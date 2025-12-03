TikTok Shop lấn sân sang bán hàng xa xỉ

TikTok đang nỗ lực mở rộng TikTok Shop thành một điểm đến mua sắm cao cấp dành cho túi xách và đồng hồ có giá trị lên tới hàng chục nghìn USD...

TikTok Shop hiện đã bán các sản phẩm Chanel, Hermès và Louis Vuitton đã qua sử dụng thông qua các đơn vị bán hàng được xác thực, đánh dấu bước tiến của TikTok vượt ra khỏi hình ảnh “cửa hàng giá rẻ” để bước vào phân khúc bán lẻ cao cấp.

Nền tảng này trưng bày những chiếc túi xách trị giá 11.000 USD từ Hermès và Chanel, hoặc các mẫu sneaker hiếm, giới hạn lần phát hành từ những thương hiệu như Louis Vuitton và Nike. TikTok Shop hiện cũng bán đồng hồ Rolex và Cartier — những mẫu đồng hồ được nền tảng bổ sung đúng dịp Black Friday.

Hầu hết các sản phẩm đều là đồ đã qua sử dụng, được đăng bởi các nhà bán hàng đồ secondhand, nhiều người trong số họ đang sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để xác thực hàng hóa với kỳ vọng tận dụng phạm vi tiếp cận toàn cầu khổng lồ của TikTok để tìm kiếm khách hàng mới.

TIKTOK CỐ GẮNG MỞ RỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Sự xuất hiện của các mặt hàng xa xỉ trên TikTok Shop cho thấy tham vọng của nền tảng này trên thị trường thương mại điện tử đang phát triển. TikTok Shop vẫn là điểm đến cho những món đồ giá rẻ, với nhiều nhà bán hàng tung ưu đãi sâu trong mùa lễ hội.

Tuy nhiên, việc lấn sân sang phân khúc xa xỉ cũng chứng minh rằng mối đe dọa từng nổi bật về khả năng TikTok bị cấm tại Mỹ gần như không làm giảm tham vọng mua sắm trực tuyến của nền tảng này.

Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, hoàn toàn có khả năng những thương hiệu xa xỉ hàng đầu như Chanel - vốn đã xem TikTok là kênh tiếp thị quan trọng - sẽ trực tiếp bán hàng ngay trên nền tảng này.

17th Street là một cửa hàng đồ xa xỉ đã qua sử dụng tại New York, tham gia TikTok Shop ngay trước kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Nền tảng này đã trở thành một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy cả doanh số trực tuyến lẫn lượng khách đến cửa hàng, theo Olivia Sperduto, phụ trách mạng xã hội của thương hiệu.

Cô cho biết cửa hàng đã bán gần 1.000 túi xách hàng hiệu thông qua TikTok, bao gồm cả những chiếc Hermès Kelly và Birkin được săn đón, có giá lên tới hàng chục nghìn USD tại các cửa hàng chính hãng, cùng với các mẫu túi kinh điển từ Chanel, Louis Vuitton và Balenciaga.

17th Street đã bán gần 1.000 túi xách hàng hiệu thông qua TikTok.

Ước tính khoảng một phần ba lợi nhuận của 17th Street hiện đến từ TikTok, và doanh số từ nền tảng này “gần như tương đương” với doanh số bán trực tiếp tại cửa hàng, Olivia Sperduto cho biết. TikTok nhận 8% hoa hồng cho mỗi chiếc túi mà 17th Street bán qua ứng dụng, cô nói thêm - một mức phí mà cửa hàng sẵn sàng chấp nhận nhờ lượng giao dịch lớn mà nền tảng mang lại.

LÀM SAO ĐỂ KHÁCH HÀNG YÊN TÂM KHI MUA SẮM ĐỒ HIỆU?

Các nhà bán hàng trên TikTok đôi khi bị biết đến với việc rao bán những sản phẩm nhái rẻ tiền. Vì vậy, sự gia tăng hoạt động thương mại cao cấp trên nền tảng này đã kéo theo nhiều công việc hơn cho các công ty chuyên xác thực hàng secondhand.

Entrupy - đơn vị uy tín trong ngành xác thực độ chính hãng của đồ xa xỉ đã qua sử dụng - là 1 trong 5 đơn vị xác thực được TikTok phê duyệt mà người bán sử dụng để kiểm tra tính chính hãng của những chiếc túi xách, hành lý, phụ kiện và giày dép đắt tiền đã qua sử dụng. Riêng đồng hồ thì TikTok yêu cầu xác thực từ thợ đồng hồ được chứng nhận.

TikTok hợp tác với các công ty chuyên xác thực hàng secondhand để đảm bảo cho khách hàng.

Nền tảng này cũng thực thi nhiều biện pháp nhằm trấn áp các sản phẩm vi phạm chính sách, bao gồm hàng giả. Trong nửa đầu năm nay, TikTok đã từ chối hồ sơ của 1,4 triệu người bán tiềm năng không đáp ứng tiêu chuẩn của TikTok Shop, và chặn hơn 70 triệu danh sách sản phẩm trước khi chúng được đăng tải, theo báo cáo an toàn TikTok Shop vừa công bố tháng này. TikTok cũng gỡ bỏ hơn 200.000 sản phẩm “bị hạn chế” hoặc bị cấm sau khi chúng được đăng.

NHIỀU TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN

TikTok Shop đã ra mắt danh mục hàng xa xỉ đã qua sử dụng tại Anh vào năm ngoái thông qua hợp tác với một số doanh nghiệp bán lại hàng hiệu nổi tiếng của Anh, và cho biết họ đã mở danh mục này tại Mỹ từ năm 2023.

Nicolas Waldmann, người phụ trách quản trị toàn cầu cho TikTok Shop, chia sẻ với Bloomberg rằng một phần sức hút của hàng xa xỉ đã qua sử dụng nằm ở vai trò của nó trong “nền kinh tế tuần hoàn” - mô hình nhấn mạnh việc tái sử dụng khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính bền vững và biến đổi khí hậu.

Các buổi phát trực tiếp TikTok Live đang trở thành công cụ bán hàng ngày càng hiệu quả cho các nhà bán lại hàng xa xỉ muốn kết nối với những người mua có hứng thú. TikTok gần đây đã ra mắt tính năng đấu giá trực tiếp, cho phép người bán tạo ra các cuộc “đấu giá” cho túi xách xa xỉ và các sản phẩm thời trang hàng hiệu khác.

Một số người bán biến các phiên đấu giá của họ thành màn trình diễn sôi động, trong khi những người khác cố gắng tái hiện phong cách phục vụ của một cửa hàng boutique cao cấp, nơi người dẫn và khách hàng tiềm năng trò chuyện qua phần bình luận và tin nhắn trực tiếp.

Các buổi phát trực tiếp TikTok Live đang trở thành công cụ bán hàng ngày càng hiệu quả cho các nhà bán lại hàng xa xỉ.

Trong một buổi TikTok Live gần đây, cửa hàng Law Divine Luxury có trụ sở tại Los Angeles đã giới thiệu các sản phẩm từ Prada và Chanel, trong khi các mức giá chào mua cho những chiếc túi hàng hiệu đã qua sử dụng khác – như một chiếc túi tote da Louis Vuitton giá 1.699 USD – liên tục hiện lên ở cuối màn hình.

Trong khi đó, 17th Street đã thuê hẳn một người điều hành livestream riêng để bán túi xách cho người mua trong suốt 5 giờ đồng hồ mỗi ngày. Công ty đã bán được một chiếc HAC Birkin qua TikTok Live với giá 20.000 USD, và gần đây bắt đầu phát sóng các phiên lớn hơn vào Chủ nhật, nơi đôi khi họ thu về hơn 30.000 USD chỉ trong một ngày.

Trừ khi TikTok bị cấm trên toàn nước Mỹ – điều vốn ngày càng trở nên ít khả năng xảy ra, Olivia Sperduto cho rằng nhu cầu mua sắm hàng xa xỉ đã qua sử dụng trên nền tảng này sẽ chỉ có khả năng tiếp tục tăng trưởng.