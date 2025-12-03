Thứ Tư, 03/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đẹp +

TikTok Shop lấn sân sang bán hàng xa xỉ

Mỹ An

03/12/2025, 16:18

TikTok đang nỗ lực mở rộng TikTok Shop thành một điểm đến mua sắm cao cấp dành cho túi xách và đồng hồ có giá trị lên tới hàng chục nghìn USD...

TikTok đang nỗ lực vượt ra khỏi hình ảnh “cửa hàng giá rẻ” để bước vào phân khúc bán lẻ cao cấp.
TikTok đang nỗ lực vượt ra khỏi hình ảnh “cửa hàng giá rẻ” để bước vào phân khúc bán lẻ cao cấp.

TikTok Shop hiện đã bán các sản phẩm Chanel, Hermès và Louis Vuitton đã qua sử dụng thông qua các đơn vị bán hàng được xác thực, đánh dấu bước tiến của TikTok vượt ra khỏi hình ảnh “cửa hàng giá rẻ” để bước vào phân khúc bán lẻ cao cấp.

Nền tảng này trưng bày những chiếc túi xách trị giá 11.000 USD từ Hermès và Chanel, hoặc các mẫu sneaker hiếm, giới hạn lần phát hành từ những thương hiệu như Louis Vuitton và Nike. TikTok Shop hiện cũng bán đồng hồ Rolex và Cartier — những mẫu đồng hồ được nền tảng bổ sung đúng dịp Black Friday.

Hầu hết các sản phẩm đều là đồ đã qua sử dụng, được đăng bởi các nhà bán hàng đồ secondhand, nhiều người trong số họ đang sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để xác thực hàng hóa với kỳ vọng tận dụng phạm vi tiếp cận toàn cầu khổng lồ của TikTok để tìm kiếm khách hàng mới.

TIKTOK CỐ GẮNG MỞ RỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

Sự xuất hiện của các mặt hàng xa xỉ trên TikTok Shop cho thấy tham vọng của nền tảng này trên thị trường thương mại điện tử đang phát triển. TikTok Shop vẫn là điểm đến cho những món đồ giá rẻ, với nhiều nhà bán hàng tung ưu đãi sâu trong mùa lễ hội. 

Tuy nhiên, việc lấn sân sang phân khúc xa xỉ cũng chứng minh rằng mối đe dọa từng nổi bật về khả năng TikTok bị cấm tại Mỹ gần như không làm giảm tham vọng mua sắm trực tuyến của nền tảng này.

Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, hoàn toàn có khả năng những thương hiệu xa xỉ hàng đầu như Chanel - vốn đã xem TikTok là kênh tiếp thị quan trọng - sẽ trực tiếp bán hàng ngay trên nền tảng này.

Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, hoàn toàn có khả năng những thương hiệu xa xỉ hàng đầu sẽ trực tiếp bán hàng ngay trên nền tảng TikTok.
Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, hoàn toàn có khả năng những thương hiệu xa xỉ hàng đầu sẽ trực tiếp bán hàng ngay trên nền tảng TikTok.

17th Street là một cửa hàng đồ xa xỉ đã qua sử dụng tại New York, tham gia TikTok Shop ngay trước kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Nền tảng này đã trở thành một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy cả doanh số trực tuyến lẫn lượng khách đến cửa hàng, theo Olivia Sperduto, phụ trách mạng xã hội của thương hiệu.

Cô cho biết cửa hàng đã bán gần 1.000 túi xách hàng hiệu thông qua TikTok, bao gồm cả những chiếc Hermès Kelly và Birkin được săn đón, có giá lên tới hàng chục nghìn USD tại các cửa hàng chính hãng, cùng với các mẫu túi kinh điển từ Chanel, Louis Vuitton và Balenciaga.

17th Street đã bán gần 1.000 túi xách hàng hiệu thông qua TikTok.
17th Street đã bán gần 1.000 túi xách hàng hiệu thông qua TikTok.

Ước tính khoảng một phần ba lợi nhuận của 17th Street hiện đến từ TikTok, và doanh số từ nền tảng này “gần như tương đương” với doanh số bán trực tiếp tại cửa hàng, Olivia Sperduto cho biết. TikTok nhận 8% hoa hồng cho mỗi chiếc túi mà 17th Street bán qua ứng dụng, cô nói thêm - một mức phí mà cửa hàng sẵn sàng chấp nhận nhờ lượng giao dịch lớn mà nền tảng mang lại.

LÀM SAO ĐỂ KHÁCH HÀNG YÊN TÂM KHI MUA SẮM ĐỒ HIỆU?

Các nhà bán hàng trên TikTok đôi khi bị biết đến với việc rao bán những sản phẩm nhái rẻ tiền. Vì vậy, sự gia tăng hoạt động thương mại cao cấp trên nền tảng này đã kéo theo nhiều công việc hơn cho các công ty chuyên xác thực hàng secondhand.

Entrupy - đơn vị uy tín trong ngành xác thực độ chính hãng của đồ xa xỉ đã qua sử dụng - là 1 trong 5 đơn vị xác thực được TikTok phê duyệt mà người bán sử dụng để kiểm tra tính chính hãng của những chiếc túi xách, hành lý, phụ kiện và giày dép đắt tiền đã qua sử dụng. Riêng đồng hồ thì TikTok yêu cầu xác thực từ thợ đồng hồ được chứng nhận.

TikTok hợp tác với các công ty chuyên xác thực hàng secondhand để đảm bảo cho khách hàng.
TikTok hợp tác với các công ty chuyên xác thực hàng secondhand để đảm bảo cho khách hàng.

Nền tảng này cũng thực thi nhiều biện pháp nhằm trấn áp các sản phẩm vi phạm chính sách, bao gồm hàng giả. Trong nửa đầu năm nay, TikTok đã từ chối hồ sơ của 1,4 triệu người bán tiềm năng không đáp ứng tiêu chuẩn của TikTok Shop, và chặn hơn 70 triệu danh sách sản phẩm trước khi chúng được đăng tải, theo báo cáo an toàn TikTok Shop vừa công bố tháng này. TikTok cũng gỡ bỏ hơn 200.000 sản phẩm “bị hạn chế” hoặc bị cấm sau khi chúng được đăng.

NHIỀU TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN

TikTok Shop đã ra mắt danh mục hàng xa xỉ đã qua sử dụng tại Anh vào năm ngoái thông qua hợp tác với một số doanh nghiệp bán lại hàng hiệu nổi tiếng của Anh, và cho biết họ đã mở danh mục này tại Mỹ từ năm 2023.

Nicolas Waldmann, người phụ trách quản trị toàn cầu cho TikTok Shop, chia sẻ với Bloomberg rằng một phần sức hút của hàng xa xỉ đã qua sử dụng nằm ở vai trò của nó trong “nền kinh tế tuần hoàn” - mô hình nhấn mạnh việc tái sử dụng khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính bền vững và biến đổi khí hậu.

Các buổi phát trực tiếp TikTok Live đang trở thành công cụ bán hàng ngày càng hiệu quả cho các nhà bán lại hàng xa xỉ muốn kết nối với những người mua có hứng thú. TikTok gần đây đã ra mắt tính năng đấu giá trực tiếp, cho phép người bán tạo ra các cuộc “đấu giá” cho túi xách xa xỉ và các sản phẩm thời trang hàng hiệu khác.

Một số người bán biến các phiên đấu giá của họ thành màn trình diễn sôi động, trong khi những người khác cố gắng tái hiện phong cách phục vụ của một cửa hàng boutique cao cấp, nơi người dẫn và khách hàng tiềm năng trò chuyện qua phần bình luận và tin nhắn trực tiếp.

Các buổi phát trực tiếp TikTok Live đang trở thành công cụ bán hàng ngày càng hiệu quả cho các nhà bán lại hàng xa xỉ.
Các buổi phát trực tiếp TikTok Live đang trở thành công cụ bán hàng ngày càng hiệu quả cho các nhà bán lại hàng xa xỉ.

Trong một buổi TikTok Live gần đây, cửa hàng Law Divine Luxury có trụ sở tại Los Angeles đã giới thiệu các sản phẩm từ Prada và Chanel, trong khi các mức giá chào mua cho những chiếc túi hàng hiệu đã qua sử dụng khác – như một chiếc túi tote da Louis Vuitton giá 1.699 USD – liên tục hiện lên ở cuối màn hình.

Trong khi đó, 17th Street đã thuê hẳn một người điều hành livestream riêng để bán túi xách cho người mua trong suốt 5 giờ đồng hồ mỗi ngày. Công ty đã bán được một chiếc HAC Birkin qua TikTok Live với giá 20.000 USD, và gần đây bắt đầu phát sóng các phiên lớn hơn vào Chủ nhật, nơi đôi khi họ thu về hơn 30.000 USD chỉ trong một ngày.

Trừ khi TikTok bị cấm trên toàn nước Mỹ – điều vốn ngày càng trở nên ít khả năng xảy ra, Olivia Sperduto cho rằng nhu cầu mua sắm hàng xa xỉ đã qua sử dụng trên nền tảng này sẽ chỉ có khả năng tiếp tục tăng trưởng.

Hàng hiệu đã qua sử dụng ở Trung Quốc tăng trưởng “nóng”

15:48, 16/09/2025

Hàng hiệu đã qua sử dụng ở Trung Quốc tăng trưởng “nóng”

Tính xác thực chi phối thị trường hàng xa xỉ secondhand

09:01, 28/10/2025

Tính xác thực chi phối thị trường hàng xa xỉ secondhand

Những túi xách xa xỉ không "thầm lặng" của năm 2025

08:02, 23/10/2025

Những túi xách xa xỉ không

Từ khóa:

đồ hiệu đã qua sử dụng mua sắm trực tuyến TikTok tiêu dùng TikTok Shop hàng xa xỉ Vneconomy

Đọc thêm

Những cảnh báo không mấy lạc quan cho ngành thời trang 2026

Những cảnh báo không mấy lạc quan cho ngành thời trang 2026

Theo báo cáo của McKinsey & Company, các giám đốc điều hành ngành thời trang toàn cầu dự đoán năm 2026 sẽ là một năm đầy thách thức. 46% các CEO cho rằng triển vọng của ngành sẽ yếu hơn và chỉ 25% dự đoán tình hình sẽ cải thiện…

Thuốc giảm cân GLP-1 có nguy cơ gây rụng tóc?

Thuốc giảm cân GLP-1 có nguy cơ gây rụng tóc?

Việc sử dụng các loại thuốc tiêm giảm cân đã tăng vọt, kéo theo những tác dụng phụ kỳ lạ. Mối lo mới nhất chính là tình trạng rụng tóc.

5 dược mỹ phẩm Pháp được đánh giá tốt tại Việt Nam

5 dược mỹ phẩm Pháp được đánh giá tốt tại Việt Nam

Nổi tiếng với sự đơn giản và tiện dụng, rất nhiều người mê đồ “made in France" (đến từ Pháp). Và trong số những sản phẩm được yêu thích nhất chính là các mặt hàng được mua từ hiệu thuốc...

Ngay cả các công ty làm đẹp lớn nhất cũng đang gặp khó khăn

Ngay cả các công ty làm đẹp lớn nhất cũng đang gặp khó khăn

Kết quả kinh doanh mới nhất của các công ty làm đẹp phác họa một bức tranh ảm đạm cho năm tài khóa sắp tới. Tuy vậy, các doanh nghiệp linh hoạt vẫn tìm thấy những điểm sáng hiếm hoi...

Lĩnh vực “bên lề” của xa xỉ nay trở thành trụ cột chiến lược

Lĩnh vực “bên lề” của xa xỉ nay trở thành trụ cột chiến lược

Người mua túi Gucci 3.000 euro cũng là người sẵn sàng trả 300 euro cho một buổi trị liệu hoặc gói chăm sóc da xa xỉ. Giới thượng lưu khao khát nâng cao chất lượng sống và sẵn sàng chi trả để có trải nghiệm khác biệt...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng cơ hội tiếp cận việc làm và an sinh xã hội cho người khuyết tật

Dân sinh

2

Xử lý nghiêm tội phạm liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai

Tiêu điểm

3

Hà Tĩnh có thêm dự án năng lượng hơn 2.333 tỷ đồng

Đầu tư

4

Tinh giản biên chế: 146,8 nghìn người nghỉ việc theo chế độ

Tiêu điểm

5

Giá xăng ở Mỹ thấp nhất 4 năm rưỡi

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy