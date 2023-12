Tiêu 100 đồng cho tiêu dùng nhanh, dân Việt dành tới 21 đồng mua bia

Ngành bán lẻ Việt Nam đã trải qua một năm đầy thách thức. Cùng với ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đã tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa tiện lợi, đa dạng thì thương mại điện tử cũng tạo hướng đi mới cho kênh phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng thuận tiện, nhanh chóng.

Ông Lê Hoàng Long, Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen IQ, cho biết kinh tế phát triển chậm ảnh hưởng đến sức mua của người dân, cũng như tiêu thụ những mặt hàng thiết yếu. Điều này thể hiện qua số liệu của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), khi Nielsen IQ đo lường 70 ngành hàng tiêu dùng nhanh, ở 63 tỉnh thành trong 10 tháng đầu năm 2023.

“Trong giỏ hàng phân bổ mức độ chi tiêu cho thấy người dân chi ra 100 đồng cho FMCG thì 21 đồng chi vào mặt hàng bia. Đây là mặt hàng cực kỳ quan trọng đối với tiêu dùng nhanh tại Việt Nam và bia đóng góp 21,1% tổng chi tiêu FMCG. Tiếp theo là nước giải khát 19,1%, sữa 13%, thực phẩm 8,7%”, ông Long nói.

Bên cạnh đó, trong kinh tế khó khăn kênh hiện đại là một điểm sáng khi tốc độ tăng trưởng FMCG ở kênh này là 7,7% so với 2% của kênh tạp hóa.

Mặc dù, một số nhà bán lẻ gặp khó khăn, phải giảm chi nhánh hay rút khỏi thị trường Việt Nam, nhưng hoạt động kinh doanh của MM Mega Market Việt Nam vẫn không ngừng tăng trưởng, thậm chí tốt hơn trước dịch Covid-19.

Theo đo lường của Nielsen IQ, tốc độ tăng trưởng ngành hàng tiêu dùng nhanh ở MM Mega Market tăng 8% đã giúp cho hệ thống bán lẻ này tăng thêm thị phần ngành hàng tiêu dùng nhanh thêm 0,4%.

Thông tin tại hội nghị nhà cung cấp năm 2023 do Công ty MM Mega Market Việt Nam tổ chức ngày 01/12/2023, ông Bruno Jousselin, Tổng giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam, cho biết hiện hệ thống có 21 siêu thị trên toàn quốc. Công ty dự kiến mở rộng mạng lưới phân phối, nâng tổng số trung tâm phân phối trên toàn quốc lên 59 và tập trung vào mô hình đại siêu thị và siêu thị thực phẩm.

Theo số liệu mà ông Bruno Jousselin công bố, tính đến nay, tổng thị phần của MM Mega Market tại Việt Nam 18%, trong đó, thị phàn bán lẻ chiếm 10,5%, tăng 2,3 điểm phần trăm so với 2019. Tổng doanh thu tăng trưởng trung bình 3,2%/năm. Tăng trưởng doanh thu bán lẻ 30% so với 2019. Tăng trưởng lợi nhuận cao so với 2019. Trong đó, doanh thu từ nhãn hàng riêng chiếm hơn 10% và bán hàng qua đa kênh cũng tăng lên nhanh chóng khi chiếm gần 9% tổng doanh số...

Giá trị hàng hóa bán lẻ trực tuyến của MM Mega Market chiếm 5,5% tổng giá trị hàng hóa bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam, chiếm 7,4% tại Châu Á và 17,8% trên toàn cầu.

Ông Bruno Jousselin, Tổng giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam (người mặc vest đen) cho biết doanh thu từ nhãn hàng riêng chiếm hơn 10% tổng doanh thu của đơn vị. Ảnh: PA.

Bên cạnh đó, với chiến lược trọng điểm trong cuộc đua số hóa và phát triển mô hình bán hàng đa kênh, năm 2023 công ty ghi nhận số lượng người dùng “đi chợ” trực tuyến tăng mạnh.

Trong đó, doanh thu từ khách hàng hộ gia đình trên website MM Click&Get tăng 73%, khách hàng doanh nghiệp qua sàn thương mại điện tử MMPro tăng 471%. Qua đó, cho thấy xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.