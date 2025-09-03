Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trở thành động lực cho dân tộc vững bước phát triển!
Đỗ Như
03/09/2025, 21:27
Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Thư cảm ơn của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước...
THƯ CẢM ƠN
Các hoạt động kỷ niệm 80
năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (2/9/1945 -
2/9/2025), đặc biệt là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành
đã được tổ
chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội và thành công tốt đẹp, thực sự là Ngày hội lớn của toàn Dân tộc; khẳng định giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hoà bình, phồn vinh, thịnh
vượng.
Ban Chỉ
đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất
nước trong 3 năm 2023 - 2025 xin tri ân và trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:
-
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Các bậc lão thành cách mạng,
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao
động, các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân
dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hoả tuyến, dân quân, du kích, các gia đình liệt sĩ,
thương binh, bệnh binh, người có công với nước, đồng bào các dân tộc thiểu số, chức
sắc tôn giáo, các thế hệ
cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp
xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước;
- Đồng
bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài;
- Lãnh
đạo các chính Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân các nước anh em, các tổ
chức quốc tế đã ủng hộ, giúp đỡ, tham dự Lễ kỷ niệm, gửi điện chúc mừng;
- Các ban, bộ, ngành,
cơ quan, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố;
- Các tướng lĩnh, sĩ
quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân tự vệ, các ngành
và các giới đã tham gia trong các khối diễu binh, diễu hành;
- Các
chuyên gia, nhà khoa học, anh chị em văn nghệ sĩ, nhà thiết kế và sản xuất chương trình; các doanh nghiệp, nhà tài trợ, đội
ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, xuất bản
trong nước và quốc tế;
- Cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị
- xã hội; các đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên; lực lượng tham gia bảo vệ
an ninh, trật tự ở cơ sở; các em và các cháu thanh thiếu nhi;
- Đội ngũ diễu binh các nước anh em: Trung Quốc, Nga, Lào,
Cam-pu-chia;
-
Đặc biệt là Thành uỷ, Hội
đồng nhân dân, Uỷ ban nhân
dân và toàn thể nhân dân Thủ đô Hà Nội...
Đã tham
gia các hoạt động kỷ niệm và đóng góp hết sức tích cực, hiệu quả vào sự thành
công của các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc
khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những đóng góp ấy đã góp phần mạnh
mẽ lan toả thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hoà bình, hữu nghị
đến bạn bè quốc tế, đồng thời mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên khắp
cả nước niềm xúc động và tự hào to lớn.
Sự thành công của các hoạt động và Lễ kỷ niệm lần này một lần nữa
khẳng định chân lý: Mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ Nhân dân, do
Nhân dân và vì Nhân dân. Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày
lễ lớn tin tưởng rằng: Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc
khánh 2/9 bất diệt sẽ tiếp tục trở
thành động lực to lớn đưa Dân tộc ta vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc.
Xin trân trọng cảm ơn!
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Trần Cẩm Tú
ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ
THƯỜNG
TRỰC BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Diễn văn của Tổng bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
08:12, 02/09/2025
[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9
22:08, 27/08/2025
[Phóng sự ảnh] Niềm vui hân hoan của người dân trong đại lễ A80 của toàn dân tộc
10:50, 02/09/2025
Đọc thêm
Quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc điều chỉnh quy hoạch
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.2/2025/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về việc điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh (đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01/ 7/ 2025) khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian chưa ban hành Luật Quy hoạch (sửa đổi).
Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nước tại Lễ kỷ niệm chiến thắng phát-xít
Lãnh đạo các nước chúc mừng Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9; khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và tình cảm tốt đẹp với Việt Nam; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Việt Nam...
Nợ công hạ xuống mức 34% GDP, cách xa trần quy định
Báo cáo nợ công quốc gia giai đoạn 2020–2024 của Bộ Tài chính cho thấy tỷ lệ nợ công của Việt Nam giảm gần một nửa, xuống 34% GDP vào năm 2024, cách xa trần quy định. Tuy nhiên, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ lại ghi nhận xu hướng tăng, đặt ra yêu cầu cần đẩy mạnh xuất khẩu...
Thủ tướng Slovakia mong muốn tiếp tục thúc đẩy, nâng quan hệ hợp tác với Việt Nam lên một tầm cao mới
Chiều 3/9 tại Bắc Kinh, nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico.
Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ, cơ quan
Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: