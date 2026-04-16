Bộ Y tế: Không khoan nhượng với thực phẩm bẩn

Ngày 16/4, Bộ Y tế tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, với thông điệp siết chặt quản lý, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.
Tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào
Hồng Lan thông tin, chỉ tính riêng
quý 1/2026, số vụ ngộ độc thực phẩm ghi nhận
trên cả nước là 36 vụ,
tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, số vụ ngộ độc thực phẩm từ 30
người mắc trở lên tăng 9 vụ, chiếm 25% tổng số vụ.
Đây là tỷ lệ cao, đáng báo động, cho thấy các vụ
ngộ độc thực phẩm có tính chất nghiêm trọng, nguy cơ gây hậu quả lâu dài đến sức
khỏe của cộng đồng. Việc kiểm soát các hộ kinh doanh cá thể, thức ăn đường phố
và các sàn thương mại điện tử nhỏ lẻ đang là tiềm ẩn mối nguy do tính chất phân
tán và khó truy xuất nguồn gốc, dẫn đến không kịp thời ngăn chặn số người mắc
gia tăng.
Chính vì vậy, việc giám sát chặt
chẽ các chuỗi cung ứng, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ của các
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố đóng vai trò rất quan trọng.
Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, trước những
diễn biến phức tạp của thị trường và yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng,
nhiệm vụ phía trước vẫn còn rất nặng nề, bao gồm cả việc hoàn thiện thể chế,
nâng cao nhận thức, hoàn thiện mô hình quản lý hiện đại, hiệu quả, tăng cường
năng lực tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, xử phạt nghiêm minh.
Năm 2026, với chủ đề trọng tâm “Bảo
đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức
ăn đường phố”, ngành y tế xác
định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm chính là công tác bảo vệ sức khỏe Nhân
dân mọi lúc, mọi nơi. Không chỉ tập trung trong tháng cao điểm mà diễn ra thường
xuyên liên tục, thể hiện tinh thần không khoan nhượng với thực phẩm bẩn.
Từ bối cảnh đó, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị các địa phương
tiếp tục tăng cường việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế liên
quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Triển khai các hướng
dẫn của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm trong thức ăn đường phố; tăng cường
kiểm tra, bảo đảm an toàn thực ở các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá
nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Phải làm cho cộng đồng doanh nghiệp
hiểu rõ: “Đảm bảo an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là
đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, là uy tín và sự sống còn của doanh nghiệp”.
Công tác kiểm tra, giám sát hậu kiểm cũng cần được tăng cường, đồng
thời nâng cao vai trò, năng lực của chính quyền địa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa
kiểm tra chuyên môn, quản lý thị trường và ngành công an nhằm xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm, răn đe cảnh tỉnh.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,
chuyển đổi số trong quản lý cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm. Cần xây dựng hệ
thống thông tin liên thông, hỗ trợ đắc lực cho công tác truy xuất nguồn gốc và
đánh giá rủi ro, giúp cơ quan quản lý có biện pháp ngăn ngừa, xử lý sự cố về an
toàn thực phẩm…
Đối với người sản xuất, doanh
nghiệp kinh doanh buôn bán, sản xuất thực phẩm, cần tuân thủ, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật
về an toàn thực phẩm
trong sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm, hàng hóa. Người tiêu dùng cần nâng cao hiểu biết về chất lượng sản phẩm hàng
hóa, thận trọng lựa chọn thực phẩm đảm bảo vệ sinh, rõ nguồn gốc.
Theo kế hoạch, ngay sau lễ phát động,
các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ đồng loạt ra quân từ nay đến
15/5/2026, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ cao như bếp ăn tập thể, khu
công nghiệp, trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn và thức ăn đường phố.
Nội dung kiểm tra được triển khai
toàn diện, từ điều kiện pháp lý đến thực tế hoạt động như giấy chứng nhận đủ điều
kiện an toàn thực phẩm; hồ sơ công bố, kiểm nghiệm sản phẩm; điều kiện cơ sở vật
chất, con người; truy xuất nguồn gốc thực phẩm; hoạt động quảng cáo, ghi
nhãn.
Các đoàn kiểm tra cũng sẽ tiến
hành lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết và xử lý nghiêm các vi phạm, không để thực
phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường.
"Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" diến ra từ 15/4 đến 15/5 trên cả nước
14:05, 13/04/2026
Tiếp tục tạm ngưng áp dụng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm
16:39, 08/04/2026
Bán thực phẩm "bẩn" cho trẻ em sẽ bị phạt tới 40 triệu đồng
Lương hưu tháng 5 sẽ được chi trả sau kỳ nghỉ lễ 30/4
Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Hà Nội sẽ được nhận tiền sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5...
Bộ Nội vụ lấy ý kiến về 9 nhóm đối tượng được tiếp nhận vào viên chức từ 1/7
Lần đầu tiên, nhóm chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực công lập theo chính sách thu hút đối với người có tài năng, sẽ được xem xét tiếp nhận vào viên chức, dự kiến thực hiện từ 1/7...
Liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất thuốc đông y giả
Để đánh vào niềm tin của người tiêu dùng, các đối tượng thường quảng cáo tự nhận mình là thầy thuốc đông y, có bài thuốc gia truyền, cam kết sẽ chữa khỏi hoàn toàn...
Hải Phòng yêu cầu tháo dỡ "con lươn” dự án chắn lối đi cư dân
Đại diện Sở Xây dựng và chính quyền địa phương yêu cầu chủ đầu tư dự án khu đô thị phá dỡ “con lươn” bê tông chắn lối đi khu dân cư…
Điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp từ năm 2026
Với việc nắm được các quy định mới nhất về điều kiện thụ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, sẽ giúp người lao động đảm bảo tối đa quyền lợi của mình...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: