Tìm hiểu về Phòng khám đa khoa Y Học Sài Gòn

Phòng khám đã được Bộ Y tế kiểm định và cấp giấy phép hoạt động vào ngày 13/09/2023 theo thông tư số09885/HCM/GPHĐ, căn cứ theo nghị định Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009 của Sở Y tế. Phòng khám do Bác sĩ Liêu Thanh Hoàng chịu trách nhiệm kỹ thuật, chuyên môn chính trong quá trình thăm khám - điều trị bệnh, với số hiệu CCHN:001498/AG-CCHN, được cấp vào ngày 21/12/2012 do Sở Y tế tỉnh An Giang cấp phép.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA PHÒNG KHÁM

Khám sức khỏe tổng quát chính là biện pháp tối ưu để có thểvừa theo dõi, vừa nâng cao hiệu quả tầm soát, nhằm phát hiện sớm và điều trị bệnh một cách kịp thời và hiệu quả, đặc biệt là những nhóm bệnh lý nguy hiểm.

Hiện nay, Phòng khám Đa khoa Y Học Sài Gòn còn cung cấp cho người bệnh nhiều gói khám sức khỏe tổng quát, khám sức khỏe định kỳ đa dạng, đáp ứng được hầu hết mọi nhu cầu của mọi đối tượng bệnh nhân từ cơ bản đến nâng cao. Tùy thuộc vào từng nhu cầu khác nhau, đội ngũ y bác sĩ sẽ thiết kế và đềxuất các khỏi thăm khám sao cho phù hợp nhất.

Chính vì vậy, khi đến Phòng khám Đa khoa Y Học Sài Gòn đểthăm khám, bệnh nhân có thể hoàn toàn yên tâm về quá trình chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện mà không cần phải lo lắng, hay băn khoăn bất cứ vấn đề nào về giá cả.

Phòng khám Đa khoa Y Học Sài Gòn được xây dựng với mô hình 6 tầng lầu, mỗi tầng sẽ sử dụng trong một hạng mục chuyên khoa khác nhau. Đồng thời, tất cả các phòng bệnh đều được đảm bảo trang bị đầy đủ và tiện nghi như: Hệ thống đèn và các dụng cụ y khoa; hệ thống khí được lắp đặt âm tường; giường bệnh được trang bị điều khiển tự động; hệ thống máy lạnh cá nhân; phòng tắm riêng biệt; tivi riêng; bộ đồ dùng cá nhân cao cấp; truy cập internet không tốn phí...

Bên cạnh đó, Phòng khám Y Học Sài Gòn còn được trang bịthêm nhiều hệ thống thiết bị y khoa vô cùng hiện đại, nhằm phục vụ tối đa cho quá trình khám chữa bệnh như: Hệ thống nội soi; Máy siêu âm màu 4D; Máy X - Quang kỹ thuật số; Máy CT scan; Máy điện tâm đồ; Máy chụp X - Quang cầm tay; Dao siêu âm… cùng nhiều hệ thống thiết bị y khoa khác.

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

Để nâng cao hiệu suất trong quá trình khám chữa bệnh, hiện tại phòng khám đã có dịch vụ hỗ trợ tư vấn trực tuyến miễn phí và đặt lịch thăm khám qua số Hotline 028 73071888, vừa giảm thiểu thời gian chờ của khách hàng, vừa giúp quy trình chăm sóc, hỗ trợ được diễn ra hiệu quả hơn.

Quy trình khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y Học Sài Gòn:

Bước 1: Đăng ký thông tin tại quầy tiếp nhận bệnh nhân

Bước 2: Lấy số và đợi đến lượt vào khám. Bệnh nhân hoàn toàn yên tâm về thời gian chờ đợi. Đội ngũ Y tá sẽ luôn hỗ trợgiúp rút ngắn thời gian cho bệnh theo mô hình “1 bệnh nhân - 1 bác sĩ - 1 y tá”.

Bước 3: Được bác sĩ thăm khám và chẩn đoán lâm sàng.

Bước 4: Lựa chọn phương pháp điều trị.

Bước 5: Tiến hành thanh toán các dịch vụ và thực hiện điều trịtheo hướng dẫn của bác sĩ.

Bước 6: Đánh giá kết quả điều trị và chỉ định tái khám nếu cần thiết.

Với mong muốn mang đến một chất lượng dịch vụ tốt nhất, cũng như sự thuận tiện cho người bệnh. Hiện nay, Phòng khám Y Học Sài Gòn làm việc tất cả các ngày trong tuần, kểcả ngày lễ tết. Thời gian khám chữa bệnh cụ thể từ 7h30 - 21h00 hàng ngày.

