Blog chứng khoán: Tâm lý có “méo” theo chỉ số?

Phần lớn cổ phiếu tiếp tục bị chốt lời hôm nay, với 213 mã đỏ, trong đó gần 100 mã giảm quá 1%. Thị trường cơ sở không nhiều cơ hội, phái sinh thuận lợi hơn ở cả F1 lẫn F2, nhất là F2 khi chiết khấu rất rộng cuối phiên sáng.

Hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh nhưng với lợi thế lớn cho Long trong cả kỳ hạn gần nhất và OI không lớn, thị trường cơ sở hứa hẹn ít biến động. Thực tế sức mạnh của VIC, VHM kết hợp thêm MWG, MSN, VPB còn làm tốt hơn: VN30 tăng mạnh trong buổi sáng rồi duy trì được biên dao động cao suốt thời gian còn lại.

Ảnh hưởng của các trụ lên VNI rất lớn, tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu chỉ là 0,49/1 nhưng VNI vẫn tăng hơn 19 điểm (+1,07%). Điều này tiếp tục gây ra sự ức chế, nhưng thực tế thị trường đang có hoạt động chốt lời, nên đa số cổ phiếu giảm là bình thường. Vấn đề nên quan sát là áp lực bán mạnh đến mức nào?

Với gần 100 cổ phiếu giảm quá 1%, xác suất tổn thương danh mục là khá cao, nhưng biên độ giảm rộng này có phần của dòng tiền mua chờ đợi quá sâu. Tổng thanh khoản không tăng, thậm chí còn giảm nếu loại ra các mã thanh khoản đột biến nhất (nếu trừ 5 cổ phiếu Top thanh khoản thì phần còn lại của hai sàn giảm hơn 6%). Mức giao dịch yếu cho thấy áp lực chính trên thị trường vẫn là hoạt động ngắn hạn, hơn là những đợt rút khỏi thị trường như giai đoạn nửa đầu tháng 3 vừa qua.

Sự lệch pha giữa chỉ số và diễn biến giá cổ phiếu đang lặp lại lo ngại về tâm lý của giai đoạn trước khi nhà đầu tư vẫn nhìn vào VNI để giao dịch. Chỉ số đang trên đường quay lại vùng đỉnh lịch sử, tức là sớm gặp ngưỡng kháng cự, mà chiến lược ngắn hạn thường là sợ những vùng này. Dĩ nhiên cũng có nhiều cổ phiếu đạt biên độ tăng tốt nhịp này và bị bán là bình thường. Những cổ phiếu không tăng được hoặc tăng ít thường là những mã yếu, không được dòng tiền ngắn hạn tập trung vào.

Vấn đề là các trụ có khả năng duy trì sức mạnh như thế nào trong bối cảnh đa số trụ khác còn yếu. VIC và VHM đang quay lại ngưỡng đỉnh lịch sử, thậm chí VIC đóng cửa hôm nay còn có đỉnh lịch sử mới (dù về biên độ dao động tối đa thì chưa). VIC đã trần hai phiên liên tiếp còn VHM tăng thêm một ngày nữa là chạm lại đỉnh. Trong khi đó loạt trụ ngân hàng còn đang “lẹt đẹt” vùng thấp. Nếu hai trụ dẫn này quay đầu thì VNI chắc chắn bị ảnh hưởng, từ đó có thể thúc đẩy tâm lý bán ngắn hạn mạnh hơn.

Với các rắc rối bên ngoài vẫn chưa êm, tâm lý ngắn hạn là cách phòng thủ và ưu tiên an toàn. Điểm tốt là thanh khoản duy trì khá thấp nhịp tăng này nên về lý thuyết sức ép bán ra cũng sẽ không lớn, trừ phi có một nhịp ép trụ mạnh. Vì vậy chỉ nên tham gia với tâm thế ngắn hạn và luôn dự phòng tiền mặt để xử lý tình huống mở biên độ.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động khá rộng và tâm lý tích cực. VN30 ban đầu có một nhịp giảm khá nhanh xuống đúng 1959.xx. Đó là lúc cả VIC lẫn VHM đều lùi giá. Tuy nhiên F1 lại không giảm tương xứng, chấp nhận chênh lệch tại đáy tới trên 7 điểm. Điều này khiến việc vào Long rất khó, vì cũng không có gì chắc chắn là VIC, VHM sẽ được kéo trở lại. Do đó phải đợi basis chặt hơn và khoảng từ 1959.xx tới 1969.xx không giao dịch được. Tuy nhiên cú đánh thốc qua 1969.xx thì basis gần như không đáng kể, có thể đặt cược Long và “khấn” cho VIC, VHM tiếp tục có tiền lớn. Hai trụ này sau đó kéo điểm khá tốt nhưng VN30 lên chạm 1982.xx lúc sau 11h thì basis lại đảo chiết khấu tới hơn 5 điểm. Đó là lúc nên đóng vị thế vì thiên hạ cũng đang đóng, nhất là với lượng tích lũy quay đáy VN30, thời điểm basis dương rất rộng. Vị thế Long này tuy chỉ “hớt váng” được một nửa nhịp tăng nhưng ít nhất là đúng setup và rủi ro thấp.

Sự lệch pha F1 và F2 ở cuối phiên sáng mới là cơ hội dễ ăn nhất. Khi F1 đã bị cuốn lên theo VN30 thì F2 bị bỏ rơi, tạo mức chiết khấu lúc quanh 11h15 tới hơn 19 điểm. F2 thời gian còn rất dài nên chênh lệch rộng là bình thường. Tuy nhiên nếu tinh ý thì sẽ thấy quy luật đảo kỳ hạn với hoạt động đóng ở F1 và chuyển qua F2 luôn mạnh lên trong ngày đáo hạn và đặc biệt là buổi chiều. Vì vậy chỉ cần VIC, VHM duy trì được độ cao cho VN30 thì chắc chắn Long mới sẽ tạo cầu cho F2. Điều đó đã xuất hiện ngay đầu phiên chiều và từ 1960 lên 1975 là khoảng ngon ăn nhất.

Với rủi ro suy yếu của các trụ, khả năng cao thị trường cơ sở cũng sẽ giảm trong ngày cuối tuần. Tuy nhiên trừ phi có ép trụ mạnh, còn không dao động giá cổ phiếu vẫn sẽ chậm.

VN30 chốt hôm nay tại 1979.19. Cản gần nhất ngày mai là 1982; 1997; 2007; 2015; 2027; 2039; 2050. Hỗ trợ 1971; 1960; 1949; 1941; 1926; 1907.

