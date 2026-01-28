TikTak Co-working Space ra mắt cơ sở Hồ Tây

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 29/01/2026
Phan Dương
28/01/2026, 20:00
TikTak Hồ Tây được định vị là không gian làm việc xanh, với hệ thống phòng họp, khu kinh doanh và các khu vực sinh hoạt chung được đầu tư đồng bộ, chú trọng cả về công năng sử dụng, sự thân thiện với môi trường lẫn yếu tố thẩm mỹ...
Ngày 29/01/2026, TikTak Co-working Space (thương hiệu văn phòng chia sẻ thuộc hệ sinh thái VNGroup) chính thức ra mắt cơ sở Hồ Tây tại tòa Heritage West Lake, số 677 Lạc Long Quân.
Sự kiện này đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược mở rộng có chọn lọc của TikTak, hướng tới xây dựng hệ sinh thái không gian làm việc linh hoạt – nơi giá trị di sản, nghệ thuật và chuẩn mực vận hành hiện đại được kết hợp hài hòa.
Dự án được phát triển theo định hướng văn phòng xanh ESG, chú trọng tối ưu ánh sáng tự nhiên; hệ thống lọc và cấp khí tươi; giải pháp tiết kiệm năng lượng; vận hành hiệu quả; giảm thiểu tác động môi trường trong suốt vòng đời sử dụng. Những tiêu chuẩn này không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe và hiệu suất làm việc mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, hướng tới phát triển bền vững.
Tọa lạc tại khu vực Hồ Tây – một trong những vị trí hội tụ cảnh quan, văn hóa và giá trị kết nối hàng đầu của Thủ đô, TikTak Co-working Space Hồ Tây mang đến lợi thế vượt trội về hình ảnh, môi trường làm việc cùng khả năng tiếp cận đối tác trong nước và quốc tế.
Ngoài những sản phẩm nội thất mang giá trị cao về chất lượng và tính nghệ thuật, không gian phòng họp còn được trang bị hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn cao cấp, được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sự tập trung, thoải mái thị giác và tính trang trọng trong mọi bối cảnh làm việc. Bên cạnh đó, toàn bộ phòng họp còn được cách âm theo tiêu chuẩn, đảm bảo tính riêng tư, bảo mật và hiệu quả trong giao tiếp. Đặc biệt, tại TikTak Hồ Tây, khách hàng còn được trải nghiệm không gian nghệ thuật với các tác phẩm hội họa của họa sĩ Lê Thiết Cương, Đặng Mậu Tựu cùng nhiều tác phẩm điêu khắc giàu giá trị thẩm mỹ…
“Chúng tôi mong muốn kiến tạo TikTak Heritage Hồ Tây không chỉ là một văn phòng làm việc mà là một không gian dành cho những cuộc gặp gỡ quan trọng, những quyết định chiến lược và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nơi đây còn là một môi trường Kết nối – Sáng tạo – Phát triển dài hạn cho cộng đồng,” đại diện VNGroup chia sẻ.
Hiện nay, TikTak Co-working Space đang vận hành chuỗi văn phòng chia sẻ tại Hà Nội và Đà Nẵng. Trong thời gian tới, thương hiệu này sẽ tiếp tục triển khai các dự án mới tại những vị trí chiến lược, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái không gian làm việc linh hoạt cao cấp dành cho cộng đồng doanh nghiệp.
10:19, 28/01/2026
09:10, 28/01/2026
Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm đáng kể trong thời gian gần đây, có thể tạo ra những tác động tích cực đối với thị trường bất động sản nước này...
Các đô thị đang là tâm điểm của bài toán phát thải toàn cầu và giữ vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa mục tiêu Net Zero. Net Zero không chỉ là mục tiêu môi trường, mà là bài toán quản trị gắn với năng lực cạnh tranh và tăng trưởng dài hạn của đô thị và doanh nghiệp trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh...
Việt Nam là nước nhiệt đới, nóng ẩm mưa nhiều – là một điều kiện thuận lợi cho rêu mốc phát triển trên bề mặt kiến trúc, đặc biệt là mái nhà. Việc lựa chọn và sử dụng một hình thức mái và vật liệu mái phù hợp chưa bao giờ là đơn giản…
TP. Hồ Chí Minh đang đề xuất chính sách tái định cư tại chỗ cho người dân có đất bị thu hồi, nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, từ đó đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu đô thị…
Quyết định ủy quyền từ Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho các cấp sở và cấp xã trong việc quyết định đầu tư công nhóm B và C đã mở ra một chương mới trong việc phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện cho sự chủ động và linh hoạt hơn trong quản lý dự án…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thị trường
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: