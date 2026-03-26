Tiền tổ chức trong nước mua ròng 1.000 tỷ

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 1008,2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 281,5 tỷ đồng.

Điểm nghẽn lớn nhất của thị trường hiện tại nằm ở thanh khoản suy yếu, khi dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát dù những lo ngại cao trào về xung đột Trung Đông đã phần nào đi qua. Tuy nhiên, tác động kéo dài từ cuộc chiến – đặc biệt là áp lực lạm phát toàn cầu và xu hướng thắt chặt lãi suất của các ngân hàng trung ương, trong đó có Việt Nam – đang khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng và dễ tổn thương hơn.

Trong bối cảnh đó, VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, đóng cửa giảm 13,56 điểm về 1.644,63 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên bán với 207 mã giảm so với 123 mã tăng, phản ánh trạng thái tiêu cực lan tỏa trên diện rộng. Lực bán không còn mang tính cục bộ mà xuất hiện đồng loạt ở hầu hết các nhóm ngành, cho thấy niềm tin thị trường chưa được khôi phục.

Dù vậy, vẫn xuất hiện một số điểm sáng mang tính nâng đỡ chỉ số như VIC, VJC, VGI, GEE, HMD cùng nhóm chứng khoán với HCM và VCI duy trì được đà tăng. Tuy nhiên, các trụ đỡ này là chưa đủ để cân bằng áp lực bán áp đảo.

Nhóm ngân hàng – trụ cột của thị trường – đồng loạt suy yếu từ các mã vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG, TCB, VPB, MBB đến các cổ phiếu trung bình như HDB, ACB, STB, tạo áp lực đáng kể lên chỉ số.

Tương tự, nhóm bất động sản (VHM, VRE, BCM, KBC, KDH), tiêu dùng (MWG, VPL, PNJ, MCH, VNM, MSN) và năng lượng dầu khí (GAS, BSR, PLX) đều bị bán mạnh, cho thấy xu hướng phòng thủ đang chiếm ưu thế. Việc các nhóm ngành chủ chốt đồng thuận giảm điểm phản ánh sự thiếu vắng dòng tiền dẫn dắt.

Thanh khoản toàn thị trường chỉ đạt 22.500 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 696,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 787,2 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Du lịch và Giải trí. Top mua rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, DCM, ACB, HCM, VCI, VIX, VJC, GEE, DGW, FRT.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Chứng khoán. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FUEVFVND, FPT, VCB, DGC, STB, VHM, SSI, VCG, HPG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 353,7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1125,8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 14/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, STB, TCB, MBB, VHM, PNJ, HCM, VCB, VPB, BID.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 4/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Bán lẻ. Top bán ròng có: GEE, GEL, VCI, DGW, PVT, NAF, DCM, EIB, VIX.

Tự doanh bán ròng 620,1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 620,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, HCM, VCG, HAH, TPB, PVT, SSI, VHM, PLX, VIX.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, TCB, HPG, FPT, MBB, PNJ, GMD, VPB, ACB, CTR.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1008,2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 281,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có HCM, DCM, STB, ACB, DPM, VHM, VIX, VJC, GEX, MBB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có FPT, HPG, GEL, GEE, HDB, DGC, VCB, SHB, CTG, EIB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.670,3 tỷ đồng, tăng 103,3% so với phiên trước, chiếm 19,6% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC với 8 triệu cổ phiếu, tương đương 1.020 tỷ đồng được cá nhân trong nước bán cho Tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, EIB có giao dịch thỏa thuận trao tay với hơn 23 triệu cổ phiếu, tương đương 510 tỷ đồng giữa cá nhân trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Xây dựng, Hóa chất, Công nghệ thông tin, Bán lẻ, Vận tải, Hàng tiêu dùng, Khai khoáng, Viễn thông, Dệt may trong khi giảm ở Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Dầu khí, Thực phẩm, Thép, Tiện ích, Bảo hiểm. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.