Blog chứng khoán: Tâm lý có “méo” theo chỉ số?

Phần lớn cổ phiếu tiếp tục bị chốt lời hôm nay, với 213 mã đỏ, trong đó gần 100 mã giảm quá 1%. Thị trường cơ sở không nhiều cơ hội, phái sinh thuận lợi hơn ở cả F1 lẫn F2, nhất là F2 khi chiết khấu rất rộng cuối phiên sáng.
Hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh nhưng với lợi thế lớn cho
Long trong cả kỳ hạn gần nhất và OI không lớn, thị trường cơ sở hứa hẹn ít biến
động. Thực tế sức mạnh của VIC, VHM kết hợp thêm MWG, MSN, VPB còn làm tốt hơn:
VN30 tăng mạnh trong buổi sáng rồi duy trì được biên dao động cao suốt thời
gian còn lại.
Ảnh hưởng của các trụ lên VNI rất lớn, tỷ lệ tăng/giảm ở cổ
phiếu chỉ là 0,49/1 nhưng VNI vẫn tăng hơn 19 điểm (+1,07%). Điều này tiếp tục
gây ra sự ức chế, nhưng thực tế thị trường đang có hoạt động chốt lời, nên đa số
cổ phiếu giảm là bình thường. Vấn đề nên quan sát là áp lực bán mạnh đến mức nào?
Với gần 100 cổ phiếu giảm quá 1%, xác suất tổn thương danh mục
là khá cao, nhưng biên độ giảm rộng này có phần của dòng tiền mua chờ đợi quá sâu.
Tổng thanh khoản không tăng, thậm chí còn giảm nếu loại ra các mã thanh khoản đột
biến nhất (nếu trừ 5 cổ phiếu Top thanh khoản thì phần còn lại của hai sàn giảm
hơn 6%). Mức giao dịch yếu cho thấy áp lực chính trên thị trường vẫn là hoạt động
ngắn hạn, hơn là những đợt rút khỏi thị trường như giai đoạn nửa đầu tháng 3 vừa
qua.
Sự lệch pha giữa chỉ số và diễn biến giá cổ phiếu đang lặp lại
lo ngại về tâm lý của giai đoạn trước khi nhà đầu tư vẫn nhìn vào VNI để giao dịch.
Chỉ số đang trên đường quay lại vùng đỉnh lịch sử, tức là sớm gặp ngưỡng kháng
cự, mà chiến lược ngắn hạn thường là sợ những vùng này. Dĩ nhiên cũng có nhiều
cổ phiếu đạt biên độ tăng tốt nhịp này và bị bán là bình thường. Những cổ phiếu
không tăng được hoặc tăng ít thường là những mã yếu, không được dòng tiền ngắn
hạn tập trung vào.
Vấn đề là các trụ có khả năng duy trì sức mạnh như thế nào
trong bối cảnh đa số trụ khác còn yếu. VIC và VHM đang quay lại ngưỡng đỉnh lịch
sử, thậm chí VIC đóng cửa hôm nay còn có đỉnh lịch sử mới (dù về biên độ dao động
tối đa thì chưa). VIC đã trần hai phiên liên tiếp còn VHM tăng thêm một ngày nữa
là chạm lại đỉnh. Trong khi đó loạt trụ ngân hàng còn đang “lẹt đẹt” vùng thấp.
Nếu hai trụ dẫn này quay đầu thì VNI chắc chắn bị ảnh hưởng, từ đó có thể thúc đẩy
tâm lý bán ngắn hạn mạnh hơn.
Với các rắc rối bên ngoài vẫn chưa êm, tâm lý ngắn hạn là cách
phòng thủ và ưu tiên an toàn. Điểm tốt là thanh khoản duy trì khá thấp nhịp tăng
này nên về lý thuyết sức ép bán ra cũng sẽ không lớn, trừ phi có một nhịp ép trụ
mạnh. Vì vậy chỉ nên tham gia với tâm thế ngắn hạn và luôn dự phòng tiền mặt để
xử lý tình huống mở biên độ.
Thị trường phái sinh hôm nay dao động khá rộng và tâm lý tích
cực. VN30 ban đầu có một nhịp giảm khá nhanh xuống đúng 1959.xx. Đó là lúc cả
VIC lẫn VHM đều lùi giá. Tuy nhiên F1 lại không giảm tương xứng, chấp nhận chênh
lệch tại đáy tới trên 7 điểm. Điều này khiến việc vào Long rất khó, vì cũng không
có gì chắc chắn là VIC, VHM sẽ được kéo trở lại. Do đó phải đợi basis chặt hơn
và khoảng từ 1959.xx tới 1969.xx không giao dịch được. Tuy nhiên cú đánh thốc
qua 1969.xx thì basis gần như không đáng kể, có thể đặt cược Long và “khấn” cho
VIC, VHM tiếp tục có tiền lớn. Hai trụ này sau đó kéo điểm khá tốt nhưng VN30 lên
chạm 1982.xx lúc sau 11h thì basis lại đảo chiết khấu tới hơn 5 điểm. Đó là lúc
nên đóng vị thế vì thiên hạ cũng đang đóng, nhất là với lượng tích lũy quay đáy
VN30, thời điểm basis dương rất rộng. Vị thế Long này tuy chỉ “hớt váng” được một
nửa nhịp tăng nhưng ít nhất là đúng setup và rủi ro thấp.
Sự lệch pha F1 và F2 ở cuối phiên sáng mới là cơ hội dễ ăn
nhất. Khi F1 đã bị cuốn lên theo VN30 thì F2 bị bỏ rơi, tạo mức chiết khấu lúc
quanh 11h15 tới hơn 19 điểm. F2 thời gian còn rất dài nên chênh lệch rộng là bình
thường. Tuy nhiên nếu tinh ý thì sẽ thấy quy luật đảo kỳ hạn với hoạt động đóng
ở F1 và chuyển qua F2 luôn mạnh lên trong ngày đáo hạn và đặc biệt là buổi chiều.
Vì vậy chỉ cần VIC, VHM duy trì được độ cao cho VN30 thì chắc chắn Long mới sẽ tạo
cầu cho F2. Điều đó đã xuất hiện ngay đầu phiên chiều và từ 1960 lên 1975 là khoảng
ngon ăn nhất.
Với rủi ro suy yếu của các trụ, khả năng cao thị trường cơ sở
cũng sẽ giảm trong ngày cuối tuần. Tuy nhiên trừ phi có ép trụ mạnh, còn không
dao động giá cổ phiếu vẫn sẽ chậm.
VN30 chốt hôm nay tại 1979.19. Cản gần nhất ngày mai là
1982; 1997; 2007; 2015; 2027; 2039; 2050. Hỗ trợ 1971; 1960; 1949; 1941; 1926;
1907.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Blog chứng khoán: Thử thách ngắn hạn
16:29, 15/04/2026
Kịch cũ soạn lại, VN-Index sắp về vùng đỉnh lịch sử
15:36, 16/04/2026
Ba cổ phiếu trong rổ VNDiamond được các quỹ ETF hơn 12 nghìn tỷ sắp mua nhiều nhất
Kịch cũ soạn lại, VN-Index sắp về vùng đỉnh lịch sử
Sức mạnh của các cổ phiếu trụ đẩy VN-Index đóng cửa hôm nay lên mức 1819,83 điểm trong khi vùng đỉnh quanh 1880-1900 điểm. Diễn biến này gợi nhớ lại nhịp tăng tháng 12 năm ngoái, khi cũng chỉ vài cổ phiếu lớn cũng đủ sức nâng chỉ số lên tầm cao mới.
Ba cổ phiếu trong rổ VNDiamond được các quỹ ETF hơn 12 nghìn tỷ sắp mua nhiều nhất
Chứng khoán MBS dự báo sẽ không có sự thay đổi về cổ phiếu trong kỳ rà soát sắp tới của rổ VNDiamond.
VN-Index tiếp tục bay cao vượt 1800 điểm, cổ phiếu “rơi rụng” hàng loạt
Mặc dù chỉ số đại diện thị trường chốt phiên sáng nay tăng 1% nhưng chỉ riêng VIC và VHM còn đem về điểm số nhiều hơn cả VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,3 lần số tăng giá.
Đại diện FTSE Russell: Sau nâng hạng, tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng các sản phẩm, bộ chỉ số mới
Đại diện FTSE Russell đánh giá dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc xây dựng các sản phẩm mới, bộ chỉ số và các chỉ số chuẩn tham chiếu phù hợp với thông lệ quốc tế.
Các ngân hàng trung ương bán vàng: Nhất thời hay lâu dài?
Sau nhiều năm liên tục mua ròng vàng, một số ngân hàng trung ương đã chuyển sang bán vàng thời gian gần đây khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran dẫn tới nhu cầu thanh khoản lớn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: