Tiếp tục nỗ lực kích cầu thị trường trong nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 179 về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kích cầu nhằm phát triển thị trường trong nước năm 2025, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2025 đạt trên 8%…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Chủ tịch các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp kích cầu tiêu dùng.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì tổ chức chiến dịch truyền thông đặc biệt gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phát động phong trào tiêu dùng hàng Việt trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam và quốc tế.

Đồng thời, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, chương trình khuyến mãi tập trung, kích cầu tiêu dùng trong khuôn khổ chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại quốc gia. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, tổ chức đưa hàng Việt về khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo, vùng kinh tế khó khăn bằng mô hình đa kênh. Liên kết với các sàn giao dịch nông sản Việt Nam để luân chuyển hàng hóa đặc sản địa phương và sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP…

"Khẩn trương tổ chức Hội chợ Mùa thu năm 2025, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an ninh, an toàn phục vụ Nhân dân", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI CHỢ MÙA THU 2025

Chiều tối 12/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Mùa thu 2025. Báo cáo tại cuộc họp, Ban tổ chức cho biết đã tiếp nhận đăng ký khoảng 3.000 gian hàng của trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp tham gia trưng bày tại Hội chợ, cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra.

Các ngành hàng trưng bày tại Hội chợ đa dạng ở nhiều lĩnh vực như công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hoá, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dịch vụ, thương mại, hàng tiêu dùng… Trong thời gian diễn ra Hội chợ, dự kiến sẽ có 10 hội thảo chuyên ngành, diễn đàn xuất khẩu trực tuyến với sự tham gia của các Tập đoàn Amazon, Alibaba.

Dự kiến hội chợ sẽ khai mạc vào 9h sáng ngày 26/10 và bế mạc ngày 4/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Trong khuôn khổ Hội chợ, sẽ có các hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lũ tại miền Bắc và miền Trung.

Hội chợ được chia thành 5 phân khu chính gồm:

Phân khu 1 “Công nghiệp, thương mại, dịch vụ – Thu thịnh vượng” trưng bày các sản phẩm công nghiệp, thương mại, dịch vụ cho các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp.

Phân khu 2 “Tinh hoa văn hoá Việt” tổ chức các hoạt động quảng bá và thương mại hóa các sản phẩm đặc trưng của 12 ngành công nghiệp văn hóa.

Phân khu 3: “Tinh hoa thu Hà Nội” giới thiệu sản phẩm công nghiệp, thương mại tiêu biểu.

Phân khu 4: “Thu đất Việt – Sắc nước hương thu” quảng bá các sản phẩm sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý của địa phương.

Phân khu 5: “Thu gia đình” quảng bá các sản phẩm có thương hiệu trong hệ thống bán lẻ, trung tâm thương mại.

Hội chợ Mùa thu 2025 dự kiến diễn ra từ 26/10 - 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Hội chợ Mùa thu 2025 là hội chợ "3 nhất" đầu tiên tại Việt Nam. Được tổ chức với quy mô lớn nhất (với khoảng 3.000 gian hàng). Tổ chức tại Trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 100.000 m2). Thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các Tập đoàn, Tổng Công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được huy động tham gia).

NHIỀU ƯU ĐÃI KÉO DÀI ĐẾN HẾT THÁNG 10

Ở góc độ doanh nghiệp, cũng nhằm kích cầu tiêu dùng, từ nay đến hết ngày 21/10, hệ thống siêu tị Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Gửi lời yêu thương” chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với nhiều ưu đãi, giảm giá tới 50% cho nhiều sản phẩm.

Hệ thống siêu thị Win Mart cũng giảm giá đến 36% cho sản phẩm sữa rửa mặt, giảm 38% cho sản phẩm dầu ăn, 17% sản phẩm quýt Úc; 21% sản phẩm sữa tươi. Sản phẩm bánh ngọt các loại được giảm giá từ 20 - 30%... Khách hàng là “Hội viên WiN” còn tiết kiệm được 20% khi mua các sản phẩm từ thịt sạch MEATDeli và rau sạch WinEco.

Các hệ thống siêu thị chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 với nhiều ưu đãi, giảm giá.

Trong khi đó, hướng tới việc hỗ trợ người tiêu dùng trong mùa mưa bão, không chỉ nhóm hàng rau củ mà hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng thiết yếu cũng được các hệ thống siêu thị đồng loạt giảm giá mạnh, từ 10 – 30%. Các mặt hàng phổ biến như mì gói, gạo, dầu ăn, sữa, trứng, nước mắm, bột giặt, giấy vệ sinh… đều nằm trong danh mục khuyến mãi.

Đơn cử tại siêu thị MM Mega Market, dầu gội đầu Head&Shoulder, nước xúc miệng Listerine, dầu gội Thái Dương, dầu hào, mỳ tôm ly Omachi sườn, táo Fuji nhập khẩu, cam Navel nhập khẩu… đều đồng loạt giảm giá. Siêu thị GO! cũng áp dụng giảm từ 19 - 26% với tất cả các sản phẩm rau – củ - quả và thực phẩm tươi sống, bao gồm: măng tây, cà chua, cà rốt, bắp ngô, thịt bò, thịt ức gà, đùi gà, sườn lợn, đậu phụ…

Việc các siêu thị chủ động giảm giá, tăng nguồn cung hàng thiết yếu được xem là tín hiệu tích cực, góp phần ổn định tâm lý và kích cầu tiêu dùng. Hiện MM Mega Market đã tăng sản lượng hàng hóa tươi sống lên 300%, tập trung vào các mặt hàng chủ lực như rau củ, thực phẩm. Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch duy trì mức tăng cường nguồn hàng ít nhất đến hết tháng 10, nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định xuyên suốt mùa mưa bão.

Tương tự, ông Lê Mạnh Phong, Giám đốc vùng miền Bắc hệ thống siêu thị GO! và Tops Market, cho biết trong với thực phẩm tươi sống, nguồn rau củ quả được tăng cường từ các tỉnh ít chịu ảnh hưởng của mưa bão, giúp sản lượng tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường. Về giá cả, đại diện hệ thống khẳng định luôn duy trì chính sách giá ổn định, nhất quán và cạnh tranh, giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm trong mọi thời điểm.