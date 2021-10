Tiền trả lãi vay tăng đột biến khiến KBC bất ngờ lỗ nặng

Sau nhiều quý báo lãi sau thuế tăng trưởng mạnh, đến quý 3/2021, Đô thị Kinh Bắc chính thức lỗ 59 tỷ đồng, trong đó, khoản lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ là 68 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 vừa công bố của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) ghi nhận, doanh thu đạt 325 tỷ đồng tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp co lại còn 48,9% tương ứng 159 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính ghi nhận 36,6 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính thậm chí còn tăng từ 75 tỷ đồng năm ngoái lên đến 178 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là lãi vay chiếm 154 tỷ đồng. Kết quả, KBC lỗ ròng hơn 59 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ gần 8,7 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm hơn 83,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ con số này cũng âm hơn 111 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, KBC ghi nhận gần 3.077 tỷ đồng doanh thu và 733 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng gấp 3,3 lần và 7 lần so với cùng kỳ. Dù vậy, với kết quả đạt được công ty mới thực hiện được gần 37% mục tiêu lợi nhuận đề ra cả năm.

Đồ hoạ: A.Nhiên.

Tính đến thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của KBC đạt gần 30.200 tỷ đồng, tăng gần 27% so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn giảm nhẹ xuống còn 1.507 tỷ đồng trong khi vay dài hạn tăng 1.650 tỷ đồng lên mức 5.868 tỷ đồng. Hàng tồn kho 11.514 tỷ đồng chiếm 38% tổng tài sản.

Các khoản vay ngân hàng của KBC chủ yếu tập trung tại các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển với lãi suất dao động trung bình từ 9,5% - 11,,5%. Ngoài ra, KBC cũng phát hành trái phiếu dài hạn với lãi suất 9,38 - 10,8% với tài sản đảm bảo chủ yếu là cổ phiếu của công ty con.