Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026.

Chuyến thăm đánh dấu ông Lee Jae Myung là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn bộ máy Nhà nước, trong đó có việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước; đồng thời là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Lee Jae Myung trên cương vị Tổng thống Hàn Quốc.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Hàn Quốc – Việt Nam duy trì đà phát triển tích cực trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội; giao lưu cấp cao được triển khai linh hoạt, góp phần củng cố lòng tin chính trị. Hai bên cũng duy trì quan hệ với các chính đảng lớn tại Hàn Quốc, mở rộng nền tảng hợp tác chính trị.

Hợp tác quốc phòng – an ninh tiếp tục được thúc đẩy thông qua trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại thường xuyên, gồm đối thoại chính sách quốc phòng, an ninh và đối thoại chiến lược ngoại giao – an ninh – quốc phòng cấp thứ trưởng....

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng được nâng cấp, từ Đối tác toàn diện (2001), Đối tác chiến lược (2009) lên Đối tác chiến lược toàn diện (2022), phản ánh mức độ tin cậy và hợp tác ngày càng sâu rộng.

Trên phương diện kinh tế, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với hơn 10.400 dự án, tổng vốn đăng ký gần 99 tỷ USD; đồng thời là đối tác hàng đầu về ODA, lao động, du lịch và thương mại. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc trong ASEAN.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm trước. Quý I/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ, hai bên đang phối hợp triển khai Kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Về đầu tư, lũy kế đến hết tháng 3/2026, vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam chiếm khoảng 18% tổng vốn FDI đăng ký, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Giao lưu nhân dân tiếp tục mở rộng, với khoảng 352.000 người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc, trong đó có khoảng 100.000 du học sinh, 100.000 lao động và hơn 100.000 gia đình đa văn hóa Việt – Hàn.