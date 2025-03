Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Điều chỉnh Quy hoạch điện 8, dứt khoát không để thiếu điện

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 126/TB-VPCP ngày 19/3/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp rà soát Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện 8).

Thông báo kết luận nêu rõ, việc lập Điều chỉnh Quy hoạch điện 8 phải theo đúng quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch được nêu tại Quyết định số 1710/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, bảo đảm 4 yêu cầu: (i) Tính khả thi cao nhất; (ii) Đảm bảo an ninh năng lượng; (iii) Cân đối vùng miền và cân đối các loại hình năng lượng; (iv) Bảo đảm phục vụ tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt mức hai con số và nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện Điều chỉnh Quy hoạch điện 8, trong đó tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 93/TB-VPCP ngày 10/3/2025, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn.

Đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, liên tục trong mọi tình huống.

Dứt khoát không để thiếu điện trong mọi tình huống; triển khai ngay các dự án khả thi và có phương án dự phòng cho các dự án chậm tiến độ. Đảm bảo cân đối giữa các địa phương; khai thác tiềm năng, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của các địa phương. Các dự án do địa phương và các doanh nghiệp đề xuất cần được rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu phù hợp trong tổng thể quy hoạch, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia và tính khả thi.

Bộ Công Thương cần có giải pháp xử lý các vướng mắc của các dự án điện khí LNG; rà soát các dự án, tiếp tục bổ sung nguồn điện nền đảm bảo an ninh cung cấp điện, phục vụ cho phát triển kinh tế, nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Trong Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch điện 8 cần bổ sung các mốc tiến độ cụ thể cho các dự án để theo dõi, đôn đốc, xác định trách nhiệm khi triển khai.

Trước đó, ngày 18/3/2025, tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai và điều chỉnh nhiều nội dung liên quan đến phát triển điện lực cho phù hợp với kịch bản tăng trưởng hai con số, giai đoạn 2026 - 2030.

Đến nay, tổng công suất các nguồn điện ước tính khoảng 236.000 MW; trong đó: điện than chiếm khoảng 14%, điện khí chiếm 15%, thủy điện đạt khoảng 34.000 MW, chiếm 15%, năng lượng tái tạo đạt tổng cộng 122.400 MW, chiếm khoảng 51,15%.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: "Việc khai thác và phát triển tối đa các nguồn năng lượng, trong đó có năng lượng tái tạo sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước".

So sánh với Quy hoạch điện 8 ban đầu, Quy hoạch điện 8 điều chỉnh có tỉ lệ nguồn năng lượng tái tạo tăng đáng kể. Điều này cho thấy chương trình phát triển điện lực được xây dựng phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, đáp ứng được nhu cầu năng lượng trong nước và sẵn sàng cho xuất khẩu. Việc điều chỉnh Quy hoạch được thực hiện dựa trên quan điểm khai thác và sử dụng tối đa, triệt để các nguồn tài nguyên trong nước. Các nguồn này bao gồm than, khí tự nhiên và các nguồn năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng thời, Quy hoạch điện 8 điều chỉnh đã khắc phục được tình trạng mất cân đối trong kết nối giữa các vùng, miền, cũng như tối ưu hóa đường dây truyền tải đối với các nguồn điện, đáp ứng nhu cầu điện trong nước, phục vụ chương trình mua bán điện trực tiếp và sẵn sàng cho xuất khẩu theo hợp đồng trong tương lai.

Như vậy, với việc khai thác và phát triển tối đa các nguồn năng lượng, trong đó có năng lượng tái tạo sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và tạo cơ sở vững chắc để phát triển các trung tâm dữ liệu, bao gồm dữ liệu ngành, dữ liệu vùng và dữ liệu tập trung hiệu quả.

“Một điểm lưu ý lúc này là cần khẩn trương triển khai thực hiện đúng Quy hoạch. Qua theo dõi tiến độ, các dự án tại các địa phương vẫn diễn ra rất chậm so với yêu cầu”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lưu ý; đồng thời đề xuất giải pháp phát triển nguồn năng lượng, đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ nhất, đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương hỗ trợ nhà đầu tư và tạo điều kiện thiết thực để các dự án trên địa bàn được triển khai và kết nối theo đúng kế hoạch. Trước mắt, cần tập trung hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện Nghị quyết số 233/NQ-CP ngày 10/12/2024 của Chính phủ, nhằm huy động ngay 168 dự án năng lượng tái tạo đang có vướng mắc để đáp ứng nhu cầu điện năng theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu điện.

Thứ hai, đề nghị một số cơ quan liên quan, theo chức năng và nhiệm vụ được giao, tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án điện đang triển khai.

Thứ ba, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án truyền tải, đặc biệt là hệ thống truyền tải liên vùng. EVN cần phối hợp với các chủ đầu tư dự án điện khẩn trương hoàn thành đàm phán mua bán điện, huy động các nguồn điện ngoài hệ thống.

Đồng thời, Bộ Công Thương đề nghị thành phố Hà Nội sớm giao đất cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia để xây dựng trung tâm điều hành mới, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh về nhu cầu điện của đất nước trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tin tưởng rằng với những định hướng và giải pháp nêu trên, ngành năng lượng Việt Nam sẽ được chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng xanh - sạch và bền vững, bảo đảm dự phòng cao cho các trung tâm dữ liệu, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.