn hóa thị trường đạt tỷ lệ 86,7% GDP.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: