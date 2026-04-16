Thứ Năm, 16/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

VN-Index tiếp tục bay cao vượt 1800 điểm, cổ phiếu “rơi rụng” hàng loạt

Kim Phong

16/04/2026, 12:08

Mặc dù chỉ số đại diện thị trường chốt phiên sáng nay tăng 1% nhưng chỉ riêng VIC và VHM còn đem về điểm số nhiều hơn cả VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,3 lần số tăng giá.

Nhóm cổ phiếu Vingroup đang kéo mạnh chỉ số.

Hiện tượng kéo trụ đã xuất hiện từ hôm qua và tiếp tục tạo nên tình cảnh “xanh vỏ đỏ lòng” trên thị trường. VIC tăng 6,27%, VHM tăng 4,45% tạo ra hơn 24 điểm trong khi VN-Index tăng tổng cộng 18,09 điểm. Đó là chưa kể tới VPL cũng tăng 1,79%, VRE tăng 0,85%. Chỉ số chốt phiên đã lên mốc 1818,74 điểm.

Cả rổ VN30 hiện chỉ có 9 mã tăng nhưng tới 19 mã giảm. Số tăng ngoài nhóm Vin chỉ thêm MWG tăng 1,75%, VPB tăng 1,1% là đáng kể. Điểm tốt là phía giảm cũng không nhiều cổ phiếu kém: VJC giảm 2,92%, GVR giảm 2,27%, SHB giảm 1,62%, SAB giảm 1,08%, FPT giảm 1,07% là yếu nhất. Không cổ phiếu nào trong số “đỏ đậm” này thuộc Top 10 vốn hóa của chỉ số.

VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,83% cũng chủ đạo nhờ VIC và VHM, dù VPB và MWG, MSN có trọng số vốn hóa tốt hơn so với VN-Index. Thanh khoản rổ này cũng tăng mạnh gần 27% so với sáng hôm qua, đạt trên 5.300 tỷ. Dù vậy VIC và VHM cũng chiếm tới hơn 30% tổng giao dịch cả rổ. Điều này cho thấy tuy VIC và VHM tạo bức tranh sai lệch về thị trường nhưng cũng thực sự có được dòng tiền rất lớn tham gia.

Nếu cùng trừ đi các giao dịch của VIC và VHM thì thanh khoản rổ VN30 sáng nay chỉ tăng nhẹ 5,3% so với sáng hôm qua. Trừ VPB, tất cả số cổ phiếu còn lại trong rổ đều đã trượt giá xuống ít nhiều. 10 mã đã tụt tối thiểu 1% so với giá đỉnh, trong khi độ rộng lúc tốt nhất là 24 mã xanh. Như vậy biên độ tụt giá đã khiến rất nhiều cổ phiếu đảo chiều.

Với phần còn lại của thị trường, tình hình kém hơn nhóm blue-chips. Độ rộng sàn HoSE khi tốt nhất cũng chỉ có 108 mã tăng/133 mã giảm và cuối phiên là 89 mã tăng/208 mã giảm. Nói đơn giản thì đại đa số cổ phiếu đã yếu ngay từ đầu và theo thời gian giá càng lúc càng tụt xuống sâu hơn.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Hiện đang có 83 cổ phiếu ghi nhận mức giảm vượt 1% so với tham chiếu, trong đó một nửa có biên độ trượt giảm giá trong phiên quá 2%. Tuy biên độ khá rộng nhưng cũng không nhiều cổ phiếu xuất hiện thanh khoản lớn. 9 cổ phiếu giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng là VIX giảm 1,65%, CII giảm 3,09%, NVL giảm 2,57%, SHB giảm 1,62%, VJC giảm 2,92%, DXG giảm 2,3%, VCK giảm 3,19%, GEL giảm 2,48%, VCG giảm 1,79%. Tổng thanh khoản của nhóm giảm quá 1% chỉ đạt khoảng 2.632 tỷ đồng, tương đương 26,2% thanh khoản sàn HoSE. Đây cũng không phải là tỷ trọng quá lớn, cho thấy giá suy yếu có hệ quả của sức mua giảm hơn là áp lực bán vượt trội.

Ở phía tăng, tình hình cũng rất tệ. Tuy có 81 mã vẫn xanh nhưng rất ít cổ phiếu thực sự mạnh. Nhóm Vin đương nhiên nổi bật. Ngoài ra có MWG tăng 1,63% với 269 tỷ; POW tăng 1,53% với 241,1 tỷ; VPB tăng 1,1% với 154,4 tỷ; MSB tăng 1,2% với 77,6 tỷ; KBC tăng 2,55% với 67,1 tỷ; DGW tăng 1,23% với 29,6 tỷ; BFC tăng 1,2% với 18,4 tỷ.

Khả năng đề kháng ở cổ phiếu đã kém hơn đáng kể so với các phiên rung lắc trước đó, thể hiện độ rộng không còn phân hóa đủ rõ ràng. Nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận đang lan rộng trong khi nhà đầu tư cầm tiền lại chờ đợi. Mặc dù bên bán chủ đạo là các giao dịch ngắn hạn nhưng do cầu quá kém, diễn biến giá cổ phiếu vẫn không thuận lợi.

Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay ghi nhận tăng 5,7% so với sáng hôm qua, nhưng nếu không tính VIC và VHM thì lại giảm 4,4%. Điều này xác nhận dòng tiền đã suy yếu rất nhiều và độ rộng hẹp phản ánh sự chấp nhận bán giá đỏ.

Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng gần 973 tỷ đồng trên sàn HoSE, mức cao nhất 13 phiên sáng trở lại đây. Các giao dịch lớn nhất là VHM -496,6 tỷ, FPT -230,5 tỷ, VIX -75,6 tỷ, HCM -68,4 tỷ. Phía mua ròng có VIC +326,5 tỷ, SSI +128,2 tỷ, HPG +47,8 tỷ.

Đại diện FTSE Russell: Sau nâng hạng, tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng các sản phẩm, bộ chỉ số mới

Blog chứng khoán: Thử thách ngắn hạn

Cổ phiếu trụ kéo VN-Index vượt 1800 điểm, thị trường "xanh vỏ"

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu MWG cổ phiếu Vingroup Cổ phiếu VPB nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index 1800 điểm

Đại diện FTSE Russell đánh giá dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc xây dựng các sản phẩm mới, bộ chỉ số và các chỉ số chuẩn tham chiếu phù hợp với thông lệ quốc tế.

Các ngân hàng trung ương bán vàng: Nhất thời hay lâu dài?

Các ngân hàng trung ương bán vàng: Nhất thời hay lâu dài?

Sau nhiều năm liên tục mua ròng vàng, một số ngân hàng trung ương đã chuyển sang bán vàng thời gian gần đây khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran dẫn tới nhu cầu thanh khoản lớn...

Chứng khoán Mỹ cao nhất mọi thời đại, giá dầu chững lại chờ tin đàm phán

Chứng khoán Mỹ cao nhất mọi thời đại, giá dầu chững lại chờ tin đàm phán

S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục mới, nối tiếp xu thế tăng từ đầu tuần khi nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sẽ sớm kết thúc...

Giá vàng giằng co mốc 4.800 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

Giá vàng giằng co mốc 4.800 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

"Vàng đã tăng giá trong thời gian gần đây nhờ khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư có sự cải thiện, nhưng vẫn có những đợt bán mỗi khi tâm lý ham thích rủi ro suy giảm"...

VN-Index có thể tiếp tục quán tính tăng lên vùng 1820-1830 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/4/2026.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam - Canada: Thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng

Tiêu điểm

2

TP. HCM rà soát, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại 39 chung cư cũ

Bất động sản

3

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy sẽ khởi công trong tháng 5

Hạ tầng

4

GDP Trung Quốc tăng tốc mạnh trong quý 1/2026

Thế giới

5

Nghịch lý tiêu dùng đang định hình phân khúc “xa xỉ vừa túi tiền”

Tiêu & Dùng

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy