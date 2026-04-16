VN-Index tiếp tục bay cao vượt 1800 điểm, cổ phiếu “rơi rụng” hàng loạt
Kim Phong
16/04/2026, 12:08
Mặc dù chỉ số đại diện thị trường chốt phiên sáng nay tăng 1% nhưng chỉ riêng VIC và VHM còn đem về điểm số nhiều hơn cả VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,3 lần số tăng giá.
Hiện tượng kéo trụ đã xuất hiện từ hôm qua và tiếp tục tạo nên
tình cảnh “xanh vỏ đỏ lòng” trên thị trường. VIC tăng 6,27%, VHM tăng 4,45% tạo
ra hơn 24 điểm trong khi VN-Index tăng tổng cộng 18,09 điểm. Đó là chưa kể tới
VPL cũng tăng 1,79%, VRE tăng 0,85%. Chỉ số chốt phiên đã lên mốc 1818,74 điểm.
Cả rổ VN30 hiện chỉ có 9 mã tăng nhưng tới 19 mã giảm. Số tăng
ngoài nhóm Vin chỉ thêm MWG tăng 1,75%, VPB tăng 1,1% là đáng kể. Điểm tốt là
phía giảm cũng không nhiều cổ phiếu kém: VJC giảm 2,92%, GVR giảm 2,27%, SHB giảm
1,62%, SAB giảm 1,08%, FPT giảm 1,07% là yếu nhất. Không cổ phiếu nào trong số “đỏ
đậm” này thuộc Top 10 vốn hóa của chỉ số.
VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,83% cũng chủ đạo nhờ VIC và
VHM, dù VPB và MWG, MSN có trọng số vốn hóa tốt hơn so với VN-Index. Thanh khoản
rổ này cũng tăng mạnh gần 27% so với sáng hôm qua, đạt trên 5.300 tỷ. Dù vậy
VIC và VHM cũng chiếm tới hơn 30% tổng giao dịch cả rổ. Điều này cho thấy tuy
VIC và VHM tạo bức tranh sai lệch về thị trường nhưng cũng thực sự có được dòng
tiền rất lớn tham gia.
Nếu cùng trừ đi các giao dịch của VIC và VHM thì thanh khoản
rổ VN30 sáng nay chỉ tăng nhẹ 5,3% so với sáng hôm qua. Trừ VPB, tất cả số cổ
phiếu còn lại trong rổ đều đã trượt giá xuống ít nhiều. 10 mã đã tụt tối thiểu
1% so với giá đỉnh, trong khi độ rộng lúc tốt nhất là 24 mã xanh. Như vậy biên độ
tụt giá đã khiến rất nhiều cổ phiếu đảo chiều.
Với phần còn lại của thị trường, tình hình kém hơn nhóm
blue-chips. Độ rộng sàn HoSE khi tốt nhất cũng chỉ có 108 mã tăng/133 mã giảm và
cuối phiên là 89 mã tăng/208 mã giảm. Nói đơn giản thì đại đa số cổ phiếu đã yếu
ngay từ đầu và theo thời gian giá càng lúc càng tụt xuống sâu hơn.
Hiện đang có 83 cổ phiếu ghi nhận mức giảm vượt 1% so với
tham chiếu, trong đó một nửa có biên độ trượt giảm giá trong phiên quá 2%. Tuy biên
độ khá rộng nhưng cũng không nhiều cổ phiếu xuất hiện thanh khoản lớn. 9 cổ phiếu
giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng là VIX giảm 1,65%, CII giảm 3,09%, NVL giảm
2,57%, SHB giảm 1,62%, VJC giảm 2,92%, DXG giảm 2,3%, VCK giảm 3,19%, GEL giảm
2,48%, VCG giảm 1,79%. Tổng thanh khoản của nhóm giảm quá 1% chỉ đạt khoảng
2.632 tỷ đồng, tương đương 26,2% thanh khoản sàn HoSE. Đây cũng không phải là tỷ
trọng quá lớn, cho thấy giá suy yếu có hệ quả của sức mua giảm hơn là áp lực bán
vượt trội.
Ở phía tăng, tình hình cũng rất tệ. Tuy có 81 mã vẫn xanh
nhưng rất ít cổ phiếu thực sự mạnh. Nhóm Vin đương nhiên nổi bật. Ngoài ra có MWG
tăng 1,63% với 269 tỷ; POW tăng 1,53% với 241,1 tỷ; VPB tăng 1,1% với 154,4 tỷ;
MSB tăng 1,2% với 77,6 tỷ; KBC tăng 2,55% với 67,1 tỷ; DGW tăng 1,23% với 29,6
tỷ; BFC tăng 1,2% với 18,4 tỷ.
Khả năng đề kháng ở cổ phiếu đã kém hơn đáng kể so với các
phiên rung lắc trước đó, thể hiện độ rộng không còn phân hóa đủ rõ ràng. Nhu cầu
hiện thực hóa lợi nhuận đang lan rộng trong khi nhà đầu tư cầm tiền lại chờ đợi.
Mặc dù bên bán chủ đạo là các giao dịch ngắn hạn nhưng do cầu quá kém, diễn biến
giá cổ phiếu vẫn không thuận lợi.
Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay ghi nhận tăng 5,7%
so với sáng hôm qua, nhưng nếu không tính VIC và VHM thì lại giảm 4,4%. Điều này
xác nhận dòng tiền đã suy yếu rất nhiều và độ rộng hẹp phản ánh sự chấp nhận bán
giá đỏ.
Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng gần 973 tỷ đồng trên sàn
HoSE, mức cao nhất 13 phiên sáng trở lại đây. Các giao dịch lớn nhất là VHM
-496,6 tỷ, FPT -230,5 tỷ, VIX -75,6 tỷ, HCM -68,4 tỷ. Phía mua ròng có VIC
+326,5 tỷ, SSI +128,2 tỷ, HPG +47,8 tỷ.
Đại diện FTSE Russell: Sau nâng hạng, tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng các sản phẩm, bộ chỉ số mới
Đại diện FTSE Russell đánh giá dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc xây dựng các sản phẩm mới, bộ chỉ số và các chỉ số chuẩn tham chiếu phù hợp với thông lệ quốc tế.
Các ngân hàng trung ương bán vàng: Nhất thời hay lâu dài?
Sau nhiều năm liên tục mua ròng vàng, một số ngân hàng trung ương đã chuyển sang bán vàng thời gian gần đây khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran dẫn tới nhu cầu thanh khoản lớn...
Chứng khoán Mỹ cao nhất mọi thời đại, giá dầu chững lại chờ tin đàm phán
S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục mới, nối tiếp xu thế tăng từ đầu tuần khi nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sẽ sớm kết thúc...
Giá vàng giằng co mốc 4.800 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng
"Vàng đã tăng giá trong thời gian gần đây nhờ khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư có sự cải thiện, nhưng vẫn có những đợt bán mỗi khi tâm lý ham thích rủi ro suy giảm"...
VN-Index có thể tiếp tục quán tính tăng lên vùng 1820-1830 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/4/2026.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: