Tiền vào mạnh, VN-Index tăng phiên thứ 5 liên tiếp

Mặc dù diễn biến phiên chiều không mạnh thêm được, nhưng điểm tích cực là độ rộng vẫn duy trì ổn định, kết hợp với mặt bằng giá cổ phiếu tốt hơn. Cung cầu vẫn đang tranh chấp dữ dội ở vùng giá cao gần đỉnh cũ, đẩy thanh khoản lên mức cao nhất 10 phiên với tổng giao dịch 3 sàn tới gần 27.700 tỷ đồng.

Nửa đầu phiên chiều thị trường xuất hiện một đợt xả, VN-Index tạo đáy mới trong phiên lúc 2h08, chỉ còn tăng hơn 4 điểm. Tuy nhiên nửa sau của phiên cổ phiếu mạnh lên dưới sự dẫn dắt của VNM và VHM. Đóng cửa VN-Index tăng 10,93 điểm tương đương +0,89% so với tham chiếu, ghi nhận phiên tăng thứ 5 liên tiếp.

Mức tăng nói trên của chỉ số so với thời điểm cuối phiên sáng là gần như không thay đổi. Tuy vậy khả năng duy trì được độ cao cũng có thể xem là thành công trong chiều nay, nhất là khi VN-Index tăng liên tục nhiều ngày và tiến sát vùng đỉnh cũ, lợi nhuận cổ phiếu khá tốt dẫn tới nguy cơ bị xả hàng…

Nếu tính riêng phiên chiều, thanh khoản hai sàn niêm yết chỉ tăng chưa tới 1%, đạt khoảng 11.983 tỷ đồng. Tuy nhiên tổng thể cả ngày, giao dịch hôm nay lớn, đạt 23.905 tỷ đồng, cao nhất 10 phiên. Thị trường đã thu hút dòng tiền tốt, với mức tăng thanh khoản chủ yếu ở nhóm VN30. Các mã blue-chips này cũng đóng vai trò quyết định giữ độ cao cho chỉ số.

So với giá chốt phiên sáng, rổ VN30 có 11 mã tăng cao hơn và 16 mã tụt giá. Điểm tốt là số tăng thêm tuy ít hơn, nhưng lại có trụ. Nổi bật là giao dịch của VNM và VHM. VNM chiều nay bất ngờ có thanh khoản thuộc nhóm lớn nhất thị trường khi khớp thành công hơn 355 tỷ đồng. Chốt phiên sáng VNM đã tăng 1,93%, kết phiên tăng 2,96% so với tham chiếu. VNM buổi sáng chỉ đứng thứ 17 thị trường về thanh khoản, kết phiên chiều đã lọt vào Top 10. VHM chiều nay cũng có nhiều tiền đổ vào, giao dịch 337,3 tỷ đồng và giá tăng thêm 0,73% so với phiên sáng.

Tính chung cả ngày, nhóm VCB tăng 1,12%, MBB tăng 3,51%, BID tăng 1,17%, GAS tăng 1,01% cũng nằm trong nhóm đỡ điểm số mạnh nhất cho VN-Index. Tuy vậy nếu chỉ tính phiên chiều thì các mã này ít biến động, mức tăng chủ yếu là đã có từ sáng, GAS thậm chí còn tụt nhẹ.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khá mạnh hôm nay.

Độ rộng sàn HoSE lúc kết phiên ghi nhận 366 mã tăng/141 mã giảm, về mặt tỷ lệ có kém phiên sáng một chút (372 mã tăng/115 mã giảm), nhưng mặt bằng giá lại tốt hơn. Cụ thể, phiên sáng VN-Index chỉ có 138 mã tăng trên 1% thì kết phiên là 151 mã. Nhóm kịch trần cũng mở rộng từ 10 mã lên 15 mã, trong đó HPX và PC1 giao dịch rất nóng với thanh khoản tương ứng 138,9 tỷ và 161,7 tỷ đồng.

Sàn HoSE hôm nay có 49 cổ phiếu đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng (chiếm 78% tổng khớp cả sàn), thì 23 mã tăng trên 1%, 15 mã tăng dưới 1% hoặc tham chiếu, 11 mã giảm giá. Như vậy hiệu ứng thanh khoản và giá là khá tích cực. Ngoài HPX và PC1 kịch trần, nhiều mã tăng rất tốt trên nền thanh khoản cao như MSB tăng 6,43% với 357,8 tỷ đồng; NVL tăng 4,65% với 1.148,6 tỷ; DGC tăng 4% với 290,1 tỷ; DBC tăng 3,51% với 406,5 tỷ; DBC tăng 3,23% với 180,5 tỷ; NKG tăng 2,59% với 235,6 tỷ…

Phía giảm có 33 mã rớt trên 1% nhưng rất ít mã thanh khoản lớn. Đáng kể có VCI giảm 1,27% với 345,6 tỷ; EIB giảm 1,73% với 308,7 tỷ; TCH giảm 2,26% với 253,3 tỷ; KDH giảm 1,89% với 94,5 tỷ; FRT giảm 1,08% với 90,3 tỷ…

Chiều nay khối ngoại cũng giao dịch mạnh hơn nhưng khá cân bằng. Tổng giá trị bán tăng thêm trên HoSE là 1.021,3 tỷ đồng và mua vào 923,2 tỷ, tương ứng chỉ còn bán ròng thêm 98,1 tỷ. Tính chung cả ngày HoSE bị rút vốn 390,6 tỷ đồng. Các mã bị bán nhiều là SSI -187,7 tỷ; VIC -178,7 tỷ; HPG -107,3 tỷ. Phía mua có VNM +195,1 tỷ; TPB +158,6 tỷ; VHM +67 tỷ.