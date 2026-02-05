Thứ Sáu, 06/02/2026

Trang chủ Chứng khoán

Tổ chức trong nước mua ròng 1.600 tỷ

Thu Minh

05/02/2026, 20:39

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 1545.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1609.5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dòng tiền trên thị trường đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt sau chuỗi phiên giao dịch giằng co không dứt khoát. Sự mập mờ kéo dài khiến nhà đầu tư dần mất kiên nhẫn, và đến phiên hôm nay, áp lực bán trở nên áp đảo khi khối ngoại tiếp tục xả mạnh trong bối cảnh tâm lý nghỉ lễ Tết lan rộng.

Hệ quả là thanh khoản sụt giảm đáng kể, đồng thời mức độ “bốc hơi” của cổ phiếu nặng nề hơn nhiều so với mức giảm của chỉ số chung. Kết phiên, VN-Index giảm 8,87 điểm, lùi về vùng 1.782,56 điểm. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh hết mức độ tiêu cực bên trong thị trường khi độ rộng nghiêng hẳn về phía bên bán: có tới 254 mã giảm điểm trong khi chỉ 84 mã giữ được sắc xanh, với 164 cổ phiếu giảm vượt 1% giá trị.

Diễn biến này cho thấy áp lực rút tiền mang tính lan tỏa, không còn mang tính chọn lọc, và rủi ro ngắn hạn đang gia tăng rõ rệt. Điểm đáng chú ý nhất của phiên là sự trở lại đầy bất ngờ của nhóm cổ phiếu Vingroup.

Sau nhiều phiên liên tiếp chịu áp lực bán mạnh, các trụ lớn của nhóm này bất ngờ đóng vai trò “đỡ chỉ số”. VIC và VHM đồng loạt tăng kịch trần, VRE tăng 1,95%, trong khi VPL nhích nhẹ 0,58%. Nhóm cổ phiếu này tạo nên bức tranh tương phản rõ rệt so với phần còn lại của thị trường, qua đó giúp VN-Index không rơi vào trạng thái giảm sâu hơn.

Tuy nhiên, sự nâng đỡ mang tính cục bộ này cũng đặt ra câu hỏi về tính bền vững, khi phần lớn cổ phiếu khác vẫn chìm trong sắc đỏ. Ở nhóm ngân hàng, áp lực bán bao trùm gần như toàn bộ. Ngoại trừ TCB giữ được sự ổn định tương đối, các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG, VPB, MBB đều giảm sâu, phản ánh dòng tiền tiếp tục rút khỏi nhóm dẫn dắt.

Nhóm bất động sản ngoài Vingroup cũng không tránh khỏi xu hướng điều chỉnh khi hàng loạt mã như BCM, KBC, KDH, NVL đồng loạt mất giá. Khối sản xuất – kinh doanh phi tài chính cũng chịu chung số phận. Nhiều cổ phiếu lớn và mang tính biểu tượng của thị trường “bốc hơi” đáng kể như ACV, GAS, HPG, GVR, VGI, FPT, PLX, VNM cho thấy áp lực bán đang mang tính diện rộng và không phân biệt ngành nghề.

Thanh khoản toàn thị trường chỉ đạt chưa tới 29.000 tỷ đồng, phản ánh sự thận trọng cao độ của dòng tiền. Đáng chú ý, khối ngoại bán ròng mạnh 1217.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1380.9 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dầu khí, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, PVD, MWG, HPG, GAS, BSR, SZC, GVR, BID, HDB. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VCB, VHM, ACB, CTG, PNJ, MSN, VIC, VPB.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 79.0 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 19.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VIC, STB, CII, VCB, HDB, DBC, BAF, CTG, VHC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Ngân hàng. Top bán ròng có: SHB, MWG, TCB, MBB, BSR, FRT, VNM, DCM, VJC.

Tự doanh bán ròng 209.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 209.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, FRT, STB, DPM, DCM, SAB, BCM, CTD, VGC, VCB. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HPG, ACB, MWG, VIX, VIC, MBB, VHM, MSN, VJC, TCB. 

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1545.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1609.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HDB, BID, BAF, VIC, DBC, GVR, GAS, PC1, SZC, HPG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có FPT, ACB, VCB, SHB, VHM, VPB, TCB, MSN, CTG, PNJ.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.317,3 tỷ đồng, giảm -19,2% so với phiên liền trước và đóng góp 7,9% tổng giá trị giao dịch. 

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với hơn 3,6 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 444,2 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức nước ngoài.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Hóa chất, Thực phẩm, Dầu khí, Phần mềm, Dệt may, trong khi giảm ở Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Vận tải thủy, Sản xuất & phân phối điện, Sản xuất ô tô.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Hóa chất, Thực phẩm, Dầu khí, Phần mềm, Dệt may, trong khi giảm ở Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Vận tải thủy, Sản xuất & phân phối điện, Sản xuất ô tô.

Từ khóa:

cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu Vingroup dòng tiền trên thị trường khối ngoại bán ròng nhà đầu tư cá nhân tác động áp lực bán thị trường chứng khoán hôm nay tình hình giao dịch cổ phiếu tình hình thanh khoản VN-Index giảm điểm

