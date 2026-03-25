Xây dựng nghị quyết mới về tạm ngưng Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13

Theo Bộ Y tế, việc ban hành Nghị quyết mới sẽ tạo ra một khoảng thời gian đủ lớn để các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực để triển khai phương thức quản lý thực phẩm mới để đảm bảo chất lượng và an toàn...

Bộ Y tế cho biết đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Hồ sơ hiện đã được gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Đại sứ quán, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp (có liên quan đến an toàn thực phẩm).

Việc xây dựng Nghị quyết căn cứ tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị, hiệp hội, doanh nghiệp và các đại sứ quán do Bộ Y tế thực hiện, cùng với kết quả kiểm tra thực tế cho thấy việc triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt tập trung ở nội dung kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu, nhất là các sản phẩm dễ hư hỏng như rau, củ, quả, hải sản, thực phẩm tươi sống… thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bên cạnh đó, hiện nay các địa phương và một số Bộ, ngành chưa sẵn sàng về nguồn lực và các điều kiện cần thiết để triển khai các quy định nêu trên. Nội dung này cũng đã được Bộ Y tế báo cáo Chính phủ.

Đối với với các vướng mắc liên quan đến cấp phép thực phẩm chức năng, Bộ Y tế cho biết theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010, “thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường phải có báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm”. Quy định này chưa phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trên cơ sở kiến nghị của các cơ quan, tổ chức liên quan, tại Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP đã quy định linh hoạt về tài liệu chứng minh công dụng của sản phẩm.

Theo đó, cho phép doanh nghiệp lựa chọn một trong các hình thức: bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố; hoặc báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, trong trường hợp tạm ngưng hiệu lực Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực (dự kiến chậm nhất đến ngày 1/7/2027), việc cấp phép đăng ký bản công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm chức năng bị đình trệ, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Vì vậy, Bộ Y tế cho rằng việc ban hành Nghị quyết mới sẽ tạo ra một khoảng thời gian đủ lớn để các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực để triển khai phương thức quản lý thực phẩm mới để đảm bảo chất lượng và an toàn.

Về tạm ngưng hiệu lực áp dụng văn bản và áp dụng văn bản trong thời gian tạm ngưng, dự thảo Nghị quyết cho phép tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Nghị định hướng dẫn Luật này có hiệu lực thi hành.

Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực theo quy định, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành tiếp tục có hiệu lực.

Đồng thời, tăng cường thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm đề cao trách nhiệm của các Bộ: Y tế; Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm; đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo Bộ Y tế, việc tạm ngưng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP là cần thiết, tuy nhiên phải đảm bảo thực hiện tăng cường thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành.

Qua đó, nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm; đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, Nghị quyết cũng sẽ giải quyết, tháo gỡ “nút thắt” liên quan đến việc đăng ký bản công bố sản phẩm đối với nhóm sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm chức năng.