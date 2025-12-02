Hàn Quốc: Miễn xử phạt người lao động cư trú trái phép tự nguyện về nước

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 03/12/2025
Thu Hằng
02/12/2025, 22:33
Người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc nếu cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước, sẽ được miễn phạt tiền và hoãn áp dụng lệnh hạn chế nhập cảnh vào nước này...
Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ, ngày 28/11/2025, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã ra thông báo thực hiện chính sách ân hạn đối với người nước ngoài, bao gồm lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước năm 2025.
Thời hạn áp dụng từ ngày 1/12/2025 đến hết ngày 28/2/2026. Chính sách này áp dụng với tất cả người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước trong thời hạn nêu trên, bao gồm cả lao động Việt Nam.
Loại trừ các trường hợp sau: Người cư trú bất hợp pháp kể từ sau ngày 1/12/2025, người nhập cư bất hợp pháp, người sử dụng hộ chiếu hoặc giấy thông hành giả, người phạm tội hình sự, người không thể thực hiện mệnh lệnh xuất cảnh...
Người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước trong thời hạn nêu trên sẽ được miễn phạt tiền và hoãn áp dụng lệnh hạn chế nhập cảnh vào Hàn Quốc.
Để làm thủ tục khai báo tự nguyện xuất cảnh, người lao động cần chuẩn bị các giấy tờ gồm: Hộ chiếu; vé máy bay xuất cảnh; đơn khai báo tự nguyện xuất cảnh.
Người lao động có thể khai báo trực tiếp đến các Văn phòng Xuất nhập cảnh tại nơi cư trú, hoặc khai báo trực tuyến trên trang web Hikorea (http://hikorea.go.kr). Sau đó, vào ngày xuất cảnh đến Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh tại sân bay (đến trước ít nhất 4 tiếng trước giờ bay) để được xác nhận rồi xuất cảnh về nước.
Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết phía Hàn Quốc cũng lưu ý tất cả người nước ngoài cư trú bất hợp pháp muốn được hưởng chính sách ân hạn nói trên đều cần phải thực hiện khai báo tự nguyện xuất cảnh trong khoảng thời gian từ 3 ngày (không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ) đến 15 ngày (tính cả ngày nghỉ, ngày lễ) trước ngày xuất cảnh.
Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách này, người lao động tại Hàn Quốc có thể liên hệ tổng đài của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, số 1345.
Để giảm tỷ lệ lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, những năm gần đây, hai bên đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như tuyển chọn, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh, để người lao động nhận thức được việc tuân thủ pháp luật, hợp đồng lao động.
Bên cạnh đó, người lao động Việt Nam trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS) phải ký quỹ 100 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
Ngoài ra, hàng năm, hai bên sẽ đều rà soát để hạn chế tuyển chọn lao động tại một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp cao tại Hàn Quốc không được sang nước này làm việc.
Hiện, lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc theo các kênh hợp tác như: Chương trình EPS (thị thực E9); lao động chuyên môn kỹ thuật (thị thực E7); thuyền viên tàu cá (thị thực E10); lao động thời vụ (thị thực C4 và E8).
Cùng với Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), những năm gần đây, Hàn Quốc luôn là một trong 3 thị trường tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam sang làm việc. Đây cũng là một trong những thị trường lao động có chi phí xuất cảnh phù hợp và môi trường làm việc khá tốt.
Lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc trong các ngành, nghề sản xuất chế tạo, đóng tàu, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp theo các chương trình hợp tác giữa hai nước.
Trước đó, ngày 10/7/2025, Ủy ban Tiền lương tối thiểu Hàn Quốc đã công bố mức lương tối thiểu năm 2026 là 10.320 won/giờ, tăng 290 won/giờ tương đương 2,9% so với mức lương 10.030 won/giờ hiện tại. Như vậy, theo chuẩn giờ làm việc 209 giờ/tháng, mức lương tối thiểu năm 2026 của người lao động tương đương 2.156.880 won/tháng.
14:56, 28/11/2025
Đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng một trường đại học chuẩn quốc tế tại Việt Nam, giúp sinh viên không phải đi Singapore, Anh, Mỹ du học...
Theo đại biểu Quốc hội, cử tri phản ánh tiền thuốc luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí khám, chữa bệnh, hiện khoảng 33%. Chi phí cao là rảo cản lớn khiến người bệnh không thể tiếp cận điều trị tối ưu...
Với hệ thống cơ chế đặc thù, cách làm đồng bộ và sự vào cuộc của chính quyền các cấp, Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu “không còn hộ nghèo” trước một năm, tạo dấu ấn nổi bật trong công tác giảm nghèo bền vững và mở rộng an sinh xã hội trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh.
Sáng ngày 2/12/2025, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: