Tòa án Mỹ cho nối lại dự án điện gió ngoài khơi bị Tổng thống Trump đình chỉ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 14/01/2026
Điệp Vũ
14/01/2026, 16:28
Phán quyết trên đặt ra trở ngại đối với chính quyền của Tổng thống Trump - người có chủ trương ủng hộ nhiên liệu hóa thạch hơn là các nguồn năng lượng tái tạo...
Cổ phiếu Orsted tăng hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 14/3, sau khi tòa án Mỹ ra phán quyết cho phép công ty năng lượng tái tạo của Đan Mạch này được tiếp tục thực hiện dự án Revolution Wind. Đây là dự án điện gió khổng lồ ở ngoài khơi Mỹ, đã gần hoàn thiện nhưng bị Tổng thống Donald Trump chặn lại.
Trong một tuyên bố, Orsted hoan nghênh phán quyết của Tòa án Quận Columbia, và cho tiết động thái này sẽ cho phép công ty “ngay lập tức tái khởi động các hoạt động bị ảnh hưởng” bởi lệnh cấm của ông Trump.
Theo hãng tin CNBC, phán quyết trên đặt ra trở ngại đối với chính quyền của Tổng thống Trump - người có chủ trương ủng hộ nhiên liệu hóa thạch hơn là các nguồn năng lượng tái tạo. Cuối năm ngoái, dự án Revolution Wind trị giá 5 tỷ USD đã bị Nhà Trắng ra quyết định tạm dừng.
Cùng bị đình chỉ với Revolution Wind còn có 5 dự án điện gió ngoài khơi khác. Lý do mà chính quyền đưa ra là những mối nguy đối với an ninh quốc gia mà Bộ Quốc phòng Mỹ nhận diện được từ những dự án này.
Sau đó, Orsted đã đâm đơn kiện Chính phủ Mỹ vào đầu tháng này nhằm đảo ngược lệnh đình chỉ. Trong đơn kiện, Orsted nói rằng việc dừng quyền thuê địa điểm đối với dự án nằm ngoài khơi đảo Rhode này sẽ gây ra “tổn hại to lớn” đối với dự án.
Trong một cuộc điều trần diễn ra vào hôm 12/1, thẩm phán Royce Lamberth nói tòa án “rất nghi ngờ về động cơ thực sự của Chính phủ” trong việc đình chỉ Revolution Wind - hãng tin Reuters đưa tin.
“Các ông muốn dừng tất cả mọi thứ lại, khiến cho họ thiệt hại 1,5 triệu USD mỗi ngày, trong lúc các ông còn đang xác định xem mình muốn làm gì”, ông Lamberth đặt câu hỏi với luật sư Peter Torstensen của Bộ Tư pháp Mỹ.
Chiến lược gia Michael Field của công ty Morningstar nói rằng quyết định trên của tòa án Mỹ rõ ràng là tin tốt đối với những công ty năng lượng tái tạo như Orsted hay nhà sản xuất turbin gió Đan Mạch Vestas. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về những bất định ở phía trước đối với ngành công nghiệp điện gió.
“Đây chắc chắn là một thắng lợi cho những công ty này, sau khi họ đã có một khoảng thời gian đầy khó khăn vào năm ngoái. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là liệu ông Trump có tìm ra được một cách để chống lại phán quyết này hoặc một cách nào khác để tiếp tục nhằm vào những công ty này hay không. Bởi vậy, tôi cho rằng giờ chưa phải là lúc có thể yên tâm hoàn toàn”, ông Field nói.
Revolution Wind là dự án liên doanh 50/50 giữa Orsted và bộ phận Skyborn Renewables của công ty Global Infrastructure Partners. Trong tài liệu công bố thông tin vào năm ngoái, Orsted và Skyborn Renewables cho biết họ đã đổ khoảng 5 tỷ USD vốn đầu tư vào dự án này.
