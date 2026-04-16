VN-Index tiếp tục bay cao vượt 1800 điểm, cổ phiếu “rơi rụng” hàng loạt

Mặc dù chỉ số đại diện thị trường chốt phiên sáng nay tăng 1% nhưng chỉ riêng VIC và VHM còn đem về điểm số nhiều hơn cả VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,3 lần số tăng giá.

Hiện tượng kéo trụ đã xuất hiện từ hôm qua và tiếp tục tạo nên tình cảnh “xanh vỏ đỏ lòng” trên thị trường. VIC tăng 6,27%, VHM tăng 4,45% tạo ra hơn 24 điểm trong khi VN-Index tăng tổng cộng 18,09 điểm. Đó là chưa kể tới VPL cũng tăng 1,79%, VRE tăng 0,85%. Chỉ số chốt phiên đã lên mốc 1818,74 điểm.

Cả rổ VN30 hiện chỉ có 9 mã tăng nhưng tới 19 mã giảm. Số tăng ngoài nhóm Vin chỉ thêm MWG tăng 1,75%, VPB tăng 1,1% là đáng kể. Điểm tốt là phía giảm cũng không nhiều cổ phiếu kém: VJC giảm 2,92%, GVR giảm 2,27%, SHB giảm 1,62%, SAB giảm 1,08%, FPT giảm 1,07% là yếu nhất. Không cổ phiếu nào trong số “đỏ đậm” này thuộc Top 10 vốn hóa của chỉ số.

VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,83% cũng chủ đạo nhờ VIC và VHM, dù VPB và MWG, MSN có trọng số vốn hóa tốt hơn so với VN-Index. Thanh khoản rổ này cũng tăng mạnh gần 27% so với sáng hôm qua, đạt trên 5.300 tỷ. Dù vậy VIC và VHM cũng chiếm tới hơn 30% tổng giao dịch cả rổ. Điều này cho thấy tuy VIC và VHM tạo bức tranh sai lệch về thị trường nhưng cũng thực sự có được dòng tiền rất lớn tham gia.

Nếu cùng trừ đi các giao dịch của VIC và VHM thì thanh khoản rổ VN30 sáng nay chỉ tăng nhẹ 5,3% so với sáng hôm qua. Trừ VPB, tất cả số cổ phiếu còn lại trong rổ đều đã trượt giá xuống ít nhiều. 10 mã đã tụt tối thiểu 1% so với giá đỉnh, trong khi độ rộng lúc tốt nhất là 24 mã xanh. Như vậy biên độ tụt giá đã khiến rất nhiều cổ phiếu đảo chiều.

Với phần còn lại của thị trường, tình hình kém hơn nhóm blue-chips. Độ rộng sàn HoSE khi tốt nhất cũng chỉ có 108 mã tăng/133 mã giảm và cuối phiên là 89 mã tăng/208 mã giảm. Nói đơn giản thì đại đa số cổ phiếu đã yếu ngay từ đầu và theo thời gian giá càng lúc càng tụt xuống sâu hơn.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Hiện đang có 83 cổ phiếu ghi nhận mức giảm vượt 1% so với tham chiếu, trong đó một nửa có biên độ trượt giảm giá trong phiên quá 2%. Tuy biên độ khá rộng nhưng cũng không nhiều cổ phiếu xuất hiện thanh khoản lớn. 9 cổ phiếu giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng là VIX giảm 1,65%, CII giảm 3,09%, NVL giảm 2,57%, SHB giảm 1,62%, VJC giảm 2,92%, DXG giảm 2,3%, VCK giảm 3,19%, GEL giảm 2,48%, VCG giảm 1,79%. Tổng thanh khoản của nhóm giảm quá 1% chỉ đạt khoảng 2.632 tỷ đồng, tương đương 26,2% thanh khoản sàn HoSE. Đây cũng không phải là tỷ trọng quá lớn, cho thấy giá suy yếu có hệ quả của sức mua giảm hơn là áp lực bán vượt trội.

Ở phía tăng, tình hình cũng rất tệ. Tuy có 81 mã vẫn xanh nhưng rất ít cổ phiếu thực sự mạnh. Nhóm Vin đương nhiên nổi bật. Ngoài ra có MWG tăng 1,63% với 269 tỷ; POW tăng 1,53% với 241,1 tỷ; VPB tăng 1,1% với 154,4 tỷ; MSB tăng 1,2% với 77,6 tỷ; KBC tăng 2,55% với 67,1 tỷ; DGW tăng 1,23% với 29,6 tỷ; BFC tăng 1,2% với 18,4 tỷ.

Khả năng đề kháng ở cổ phiếu đã kém hơn đáng kể so với các phiên rung lắc trước đó, thể hiện độ rộng không còn phân hóa đủ rõ ràng. Nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận đang lan rộng trong khi nhà đầu tư cầm tiền lại chờ đợi. Mặc dù bên bán chủ đạo là các giao dịch ngắn hạn nhưng do cầu quá kém, diễn biến giá cổ phiếu vẫn không thuận lợi.

Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay ghi nhận tăng 5,7% so với sáng hôm qua, nhưng nếu không tính VIC và VHM thì lại giảm 4,4%. Điều này xác nhận dòng tiền đã suy yếu rất nhiều và độ rộng hẹp phản ánh sự chấp nhận bán giá đỏ.

Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng gần 973 tỷ đồng trên sàn HoSE, mức cao nhất 13 phiên sáng trở lại đây. Các giao dịch lớn nhất là VHM -496,6 tỷ, FPT -230,5 tỷ, VIX -75,6 tỷ, HCM -68,4 tỷ. Phía mua ròng có VIC +326,5 tỷ, SSI +128,2 tỷ, HPG +47,8 tỷ.