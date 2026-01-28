TikTak Co-working Space ra mắt cơ sở Hồ Tây

TikTak Hồ Tây được định vị là không gian làm việc xanh, với hệ thống phòng họp, khu kinh doanh và các khu vực sinh hoạt chung được đầu tư đồng bộ, chú trọng cả về công năng sử dụng, sự thân thiện với môi trường lẫn yếu tố thẩm mỹ...

Ngày 29/01/2026, TikTak Co-working Space (thương hiệu văn phòng chia sẻ thuộc hệ sinh thái VNGroup) chính thức ra mắt cơ sở Hồ Tây tại tòa Heritage West Lake, số 677 Lạc Long Quân.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược mở rộng có chọn lọc của TikTak, hướng tới xây dựng hệ sinh thái không gian làm việc linh hoạt – nơi giá trị di sản, nghệ thuật và chuẩn mực vận hành hiện đại được kết hợp hài hòa.

Dự án được phát triển theo định hướng văn phòng xanh ESG, chú trọng tối ưu ánh sáng tự nhiên; hệ thống lọc và cấp khí tươi; giải pháp tiết kiệm năng lượng; vận hành hiệu quả; giảm thiểu tác động môi trường trong suốt vòng đời sử dụng. Những tiêu chuẩn này không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe và hiệu suất làm việc mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, hướng tới phát triển bền vững.

Tọa lạc tại khu vực Hồ Tây – một trong những vị trí hội tụ cảnh quan, văn hóa và giá trị kết nối hàng đầu của Thủ đô, TikTak Co-working Space Hồ Tây mang đến lợi thế vượt trội về hình ảnh, môi trường làm việc cùng khả năng tiếp cận đối tác trong nước và quốc tế.

Ngoài những sản phẩm nội thất mang giá trị cao về chất lượng và tính nghệ thuật, không gian phòng họp còn được trang bị hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn cao cấp, được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sự tập trung, thoải mái thị giác và tính trang trọng trong mọi bối cảnh làm việc. Bên cạnh đó, toàn bộ phòng họp còn được cách âm theo tiêu chuẩn, đảm bảo tính riêng tư, bảo mật và hiệu quả trong giao tiếp. Đặc biệt, tại TikTak Hồ Tây, khách hàng còn được trải nghiệm không gian nghệ thuật với các tác phẩm hội họa của họa sĩ Lê Thiết Cương, Đặng Mậu Tựu cùng nhiều tác phẩm điêu khắc giàu giá trị thẩm mỹ…

“Chúng tôi mong muốn kiến tạo TikTak Heritage Hồ Tây không chỉ là một văn phòng làm việc mà là một không gian dành cho những cuộc gặp gỡ quan trọng, những quyết định chiến lược và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nơi đây còn là một môi trường Kết nối – Sáng tạo – Phát triển dài hạn cho cộng đồng,” đại diện VNGroup chia sẻ.

Hiện nay, TikTak Co-working Space đang vận hành chuỗi văn phòng chia sẻ tại Hà Nội và Đà Nẵng. Trong thời gian tới, thương hiệu này sẽ tiếp tục triển khai các dự án mới tại những vị trí chiến lược, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái không gian làm việc linh hoạt cao cấp dành cho cộng đồng doanh nghiệp.