Thứ Tư, 03/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trở thành động lực cho dân tộc vững bước phát triển!

Đỗ Như

03/09/2025, 21:27

Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Thư cảm ơn của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước...

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thể hiện khát vọng hùng cường và ước vọng bay lên của cả một dân tộc, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thể hiện khát vọng hùng cường và ước vọng bay lên của cả một dân tộc, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.

THƯ CẢM ƠN

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), đặc biệt là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đã được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội và thành công tốt đẹp, thực sự là Ngày hội lớn của toàn Dân tộc; khẳng định giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hoà bình, phồn vinh, thịnh vượng.

Khối Quân kỳ do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và dân quân tự vệ. Ảnh: Trí Dũng.
Khối Quân kỳ do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và dân quân tự vệ. Ảnh: Trí Dũng.

Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 xin tri ân và trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hoả tuyến, dân quân, du kích, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước, đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước;

Trong kháng chiến, với ý chí
Trong kháng chiến, với ý chí "dám đánh, biết đánh, quyết thắng", bộ đội Phòng không - Không quân đã bắn rơi hàng nghìn máy bay địch, làm nên chiến thắng huyền thoại "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", thể hiện khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng.

- Đồng bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài;

- Lãnh đạo các chính Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân các nước anh em, các tổ chức quốc tế đã ủng hộ, giúp đỡ, tham dự Lễ kỷ niệm, gửi điện chúc mừng;

- Các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố;

- Các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân tự vệ, các ngành và các giới đã tham gia trong các khối diễu binh, diễu hành;

- Các chuyên gia, nhà khoa học, anh chị em văn nghệ sĩ, nhà thiết kế và sản xuất chương trình; các doanh nghiệp, nhà tài trợ, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, xuất bản trong nước và quốc tế;

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; các đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; các em và các cháu thanh thiếu nhi;

Cùng tham gia diễu binh tại sự kiện Quốc khánh 2/9, Khối Quốc kỳ Liên bang Nga là đội tiêu binh danh dự, đại diện cho 3 quân chủng của Lực lượng vũ trang Nga: Lục quân, Không quân Vũ trụ và Hải quân. Ảnh: Trí Dũng.
Cùng tham gia diễu binh tại sự kiện Quốc khánh 2/9, Khối Quốc kỳ Liên bang Nga là đội tiêu binh danh dự, đại diện cho 3 quân chủng của Lực lượng vũ trang Nga: Lục quân, Không quân Vũ trụ và Hải quân. Ảnh: Trí Dũng.

- Đội ngũ diễu binh các nước anh em: Trung Quốc, Nga, Lào, Cam-pu-chia;

- Đặc biệt là Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và toàn thể nhân dân Thủ đô Hà Nội...

Đã tham gia các hoạt động kỷ niệm và đóng góp hết sức tích cực, hiệu quả vào sự thành công của các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những đóng góp ấy đã góp phần mạnh mẽ lan toả thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hoà bình, hữu nghị đến bạn bè quốc tế, đồng thời mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên khắp cả nước niềm xúc động và tự hào to lớn.

Hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc xuất hiện ở khắp nơi trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng.
Hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc xuất hiện ở khắp nơi trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng.

Sự thành công của các hoạt động và Lễ kỷ niệm lần này một lần nữa khẳng định chân lý: Mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn tin tưởng rằng: Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt sẽ tiếp tục trở thành động lực to lớn đưa Dân tộc ta vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc.

Xin trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Trần Cẩm Tú

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ

THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Diễn văn của Tổng bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

08:12, 02/09/2025

Diễn văn của Tổng bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

22:08, 27/08/2025

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Niềm vui hân hoan của người dân trong đại lễ A80 của toàn dân tộc

10:50, 02/09/2025

[Phóng sự ảnh] Niềm vui hân hoan của người dân trong đại lễ A80 của toàn dân tộc

Đọc thêm

Quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc điều chỉnh quy hoạch

Quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc điều chỉnh quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.2/2025/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về việc điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh (đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01/ 7/ 2025) khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian chưa ban hành Luật Quy hoạch (sửa đổi).

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nước tại Lễ kỷ niệm chiến thắng phát-xít

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nước tại Lễ kỷ niệm chiến thắng phát-xít

Lãnh đạo các nước chúc mừng Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9; khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và tình cảm tốt đẹp với Việt Nam; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Việt Nam...

Nợ công hạ xuống mức 34% GDP, cách xa trần quy định

Nợ công hạ xuống mức 34% GDP, cách xa trần quy định

Báo cáo nợ công quốc gia giai đoạn 2020–2024 của Bộ Tài chính cho thấy tỷ lệ nợ công của Việt Nam giảm gần một nửa, xuống 34% GDP vào năm 2024, cách xa trần quy định. Tuy nhiên, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ lại ghi nhận xu hướng tăng, đặt ra yêu cầu cần đẩy mạnh xuất khẩu...

Thủ tướng Slovakia mong muốn tiếp tục thúc đẩy, nâng quan hệ hợp tác với Việt Nam lên một tầm cao mới

Thủ tướng Slovakia mong muốn tiếp tục thúc đẩy, nâng quan hệ hợp tác với Việt Nam lên một tầm cao mới

Chiều 3/9 tại Bắc Kinh, nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ, cơ quan

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ, cơ quan

Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khối ngoại xả ồ ạt nhóm vốn hóa lớn, bán ròng thêm gần 3.000 tỷ phiên nay

Chứng khoán

2

KBC góp 1.350 tỷ đồng thành lập công ty con

Thế giới

3

Rút ngắn 50% thời gian xử lý thủ tục hải quan và tăng cường số hoá

Tài chính

4

Nợ công hạ xuống mức 34% GDP, cách xa trần quy định

Tài chính

5

Làm sao để ngăn chặn "chảy máu" ngoại tệ ra nước ngoài khám chữa bệnh 3-4 tỷ mỗi năm?

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: