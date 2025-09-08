Tín hiệu vui tháng thấp điểm, du lịch Việt sẽ hoàn thành mục tiêu?
Tường Bách
08/09/2025, 08:55
Theo số liệu Cục Thống kê vừa công bố, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8/2025 đạt 1,68 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, lượng khách trong tháng 8/2025 tăng 7,8% so với tháng trước đó…
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá, dù vẫn đang mùa thấp
điểm du lịch quốc tế, kết quả tăng trưởng tích cực trong tháng 7 và tháng 8 vừa
qua đã cho thấy những tín hiệu khả quan cho thị trường du lịch trong nước.
Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách quốc tế đạt
gần 14 triệu lượt, tăng 21,7% so với 8 tháng năm 2024. Trong đó, khách đến bằng
đường hàng không đạt 11,9 triệu lượt người, chiếm 85,2% lượng khách quốc tế đến
và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 1,9 triệu lượt người,
chiếm 13,4% và tăng 17,5%; bằng đường biển đạt 187.800 lượt người, chiếm 1,4%
và tăng 13,4%.
Về quy mô thị trường, hai thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc
đóng góp gần 1/2 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc tiếp
tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với hơn 3,5 triệu lượt (chiếm
25,4%). Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ hai, đạt trên 2,9 triệu lượt (chiếm 20,9%). Các
vị trí tiếp theo là Đài Loan - Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản... Trong top 10 thị trường
lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Campuchia, Ấn Độ, Nga, Úc, Malaysia...
Trong khi đó, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các thị
trường châu Âu (tăng 33,2%), châu Á (tăng 21,3%), châu Úc (tăng 14%), châu Mỹ
(tăng 9,1%) và châu Phi (tăng 4,7%). Trong 8 tháng đầu năm, hầu hết các thị trường
tiềm năng đều tăng trưởng khả quan: Anh tăng 21,8%; Pháp với mức tăng 22,6%; Đức
ghi nhận tăng 17,9%. Bên cạnh đó là Italia (tăng 22,6%), Tây Ban Nha (tăng
8,2%), Đan Mạch (tăng 13,9%). Thụy Điển và Na Uy cũng lần lượt tăng 17,3% và
20%...
Ở nhóm thị trường trọng điểm, Trung Quốc tăng mạnh nhất với
mức 44,3%, Ấn Độ tăng 42,2%, Nhật Bản tăng 17,1% và Campuchia tăng 50,7%. Đặc
biệt, thị trường Nga tiếp tục bứt phá, ghi nhận mức tăng tới 164,9%.
Đây là kết
quả từ các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch mà Cục Du lịch Quốc gia Việt
Nam cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương và doanh nghiệp triển
khai thời gian qua. Thị trường Ấn Độ cũng liên tục tăng trưởng phản ánh tiềm
năng lớn của thị trường này.
Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc
tế, như vậy sau 8 tháng đã hoàn thành 56% kế hoạch năm. Tuy vậy, tại Hội nghị
"Hợp lực - Chọn điểm - Bứt tốc" chiều 5/9 vừa qua, ông Hồ An Phong,
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch cho rằng ngành du lịch vẫn
cần phải nỗ lực vươn lên và đưa ra các giải pháp sáng tạo.
Du lịch đóng vai trò ngành kinh tế mũi nhọn và thúc đẩy các
lĩnh vực khác phát triển theo như vận tải, tài chính, bất động sản, bán lẻ, ăn
uống... Do đó, ông Hồ An Phong cho rằng, với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách
quốc tế thì các doanh nghiệp lữ hành không chỉ cần phấn đấu đạt số lượng khách
mà còn gia tăng doanh thu, mức chi tiêu của du khách, nâng cao chất lượng sản
phẩm.
Để khắc phục tình trạng rời rạc, manh mún trước đây, đồng thời
nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam, Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng,
trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần liên kết, hợp lực trong việc xây dựng
và tạo ra các chuỗi giá trị dịch vụ du lịch tổng hợp (lưu trú, lữ hành, hàng không,
vui chơi giải trí…) chất lượng nhưng giá cả lại hợp lý để kích cầu du lịch
trong thời điểm quan trọng nhất cuối năm.
Cục trưởng Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho rằng khu vực Đông
Bắc Á và ASEAN là những thị trường gần và chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu
khách quốc tế của du lịch Việt Nam hiện nay. Vì vậy, khu vực này là trọng tâm để
ngành du lịch Việt Nam tăng tốc khai thác trong thời gian tới, hướng đến mục
tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế.
Các chuyên gia du lịch cũng nêu ra các đề xuất nhằm hoàn
thành mục tiêu. Đối với nhóm thị trường Đông Bắc Á - ASEAN vốn chiếm hơn 70% lượng
khách, Việt Nam nên mở rộng chính sách miễn visa hoặc miễn phí visa. Bên cạnh
đó, bổ sung các cơ chế thúc đẩy phát triển du lịch đường biển, mở thêm nhiều đường
bay mới, phát triển các sản phẩm mới khác biệt, có chính sách hỗ trợ các doanh
nghiệp lữ hành nhỏ và siêu nhỏ.
Các doanh nghiệp lữ hành tham dự cũng cho rằng, để hoàn
thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả
các bên liên quan. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel, đề
xuất cơ quan quản lý cần đẩy mạnh chuyển đổi số. Hiện nay, việc vẫn sử dụng
danh sách khách hàng bằng giấy vừa tốn thời gian, vừa hạn chế khả năng quản lý.
"Áp dụng hệ thống quản lý điện tử, dữ liệu sẽ minh bạch,
thuận tiện cho việc theo dõi các chuyến lữ hành, đồng thời giúp nâng cao chất
lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam", Chủ tịch Hội đồng
quản trị Vietravel nhấn mạnh.
Theo đại diện Saigontourist, thời gian làm thủ tục nhập cảnh
tại sân bay còn kéo dài 1 - 1,5 tiếng, khiến nhiều du khách phàn nàn cũng là một
trong những vướng mắc hiện nay. Giải pháp đề xuất là phân luồng thủ tục xuất nhập
cảnh, đặc biệt ưu tiên làn riêng cho khách MICE và khách đi theo tour công ty.
Rút gọn thời gian xử lý và tăng nhân sự vào khung giờ cao điểm.
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đề xuất xây dựng một "thư
viện số" – nơi cung cấp dữ liệu hình ảnh, video chất lượng cao về điểm đến,
trải nghiệm, dịch vụ... để phục vụ hoạt động xúc tiến quốc tế. Các địa
phương cũng cần tăng cường quản lý điểm đến để tạo tâm lý an tâm cho khách.
Đối
với thị trường châu Âu - Bắc Mỹ - châu Đại dương, các chuyên gia đề nghị cần có
kế hoạch quảng bá dài hạn, mở văn phòng xúc tiến du lịch ở các thị trường trọng
điểm, phát triển sản phẩm đặc thù cho dòng khách cao cấp.
Với riêng thị trường Trung Quốc, đại diện Công ty VGI Travel
cho rằng cần đa dạng hóa hình thức tiếp cận, đặc biệt là du lịch qua cửa khẩu
đường bộ với giấy thông hành; phát triển loại hình caravan – du lịch tự lái
xuyên biên giới; tăng cường khai thác du lịch tàu biển và chuyến bay charter...
Đây là những hình thức có khả năng lan tỏa, giúp tiếp cận nhóm khách có nhu cầu
riêng biệt, thích trải nghiệm và có tính kết nối cao.
