TNR Stars Kiến Tường chính thức ra quân, phả hơi nóng vào thị trường bất động sản Long An

TNR Stars Kiến Tường là dự án Khu Đô thị Thương mại kiểu mẫu tại trung tâm thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An do TNR Holdings Vietnam (một thành viên của TNG Holdings Vietnam) là chủ đầu tư. Với vị trí ngay mặt tiền quốc lộ 62 - tuyến giao thông huyết mạch quan trọng nối cả vùng Đồng Tháp Mười với trung tâm thành phố Tân An và Tp.HCM, dự án hiện đang nhận được sự quan tâm bậc nhất thị trường bất động sản Tây Nam Bộ. Do đó, lễ ra quân TNR Stars Kiến Tường trở thành tâm điểm thu hút đội quân bán hàng tinh nhuệ.

Giữa không khí tràn đầy quyết tâm, Đại diện chủ đầu tư TNR Holdings Vietnam cho biết các dự án TNR Stars thời gian qua đều nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của thị trường. Đây cũng là thành quả từ những nỗ lực của đội ngũ nhân viên kinh doanh bền bỉ kết nối với khách hàng. “Các sản phẩm mang thương hiệu TNR Stars được kiến tạo là những ngôi nhà đa trải nghiệm, giúp mỗi gia chủ có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống, sở hữu tài sản có giá trị gia tăng bền vững và tiềm năng kinh doanh tại gia hấp dẫn. Chính những chiến binh bán hàng sẽ là “cầu nối” giúp khách hàng tìm được ngôi nhà mơ ước, nơi gia đình sống, kinh doanh lý tưởng.”

Cũng tại buổi lễ, chủ đầu tư đã gửi tới các khách mời tham dự thông tin về tiềm năng dự án này. TNR Stars Kiến Tường có tổng diện tích 11,9 ha, quy hoạch thành 441 sản phẩm bao gồm 197 nhà phố thương mại và 244 nhà phố liền kề.

Dựa trên hình tượng bông hoa súng mạnh mẽ, kiêu hãnh vươn mình giữa đất Long An, TNR Stars Kiến Tường được đầu tư xây dựng nhiều cảnh quan nghệ thuật độc đáo và hệ thống tiện ích nội khu đa dạng: khu vườn nướng BBQ, công viên trung tâm, khu vui chơi thiếu nhi, công viên thể dục thể thao đa chức năng, chòi đọc sách, lối tản bộ... Ngoài ra, trong dự án còn có một bến xe liên tỉnh, một trung tâm thương mại thủy sản và một bến thuyền giao thương.

Ông Nguyễn Đăng Phương - Phó Tổng giám đốc TNR Holdings Vietnam trao giấy chứng nhận Đối tác tư vấn chiến lược cho đại diện đơn vị Đất Xanh Plus.

Nhịp sôi động trở lại của nền kinh tế 2022 và sức bật của quy hoạch giao thông Tây Nam Bộ mở ra triển vọng tươi sáng cho bất động sản Long An, đặc biệt là các sản phẩm có tính ứng dụng cao, vừa ở vừa kinh doanh linh hoạt. Đây là chỗ dựa vững chắc giúp TNR Stars Kiến Tường ghi nhận sức hút với thị trường dù chưa chính thức ra mắt.

Khi nền kinh tế phục hồi, dòng tiền sẽ có 2 xu hướng chuyển động, một là chảy về nền kinh tế thông qua tái đầu tư cho sản xuất kinh doanh và dòng tiền thứ hai chảy vào kênh tích trữ tài sản. Bất động sản là kênh tích lũy tài sản có có dư địa tăng trưởng ổn định trong tương lai và hiện nay là thời điểm vàng để cả khách hàng đón đầu các sản phẩm đẹp với giá hấp dẫn.

Trong gần 3 giờ đồng hồ, sự kiện đã thu hút hàng trăm chuyên viên kinh doanh đến các đại lý phân phối dự án. Thông qua các màn biểu diễn nghệ thuật ấn tượng, những video giới thiệu dự án, bức tranh sống và đầu tư tại Kiến Tường đã dần được hé lộ. Trước triển vọng tích cực của thị trường, đại diện các đại lý phân phối TNR Stars Kiến Tường đều khẳng định quyết tâm sẽ đưa dòng sản phẩm này nhanh chóng đến tay khách hàng, nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Anh Trần Trung Kiên, chuyên viên kinh doanh chia sẻ: “TNR Holdings Vietnam là tên tuổi uy tín với hàng loạt khu đô thị thương mại kiểu mẫu trên khắp cả nước, nhưng tại Long An, đây là lần đầu tiên TNR Holdings Vietnam đánh dấu sự hiện diện của mình. Dự án đáp ứng đồng thời nhu cầu về một điểm đến giao thương, mua sắm của địa phương và giải bài toán không gian sống xứng tầm cho cư dân trí thức Kiến Tường”.

Với uy tín và kinh nghiệm của chủ đầu tư TNR Holdings Vietnam, người dân Long An có quyền đặt kỳ vọng vào một công trình làm thay đổi diện mạo thị xã Kiến Tường, một biểu tượng tự hào mới của khu vực.

