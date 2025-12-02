Thứ Tư, 03/12/2025

Hàn Quốc: Miễn xử phạt người lao động cư trú trái phép tự nguyện về nước

Thu Hằng

02/12/2025, 22:33

Người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc nếu cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước, sẽ được miễn phạt tiền và hoãn áp dụng lệnh hạn chế nhập cảnh vào nước này...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ, ngày 28/11/2025, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã ra thông báo thực hiện chính sách ân hạn đối với người nước ngoài, bao gồm lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước năm 2025.

Thời hạn áp dụng từ ngày 1/12/2025 đến hết ngày 28/2/2026. Chính sách này áp dụng với tất cả người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước trong thời hạn nêu trên, bao gồm cả lao động Việt Nam.

Loại trừ các trường hợp sau: Người cư trú bất hợp pháp kể từ sau ngày 1/12/2025, người nhập cư bất hợp pháp, người sử dụng hộ chiếu hoặc giấy thông hành giả, người phạm tội hình sự, người không thể thực hiện mệnh lệnh xuất cảnh...

Người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước trong thời hạn nêu trên sẽ được miễn phạt tiền và hoãn áp dụng lệnh hạn chế nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Để làm thủ tục khai báo tự nguyện xuất cảnh, người lao động cần chuẩn bị các giấy tờ gồm: Hộ chiếu; vé máy bay xuất cảnh; đơn khai báo tự nguyện xuất cảnh.

Người lao động có thể khai báo trực tiếp đến các Văn phòng Xuất nhập cảnh tại nơi cư trú, hoặc khai báo trực tuyến trên trang web Hikorea (http://hikorea.go.kr). Sau đó, vào ngày xuất cảnh đến Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh tại sân bay (đến trước ít nhất 4 tiếng trước giờ bay) để được xác nhận rồi xuất cảnh về nước.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết phía Hàn Quốc cũng lưu ý tất cả người nước ngoài cư trú bất hợp pháp muốn được hưởng chính sách ân hạn nói trên đều cần phải thực hiện khai báo tự nguyện xuất cảnh trong khoảng thời gian từ 3 ngày (không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ) đến 15 ngày (tính cả ngày nghỉ, ngày lễ) trước ngày xuất cảnh.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách này, người lao động tại Hàn Quốc có thể liên hệ tổng đài của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, số 1345.

Để giảm tỷ lệ lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, những năm gần đây, hai bên đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như tuyển chọn, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh, để người lao động nhận thức được việc tuân thủ pháp luật, hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, người lao động Việt Nam trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS) phải ký quỹ 100 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngoài ra, hàng năm, hai bên sẽ đều rà soát để hạn chế tuyển chọn lao động tại một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp cao tại Hàn Quốc không được sang nước này làm việc.

Hiện, lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc theo các kênh hợp tác như: Chương trình EPS (thị thực E9); lao động chuyên môn kỹ thuật (thị thực E7); thuyền viên tàu cá (thị thực E10); lao động thời vụ (thị thực C4 và E8).

Cùng với Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), những năm gần đây, Hàn Quốc luôn là một trong 3 thị trường tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam sang làm việc. Đây cũng là một trong những thị trường lao động có chi phí xuất cảnh phù hợp và môi trường làm việc khá tốt.

Lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc trong các ngành, nghề sản xuất chế tạo, đóng tàu, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp theo các chương trình hợp tác giữa hai nước.

Trước đó, ngày 10/7/2025, Ủy ban Tiền lương tối thiểu Hàn Quốc đã công bố mức lương tối thiểu năm 2026 là 10.320 won/giờ, tăng 290 won/giờ tương đương 2,9% so với mức lương 10.030 won/giờ hiện tại. Như vậy, theo chuẩn giờ làm việc 209 giờ/tháng, mức lương tối thiểu năm 2026 của người lao động tương đương 2.156.880 won/tháng.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc tuyển dụng hàng ngàn lao động dịp cuối năm
14:56, 28/11/2025

14:56, 28/11/2025

Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc tuyển dụng hàng ngàn lao động dịp cuối năm

Chi tiết kế hoạch tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc
19:55, 19/11/2025

19:55, 19/11/2025

Chi tiết kế hoạch tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Không có việc can thiệp vào quy trình tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc
11:43, 20/10/2025

11:43, 20/10/2025

Không có việc can thiệp vào quy trình tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

