Thứ Tư, 14/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tòa án Mỹ cho nối lại dự án điện gió ngoài khơi bị Tổng thống Trump đình chỉ

Điệp Vũ

14/01/2026, 16:28

Phán quyết trên đặt ra trở ngại đối với chính quyền của Tổng thống Trump - người có chủ trương ủng hộ nhiên liệu hóa thạch hơn là các nguồn năng lượng tái tạo...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Cổ phiếu Orsted tăng hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 14/3, sau khi tòa án Mỹ ra phán quyết cho phép công ty năng lượng tái tạo của Đan Mạch này được tiếp tục thực hiện dự án Revolution Wind. Đây là dự án điện gió khổng lồ ở ngoài khơi Mỹ, đã gần hoàn thiện nhưng bị Tổng thống Donald Trump chặn lại.

Trong một tuyên bố, Orsted hoan nghênh phán quyết của Tòa án Quận Columbia, và cho tiết động thái này sẽ cho phép công ty “ngay lập tức tái khởi động các hoạt động bị ảnh hưởng” bởi lệnh cấm của ông Trump.

Theo hãng tin CNBC, phán quyết trên đặt ra trở ngại đối với chính quyền của Tổng thống Trump - người có chủ trương ủng hộ nhiên liệu hóa thạch hơn là các nguồn năng lượng tái tạo. Cuối năm ngoái, dự án Revolution Wind trị giá 5 tỷ USD đã bị Nhà Trắng ra quyết định tạm dừng.

Cùng bị đình chỉ với Revolution Wind còn có 5 dự án điện gió ngoài khơi khác. Lý do mà chính quyền đưa ra là những mối nguy đối với an ninh quốc gia mà Bộ Quốc phòng Mỹ nhận diện được từ những dự án này.

Sau đó, Orsted đã đâm đơn kiện Chính phủ Mỹ vào đầu tháng này nhằm đảo ngược lệnh đình chỉ. Trong đơn kiện, Orsted nói rằng việc dừng quyền thuê địa điểm đối với dự án nằm ngoài khơi đảo Rhode này sẽ gây ra “tổn hại to lớn” đối với dự án.

Trong một cuộc điều trần diễn ra vào hôm 12/1, thẩm phán Royce Lamberth nói tòa án “rất nghi ngờ về động cơ thực sự của Chính phủ” trong việc đình chỉ Revolution Wind - hãng tin Reuters đưa tin.

“Các ông muốn dừng tất cả mọi thứ lại, khiến cho họ thiệt hại 1,5 triệu USD mỗi ngày, trong lúc các ông còn đang xác định xem mình muốn làm gì”, ông Lamberth đặt câu hỏi với luật sư Peter Torstensen của Bộ Tư pháp Mỹ.

Chiến lược gia Michael Field của công ty Morningstar nói rằng quyết định trên của tòa án Mỹ rõ ràng là tin tốt đối với những công ty năng lượng tái tạo như Orsted hay nhà sản xuất turbin gió Đan Mạch Vestas. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về những bất định ở phía trước đối với ngành công nghiệp điện gió.

“Đây chắc chắn là một thắng lợi cho những công ty này, sau khi họ đã có một khoảng thời gian đầy khó khăn vào năm ngoái. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là liệu ông Trump có tìm ra được một cách để chống lại phán quyết này hoặc một cách nào khác để tiếp tục nhằm vào những công ty này hay không. Bởi vậy, tôi cho rằng giờ chưa phải là lúc có thể yên tâm hoàn toàn”, ông Field nói.

Revolution Wind là dự án liên doanh 50/50 giữa Orsted và bộ phận Skyborn Renewables của công ty Global Infrastructure Partners. Trong tài liệu công bố thông tin vào năm ngoái, Orsted và Skyborn Renewables cho biết họ đã đổ khoảng 5 tỷ USD vốn đầu tư vào dự án này.

Tổng thống Trump đình chỉ dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất của Mỹ

21:58, 23/12/2025

Tổng thống Trump đình chỉ dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất của Mỹ

Điện gió và điện mặt trời vẫn phát triển mạnh trên toàn cầu dù Mỹ “quay xe”

18:31, 08/10/2025

Điện gió và điện mặt trời vẫn phát triển mạnh trên toàn cầu dù Mỹ “quay xe”

So sánh giá điện và khí đốt giữa các nước châu Âu

07:15, 11/12/2025

So sánh giá điện và khí đốt giữa các nước châu Âu

Từ khóa:

Điện gió năng lượng tái tạo orsted thế giới Trump

Đọc thêm

CEO JPMorgan Chase: Gây sức ép lên Fed có thể đẩy lạm phát tăng

CEO JPMorgan Chase: Gây sức ép lên Fed có thể đẩy lạm phát tăng

Ông Dimon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự độc lập của Fed, coi đây là nền tảng cho sự ổn định về giá cả, thị trường tài chính và nền kinh tế...

Nhà đầu tư quốc tế đặt cược vào cổ phiếu và nhân dân tệ Trung Quốc năm 2026

Nhà đầu tư quốc tế đặt cược vào cổ phiếu và nhân dân tệ Trung Quốc năm 2026

Bước sang năm 2026, nhiều nhà đầu tư quốc tế đang đẩy mạnh đặt cược vào cổ phiếu và đồng nhân dân tệ, cho thấy xu thế dòng tiền có thể sẽ sớm dịch chuyển rõ hơn sang các tài sản Trung Quốc...

Lạm phát Mỹ yếu hơn dự báo, nhưng Fed có thể chưa hạ lãi suất ngay

Lạm phát Mỹ yếu hơn dự báo, nhưng Fed có thể chưa hạ lãi suất ngay

Tốc độ lạm phát lõi tháng 12 của Mỹ yếu hơn dự báo, củng cố kỳ vọng của giới đầu tư rằng lạm phát đang trên đà xuống thang và mở đường cho Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong năm nay...

Tổng thống Trump tự tin kinh tế Mỹ tăng trưởng vững trong năm 2026

Tổng thống Trump tự tin kinh tế Mỹ tăng trưởng vững trong năm 2026

Tổng thống Trump khẳng định chính quyền của ông đã nhanh chóng tạo ra một nền kinh tế với lạm phát gần như không đáng kể và tốc độ tăng trưởng trất cao, trái ngược hoàn toàn với dự báo đình lạm (stagflation)...

Thuế quan liên quan Iran đe dọa thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Thuế quan liên quan Iran đe dọa thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế quan 25% với các quốc gia giao thương với Iran có thể làm chệch hướng thỏa thuận thương mại mong manh giữa Washington và Bắc Kinh, vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Iran...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

CEO JPMorgan Chase: Gây sức ép lên Fed có thể đẩy lạm phát tăng

Thế giới

2

Quy mô trái phiếu doanh nghiệp chưa tới 50% so với mục tiêu của Chính phủ

Tài chính

3

Quản lý công viên, cây xanh, mặt nước hướng tới phát triển đô thị bền vững

Bất động sản

4

Nghệ An “siết” tiến độ, không để kéo dài tồn tại giải phóng mặt bằng cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu

Đầu tư

5

Tổ chức thành lập dưới 12 tháng phải xác thực sinh trắc học khi giao dịch trên 50 triệu đồng

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy