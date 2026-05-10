Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.200 tỷ phiên cuối tuần, tiếp tục mạnh tay gom FPT

Nhà đầu tư cá nhân tuần qua mua ròng 1221,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 809,9 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/05/2026, chỉ số VN-Index tăng 0,33%, đóng cửa ở mức 1.915,37 điểm với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 24.061,5 tỷ đồng, giảm 7,3% và chiếm 85,4% tổng giá trị giao dịch.

Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt 29.721,4 tỷ đồng, giảm 6,8% so với phiên liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 25.203,8 tỷ đồng, giảm -7,9% so với phiên liền trước, tăng 15,1% so với trung bình 5 phiên và tăng 12,1% so với trung bình 20 phiên.

Xét theo ngành, Hàng tiêu dùng và Vận tải ghi nhận sự suy yếu đồng thời của giá và thanh khoản; Bất động sản, Thiết bị điện tăng giá nhưng thanh khoản giảm. Ngược lại, Ngân hàng thu hút dòng tiền khi cả giá và thanh khoản cùng cải thiện, trong khi Công nghệ thông tin, Chứng khoán, Xây dựng chịu áp lực bán với giá giảm và thanh khoản tăng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 900,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 760,7 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, VIX, VIC, BID, GEX, SSI, MSB, POW, GEE, VPI.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VHM, ACB, CTD, STB, HCM, DGW, PVD, PC1.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1221,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 809,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VHM, NVL, SHB, ACB, VPI, CTD, CTG, MSB, HCM.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: MSN, GEE, HDB, STB, VIX, GMD, PDR, TCB, NAB.

Tự doanh bán ròng 19,8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 29,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VNM, CTG, STB, VHM, HDB, MWG, KDH, VPX, VP|, E1VFVN30.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MSN, TCB, GEX, ACB, VCB, VIC, SSl, LPB, BID, VIB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 312,8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 19,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có SHB, VPI, VIX, VIC, MSB, BID, NVL, GEX, CTG, MBB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có FPT, STB, TCB, VHM, ACB, HDB, GEE, GMD, VND, VJC.

Tự doanh bán ròng 19,8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 29,4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VNM, CTG, STB, VHM, HDB, MWG, KDH, VPX, VP|, E1VFVN30.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MSN, TCB, GEX, ACB, VCB, VIC, SSl, LPB, BID, VIB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 312,8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 19,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có SHB, VPI, VIX, VIC, MSB, BID, NVL, GEX, CTG, MBB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có FPT, STB, TCB, VHM, ACB, HDB, GEE, GMD, VND, VJC.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.517,6 tỷ đồng, giảm 0,7%, chiếm 15,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở VIC với 1.269,1 tỷ đồng được trao tay giữa các tổ chức trong nước. Bên cạnh đó, SHB với 263,2 tỷ đồng được giao dịch thỏa thuận trao tay giữa các cá nhân trong nước và 126,3 tỷ đồng được cá nhân bán cho tổ chức trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Hàng không, trong khi giảm ở Bất động sản, Thực phẩm, Thiết bị điện, Dầu khí, Vận tải, Cao su.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.