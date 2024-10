Tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam-Lào phát triển bền vững và ngày càng đi vào chiều sâu

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Thủ tướng Sonexay Siphandone đã dành cho Đoàn đại biểu Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, chu đáo, thân tình; khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, luôn nỗ lực vun đắp và đưa quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đang ở mức gắn bó tin cậy cao nhất, hợp tác kinh tế-thương mại hiệu quả hơn, hợp tác quốc phòng-an ninh chặt chẽ hơn, hợp tác văn hóa du lịch mạnh mẽ hơn, hợp tác địa phương thực chất hơn.

Thủ tướng cho rằng cuộc gặp lần này là dịp tốt để hai Thủ tướng trao đổi về các biện pháp cụ thể hiện thực hóa chỉ đạo của hai Bộ Chính trị tại cuộc gặp gần một tháng trước đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp, chăn nuôi công nghệ cao, bảo đảm an ninh lương thực; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phối hợp tôn tạo bảo vệ các công trình di tích ghi dấu quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào. Thủ tướng mong muốn Lào tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn kinh doanh tại Lào.

Ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho Hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Lào trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2024; bày tỏ mong muốn hai nước phối hợp chặt chẽ hơn nữa với nhau và với các nước thành viên ASEAN nhằm duy trì, củng cố đoàn kết, đồng thuận của ASEAN, bảo đảm ASEAN thể hiện lập trường thống nhất về các vấn đề khu vực.

Thủ tướng khẳng định tại Hội nghị cấp cao ASEAN sẽ diễn ra trong ngày 9/10/2024 cũng như AIPA 45 sẽ diễn ra sau đây 10 ngày, Việt Nam sẵn sàng tăng cường phối hợp với Lào và các nước để các Hội nghị này thành công tốt đẹp, góp phần phát huy uy tín của Lào và sự đoàn kết, đồng thuận của ASEAN.

Quang cảnh cuộc gặp - Ảnh: VGP

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhất trí với đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về quan hệ hai nước; chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và sự hỗ trợ vô tư, trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay.

Thủ tướng Sonexay Siphandone nhấn mạnh việc hai bên quan tâm, thăm hỏi và ủng hộ lẫn nhau khắc phục ảnh hưởng thiên tai gần đây thể hiện tình cảm đồng chí, anh em gắn bó, truyền thống tương thân tương ái giữa hai dân tộc. Ông khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai nước, trong đó có kết quả cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam-Lào gần đây; tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh để không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt và bền chặt; phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng; tăng cường kết nối toàn diện hai nền kinh tế, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, giao thông, đầu tư, du lịch.

Hai nhà lãnh đạo tại cuộc gặp - Ảnh: VGP

Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp và nhiều thách thức đan xen với cơ hội, hai Thủ tướng nhấn mạnh giá trị của tình đoàn kết Việt Nam-Lào, Việt Nam-Lào-Campuchia.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp với Campuchia đưa quan hệ hợp tác ba nước ngày càng thực chất và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thiết thực của ba nước và phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.