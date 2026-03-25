Sắp diễn ra tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Vào sáng thứ Sáu, ngày 27/3/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức tọa đàm chuyên đề: “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”...

Tọa đàm nhằm làm rõ những thay đổi mang tính nền tảng của Luật Việc làm năm 2025, trong đó bảo hiểm thất nghiệp được tái định vị từ một chính sách hỗ trợ mang tính thụ động sang công cụ chủ động quản trị thị trường lao động.

Thị trường lao động Việt Nam trong những năm gần đây đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, xu hướng tự động hóa trong sản xuất, cùng với những biến động của kinh tế thế giới đã và đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức đối với người lao động.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng biến động do chuyển đổi công nghệ, tái cơ cấu sản xuất và tác động của các cú sốc kinh tế toàn cầu, bảo hiểm thất nghiệp đang khẳng định vai trò là một chính sách an sinh xã hội quan trọng. Không chỉ hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống khi mất việc, chính sách này còn giúp họ sớm quay trở lại thị trường lao động thông qua các hoạt động tư vấn việc làm, đào tạo nghề và nâng cao kỹ năng.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm số 74/2025/QH15 (Luật Việc làm năm 2025) chính thức có hiệu lực thực hiện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về việc làm và bảo hiểm thất nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Đồng thời, mở ra một giai đoạn mới trong quản trị thị trường lao động Việt Nam.

Trong đó, bảo hiểm thất nghiệp không còn chỉ là “phao cứu sinh” khi mất việc, mà được tái định vị là một công cụ chủ động – giúp người lao động quay trở lại thị trường, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, và giúp Nhà nước quản lý rủi ro lao động hiệu quả hơn.

Để trao đổi, phân tích và làm rõ những điểm mới của chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong Luật mới này, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Tọa đàm chuyên đề: “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”.

Mục tiêu quan trọng là giúp người lao động, doanh nghiệp và các cơ quan thực thi hiểu đúng tinh thần của Luật: không chỉ sửa đổi kỹ thuật pháp lý mà là thay đổi tư duy chính sách, cách tiếp cận và phương thức thực thi.

Tọa đàm cũng hướng tới việc tạo sự đồng thuận xã hội khi Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026, giảm tâm lý lo ngại, hiểu sai hoặc kỳ vọng không thực tế về chính sách bảo hiểm thất nghiệp mới.

Đồng thời, đây là diễn đàn để các chủ thể liên quan nhận diện rõ những tác động đa chiều của Luật đối với quan hệ lao động, chi phí doanh nghiệp và năng lực quản trị nhà nước trong giai đoạn 2026 - 2030.

Khách mời buổi tọa đàm gồm:

- Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp Cục Việc làm, (Bộ Nội vụ);

- Ông Lê Quang Trung, Chuyên gia Lao động Việc làm;

- Nhà báo Hoàng Việt, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, điều hành buổi tọa đàm.

