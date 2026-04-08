Tiếp tục tạm ngưng áp dụng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

08/04/2026, 16:39

Chính phủ tiếp tục tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định 46 cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Nghị định hướng dẫn có hiệu lực thi hành...

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 15/2026/NQ-CP tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26.1.2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27.1.2026 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Nghị định hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Trong thời gian 2 văn bản trên tạm ngưng hiệu lực, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2.2.2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành tiếp tục có hiệu lực.

Chính phủ yêu cầu các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường chủ động hướng dẫn tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này theo lĩnh vực được phân công quản lý.

Tăng cường triển khai kế hoạch kiểm tra, theo dõi, giám sát định kỳ, đột xuất, giám sát, hướng dẫn, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm, các nhiệm vụ đã được phân công và các nhiệm vụ đã được phân cấp thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), các hướng dẫn chuyên môn, quy trình nội bộ thuộc phạm vi được phân công quản lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Chủ động rà soát Luật An toàn thực phẩm năm 2010 để đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung theo chức năng, nhiệm vụ gửi về Bộ Y tế để tổng hợp, xây dựng Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); tham gia xây dựng Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Nghị định hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) có liên quan.

Chính phủ giao Bộ Y tế kiểm tra, theo dõi, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm về đăng ký bản công bố sản phẩm, quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; điều kiện sản xuất đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các cơ sở đáp ứng thực hành tốt sản xuất thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền tham gia sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát, theo dõi, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm, thực phẩm là hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu và các hành vi gian lận thương mại khác về thực phẩm trên nền tảng thương mại điện tử, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo.

UBND tỉnh, thành phố thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đến chính quyền cấp xã, hiệp hội, doanh nghiệp và các đối tượng liên quan để biết, thực hiện.

Tăng cường triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ; kiểm tra đột xuất, theo dõi, giám sát, hướng dẫn, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, thực phẩm là hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu trên địa bàn và các hành vi gian lận thương mại khác về thực phẩm trên nền tảng thương mại điện tử theo quy định và các nhiệm vụ đã được phân công, phân cấp.

Chú trọng ngăn ngừa xảy ra ngộ độc thực phẩm đối với thức ăn đường phố, bếp ăn học đường và bếp ăn tập thể.

Xây dựng nghị quyết mới về tạm ngưng Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13

Kéo dài thời hạn tạm ngưng Nghị định 46 để chờ Luật mới

VCCI kiến nghị kéo dài thời gian tạm ngưng Nghị định 46

Nhật Bản bổ sung lĩnh vực mới tiếp nhận lao động Việt Nam

Cùng với bổ sung thêm 3 lĩnh vực mới trong Chương trình Lao động kỹ năng đặc định, Nhật Bản thiết lập Chương trình Việc làm phát triển kỹ năng, dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 4/2027. Với 17 lĩnh vực tiếp nhận lao động, sẽ tạo thêm cơ hội cho lao động Việt Nam tham gia thị trường Nhật Bản theo các hình thức đa dạng hơn...

Người lao động nước ngoài được hưởng trợ cấp thôi việc nếu làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên. Mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương...

Trong bối cảnh nhu cầu phòng ngừa rủi ro giá ngày càng gia tăng, đặc biệt đối với các nhóm hàng hóa thiết yếu như năng lượng, nguyên liệu đầu vào và nông sản xuất khẩu, việc ban hành đạo luật chuyên ngành về giao dịch hàng hóa phái sinh là cần thiết, nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, minh bạch, hiện đại...

Thông tư mới được sửa đổi theo hướng tổng thể, đồng bộ, bảo đảm công khai và đúng pháp luật. Thông tư 19 tiếp tục không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên...

Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo 2 phương án: Tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng, hoặc tăng thêm 8% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 đối với các đối tượng....

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

