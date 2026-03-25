Thứ Năm, 26/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Sắp diễn ra tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

25/03/2026, 16:34

Vào sáng thứ Sáu, ngày 27/3/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức tọa đàm chuyên đề: “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”...

VnEconomy

Tọa đàm nhằm làm rõ những thay đổi mang tính nền tảng của Luật Việc làm năm 2025, trong đó bảo hiểm thất nghiệp được tái định vị từ một chính sách hỗ trợ mang tính thụ động sang công cụ chủ động quản trị thị trường lao động.

Thị trường lao động Việt Nam trong những năm gần đây đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, xu hướng tự động hóa trong sản xuất, cùng với những biến động của kinh tế thế giới đã và đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức đối với người lao động.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng biến động do chuyển đổi công nghệ, tái cơ cấu sản xuất và tác động của các cú sốc kinh tế toàn cầu, bảo hiểm thất nghiệp đang khẳng định vai trò là một chính sách an sinh xã hội quan trọng. Không chỉ hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống khi mất việc, chính sách này còn giúp họ sớm quay trở lại thị trường lao động thông qua các hoạt động tư vấn việc làm, đào tạo nghề và nâng cao kỹ năng.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm số 74/2025/QH15 (Luật Việc làm năm 2025) chính thức có hiệu lực thực hiện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về việc làm và bảo hiểm thất nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Đồng thời, mở ra một giai đoạn mới trong quản trị thị trường lao động Việt Nam.

Trong đó, bảo hiểm thất nghiệp không còn chỉ là “phao cứu sinh” khi mất việc, mà được tái định vị là một công cụ chủ động – giúp người lao động quay trở lại thị trường, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, và giúp Nhà nước quản lý rủi ro lao động hiệu quả hơn.

Để trao đổi, phân tích và làm rõ những điểm mới của chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong Luật mới này, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Tọa đàm chuyên đề: “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động.

Buổi tọa đàm nhằm làm rõ những thay đổi mang tính nền tảng của Luật Việc làm năm 2025, trong đó bảo hiểm thất nghiệp được tái định vị từ một chính sách hỗ trợ mang tính thụ động sang công cụ chủ động quản trị thị trường lao động.

Mục tiêu quan trọng là giúp người lao động, doanh nghiệp và các cơ quan thực thi hiểu đúng tinh thần của Luật: không chỉ sửa đổi kỹ thuật pháp lý mà là thay đổi tư duy chính sách, cách tiếp cận và phương thức thực thi.

Tọa đàm cũng hướng tới việc tạo sự đồng thuận xã hội khi Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026, giảm tâm lý lo ngại, hiểu sai hoặc kỳ vọng không thực tế về chính sách bảo hiểm thất nghiệp mới.

Đồng thời, đây là diễn đàn để các chủ thể liên quan nhận diện rõ những tác động đa chiều của Luật đối với quan hệ lao động, chi phí doanh nghiệp và năng lực quản trị nhà nước trong giai đoạn 2026 - 2030.

Khách mời buổi tọa đàm gồm:

-  Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp Cục Việc làm, (Bộ Nội vụ);

- Ông Lê Quang Trung, Chuyên gia Lao động Việc làm;

- Nhà báo Hoàng Việt, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, điều hành buổi tọa đàm.

Nội dung cuộc tọa đàm sẽ được phát sóng trên các nền tảng của VnEconomy.

Trân trọng kính mời Quý độc giả theo dõi!

Cách đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2026

Phát huy hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành 10 thủ tục hành chính mới về bảo hiểm thất nghiệp

Từ khóa:

Bảo hiểm thất nghiệp Luật Việc làm 2025 Thị trường lao động Việt Nam

Đọc thêm

Nhiều quy định đấu thầu bị bỏ qua tại dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Trong vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cơ quan tố tụng làm rõ các sai phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đưa tiền hối lộ để được tạo điều kiện trong quá trình thi công, thanh quyết toán hợp đồng...

Cảnh báo một loại thuốc tiêm dự phòng HIV giả mạo, chưa được cấp phép tại Việt Nam

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa cảnh báo phát hiện thuốc tiêm YEZTUGO - một loại thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu của Công ty Gilead Science Inc., chưa được cấp giấy phép lưu hành tại thị trường Việt Nam…

Nâng cao năng lực đại biểu Quốc hội bản lĩnh, trí tuệ

Hội nghị bồi dưỡng cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội nhằm giúp đại biểu nắm bắt những kiến thức cơ bản và vận dụng tốt các kỹ năng ngay tại kỳ họp thứ nhất. Điều này góp phần nâng cao năng lực người đại biểu có bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng chuyên nghiệp.

So sánh mức độ đủ sống nhờ lương hưu ở các nước châu Âu

Ở châu Âu, sự khác biệt về mức độ đáp ứng chi phí sinh hoạt từ lương hưu giữa các quốc gia là rất lớn...

Xây dựng nghị quyết mới về tạm ngưng Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13

Theo Bộ Y tế, việc ban hành Nghị quyết mới sẽ tạo ra một khoảng thời gian đủ lớn để các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực để triển khai phương thức quản lý thực phẩm mới để đảm bảo chất lượng và an toàn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy