Thứ Năm, 29/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Cafe BĐS

TikTak Co-working Space ra mắt cơ sở Hồ Tây

Phan Dương

28/01/2026, 20:00

TikTak Hồ Tây được định vị là không gian làm việc xanh, với hệ thống phòng họp, khu kinh doanh và các khu vực sinh hoạt chung được đầu tư đồng bộ, chú trọng cả về công năng sử dụng, sự thân thiện với môi trường lẫn yếu tố thẩm mỹ...

Một khoảng không gian của TikTak Co-working Space Hồ Tây
Một khoảng không gian của TikTak Co-working Space Hồ Tây

Ngày 29/01/2026, TikTak Co-working Space (thương hiệu văn phòng chia sẻ thuộc hệ sinh thái VNGroup) chính thức ra mắt cơ sở Hồ Tây tại tòa Heritage West Lake, số 677 Lạc Long Quân.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược mở rộng có chọn lọc của TikTak, hướng tới xây dựng hệ sinh thái không gian làm việc linh hoạt – nơi giá trị di sản, nghệ thuật và chuẩn mực vận hành hiện đại được kết hợp hài hòa.

Dự án được phát triển theo định hướng văn phòng xanh ESG, chú trọng tối ưu ánh sáng tự nhiên; hệ thống lọc và cấp khí tươi; giải pháp tiết kiệm năng lượng; vận hành hiệu quả; giảm thiểu tác động môi trường trong suốt vòng đời sử dụng. Những tiêu chuẩn này không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe và hiệu suất làm việc mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, hướng tới phát triển bền vững.

Tọa lạc tại khu vực Hồ Tây – một trong những vị trí hội tụ cảnh quan, văn hóa và giá trị kết nối hàng đầu của Thủ đô, TikTak Co-working Space Hồ Tây mang đến lợi thế vượt trội về hình ảnh, môi trường làm việc cùng khả năng tiếp cận đối tác trong nước và quốc tế.

Ngoài những sản phẩm nội thất mang giá trị cao về chất lượng và tính nghệ thuật, không gian phòng họp còn được trang bị hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn cao cấp, được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sự tập trung, thoải mái thị giác và tính trang trọng trong mọi bối cảnh làm việc. Bên cạnh đó, toàn bộ phòng họp còn được cách âm theo tiêu chuẩn, đảm bảo tính riêng tư, bảo mật và hiệu quả trong giao tiếp. Đặc biệt, tại TikTak Hồ Tây, khách hàng còn được trải nghiệm không gian nghệ thuật với các tác phẩm hội họa của họa sĩ Lê Thiết Cương, Đặng Mậu Tựu cùng nhiều tác phẩm điêu khắc giàu giá trị thẩm mỹ…

“Chúng tôi mong muốn kiến tạo TikTak Heritage Hồ Tây không chỉ là một văn phòng làm việc mà là một không gian dành cho những cuộc gặp gỡ quan trọng, những quyết định chiến lược và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nơi đây còn là một môi trường Kết nối – Sáng tạo – Phát triển dài hạn cho cộng đồng,” đại diện VNGroup chia sẻ.

Hiện nay, TikTak Co-working Space đang vận hành chuỗi văn phòng chia sẻ tại Hà Nội và Đà Nẵng. Trong thời gian tới, thương hiệu này sẽ tiếp tục triển khai các dự án mới tại những vị trí chiến lược, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái không gian làm việc linh hoạt cao cấp dành cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chính phủ yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài

10:19, 28/01/2026

Chính phủ yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài

TP.HCM: Nhà thi đấu Phan Đình Phùng bỏ hoang đã trở thành công viên phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ

09:10, 28/01/2026

TP.HCM: Nhà thi đấu Phan Đình Phùng bỏ hoang đã trở thành công viên phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ

Hà Nội siết phát triển chung cư nội đô, mở rộng nhà ở đa mục tiêu

07:52, 28/01/2026

Hà Nội siết phát triển chung cư nội đô, mở rộng nhà ở đa mục tiêu

Từ khóa:

Hà Nội Hồ Tây TikTak Heritage VNG

Đọc thêm

Lãi suất vay mua nhà trả góp ở Mỹ giảm mạnh

Lãi suất vay mua nhà trả góp ở Mỹ giảm mạnh

Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm đáng kể trong thời gian gần đây, có thể tạo ra những tác động tích cực đối với thị trường bất động sản nước này...

Các đô thị trước áp lực giảm phát thải, chuyển đổi xanh

Các đô thị trước áp lực giảm phát thải, chuyển đổi xanh

Các đô thị đang là tâm điểm của bài toán phát thải toàn cầu và giữ vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa mục tiêu Net Zero. Net Zero không chỉ là mục tiêu môi trường, mà là bài toán quản trị gắn với năng lực cạnh tranh và tăng trưởng dài hạn của đô thị và doanh nghiệp trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh...

Nhà đẹp từ mái

Việt Nam là nước nhiệt đới, nóng ẩm mưa nhiều – là một điều kiện thuận lợi cho rêu mốc phát triển trên bề mặt kiến trúc, đặc biệt là mái nhà. Việc lựa chọn và sử dụng một hình thức mái và vật liệu mái phù hợp chưa bao giờ là đơn giản…

TP. Hồ Chí Minh đề xuất người dân bị thu hồi đất để xây khu đô thị được tái định cư tại chỗ

TP. Hồ Chí Minh đề xuất người dân bị thu hồi đất để xây khu đô thị được tái định cư tại chỗ

TP. Hồ Chí Minh đang đề xuất chính sách tái định cư tại chỗ cho người dân có đất bị thu hồi, nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, từ đó đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu đô thị…

TP. Hồ Chí Minh ủy quyền, phân cấp đầu tư nhiều dự án công

TP. Hồ Chí Minh ủy quyền, phân cấp đầu tư nhiều dự án công

Quyết định ủy quyền từ Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho các cấp sở và cấp xã trong việc quyết định đầu tư công nhóm B và C đã mở ra một chương mới trong việc phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện cho sự chủ động và linh hoạt hơn trong quản lý dự án…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index giảm sâu, nhà đầu tư cẩn trọng trước vùng hỗ trợ 1.800

Chứng khoán

2

Nhiều người Mỹ điêu đứng vì vay mua xe trả góp

Thế giới

3

Thị trường hoa, cây cảnh Tết khởi động sớm

Thị trường

4

Vì sao Ấn Độ vẫn mua dầu Nga?

Thế giới

5

Ước tính 209 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong năm 2026

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy