"Thrift shop": Lối thoát kinh tế của người tiêu dùng trẻ
Hải Yến
25/03/2026, 15:12
Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và áp lực môi trường gia tăng, “thrift shop” (cửa hàng bán quần áo second-hand) nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến của giới trẻ. Từ xu hướng nhỏ lẻ, thời trang bán lại đã trở thành một thị trường quy mô lớn trên toàn cầu…
Theo báo cáo của ThredUp, 58% người tiêu dùng
toàn cầu đã mua quần áo second-hand tại các "thrift shop "trong năm 2024, trong đó Gen Z và Millennials
chiếm tỷ trọng lớn. Báo cáo Resale Report của ThredUp phối hợp với GlobalData
chỉ ra rằng thị trường thời trang second-hand toàn cầu dự kiến đạt khoảng 350 tỷ
USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng khoảng 12%/năm.
Có thể nói, second-hand không còn là lựa chọn
phụ, mà đang trở thành điểm khởi đầu trong hành vi mua sắm của thế hệ trẻ. Ông
Alon Rotem, Giám đốc chiến lược của nền tảng bán lại ThredUp, nhận định: “Tư duy của người tiêu dùng đang thay đổi. Định kiến về việc
mua đồ đã qua sử dụng đang dần biến mất, được thay thế bằng nhận thức về giá trị
thực và sự phù hợp với các giá trị sống”.
Theo ông Alon Rotem, các động lực chính có thể
kể đến bao gồm mức giá tốt hơn, cảm giác săn được món hời và ý thức bảo vệ môi
trường. Dù yếu tố bền vững là quan trọng, tình hình kinh tế hiện tại và giá cả
tăng cao khiến đồ second-hand trở thành lựa chọn tài chính thông minh. Doanh
thu của ThredUp đã tăng liên tục, trong đó, quý 1/2025 tăng 10,5% lên 71,3 triệu
USD và quý 2/2025 tăng 16,4% lên 77,7 triệu USD.
VIỆT NAM: THỊ TRƯỜNG
LỚN VẬN HÀNH “PHI CHÍNH THỨC”
Tại Việt Nam, thị trường đồ second-hand thực tế
đã tồn tại từ lâu dưới dạng các chợ “đồ si”, nhưng chỉ trong vài năm gần đây mới
bắt đầu được nhìn nhận như một xu hướng tiêu dùng có quy mô.
Theo dự báo của
Mobility Foresights, quy mô thị trường quần áo second-hand tại Việt Nam có thể
đạt 17,9 tỷ USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng trung bình 22,8% mỗi năm.
Đây được cho là mức tăng trưởng rất cao so với nhiều phân khúc bán lẻ khác.
Một điểm đáng chú ý là nguồn cung tại Việt Nam
cực kỳ dồi dào. Theo thống kê từ nền tảng Chợ Tốt (Carousell), lượng hàng
second-hand lưu thông có thể đủ phục vụ tới 70% dân số, phản ánh quy mô lớn của
thị trường “ngầm” này.
Tuy vậy, so với các thị trường phát triển, hoạt
động kinh doanh “thrift shop” tại Việt Nam vẫn mang tính phân mảnh rõ rệt. Nguồn
cung chủ yếu phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản và
Hàn Quốc. Quá trình phân phối thường trải qua nhiều tầng trung gian, từ đầu mối
nhập khẩu đến các cửa hàng bán lẻ. Đồng thời, thị trường hiện chưa có hệ thống
tiêu chuẩn hóa rõ ràng về chất lượng sản phẩm cũng như cơ chế định giá.
Cấu trúc này khiến thị trường đồ second-hand tại
Việt Nam dù có quy mô lớn nhưng vẫn chưa được “chính thức hóa” thành một ngành
bán lẻ hoàn chỉnh, với các quy chuẩn vận hành và quản lý thống nhất.
TỪ “MUA RẺ” SANG “MUA CÓ Ý THỨC”
Nếu trước đây, đồ second-hand gắn với nhu cầu
tiết kiệm, thì hiện nay, người trẻ hiện đang tiếp cận thời trang bán lại theo
ba hướng. Thứ nhất, tối ưu chi phí trong bối cảnh kinh tế biến động. Khi thu nhập
chưa tăng tương ứng với chi phí sinh hoạt, tìm tới các "thrift shop" trở thành một cách tiếp cận
thời trang hợp lý hơn.
Thứ hai, tìm kiếm tính cá nhân hóa. Đồ
second-hand, đặc biệt là hàng vintage nhập khẩu, cho phép người trẻ sở hữu những
sản phẩm “không đại trà”, điều mà thời trang nhanh giá rẻ khó đáp ứng. Thứ ba, là ý thức môi
trường ngày càng rõ rệt.
Người trẻ ngày càng quan tâm đến việc kéo dài vòng đời
sản phẩm, vốn được xem là một cách giảm tác động tiêu cực của ngành thời trang
- một trong những ngành gây ô nhiễm lớn nhất trên toàn cầu. Sự kết hợp của ba yếu
tố này khiến “thrift shop” chuyển từ “giải pháp tình thế” sang lựa chọn tiêu
dùng có chủ đích.
Trong các hội thảo
về phát triển bền vững, nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng ESG không thể chỉ là
chiến lược từ phía doanh nghiệp, mà cần sự tham gia của người tiêu dùng. Tại hội
thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động”, các
chuyên gia đồng thuận rằng “ESG không nên chỉ nằm trên bàn giấy, mà phải trở
thành hơi thở, thành văn hóa của doanh nghiệp”.
Tuy nhiên, để ESG thực sự vận
hành hiệu quả, “văn hóa” này cũng cần được mở rộng sang phía thị trường - nơi
hành vi tiêu dùng đóng vai trò quyết định. Trong bối cảnh đó, “thrift shop” được coi là cầu
nối giữa hai phía của chuỗi giá trị. Khi người tiêu dùng lựa chọn mua lại, trao
đổi hoặc tái sử dụng quần áo, họ trực tiếp tham gia vào việc kéo dài vòng đời sản
phẩm - một trong những nguyên tắc cốt lõi của kinh tế tuần hoàn.
Sự liên kết này càng trở nên rõ nét khi đặt cạnh
các chương trình doanh nghiệp như RE.UNIQLO. Theo ông Akiyama Naoki, Tổng Giám
đốc UNIQLO Việt Nam, các hoạt động thu gom và tái phân phối quần áo không chỉ
mang tính hỗ trợ xã hội, mà còn là một phần trong “cam kết đóng góp lâu dài cho
con người và xã hội Việt Nam” .
Từ năm 2021 đến nay, chương trình này đã tái sử
dụng hàng chục nghìn sản phẩm, phân phối hơn 46.000 sản phẩm đến các cộng đồng
khó khăn, góp phần giảm lãng phí tài nguyên và mở rộng vòng đời sử dụng của
hàng may mặc.
Trong dài hạn, khi ESG trở thành tiêu chuẩn tiếp
cận vốn và đánh giá doanh nghiệp, vai trò của người tiêu dùng – đặc biệt là thế
hệ trẻ – sẽ ngày càng lớn. Và trong bức tranh đó, “thrift shop” không chỉ là “đồ
cũ giá rẻ”, mà là biểu hiện cụ thể của một hệ tư duy tiêu dùng mới: tiêu dùng
có trách nhiệm, có ý thức và gắn với giá trị bền vững.
Ngành làm đẹp nỗ lực khiến khách hàng mua sắm nhiều hơn
Các thương hiệu làm đẹp cần định hình lại chiến lược gia tăng giá trị đơn hàng bằng những cách tiếp cận thông minh hơn – từ các bộ sản phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng đến dung tích cỡ đại. Từ đó giữ chân khách hàng trước nguy cơ họ chuyển sang đối thủ...
AI đang bước thẳng vào phòng thiết kế thời trang
Tham vọng nâng tầm của các thương hiệu thời trang nhanh
Hermès sẽ duy trì mức hạp dẫn của mình ra sao?
Thời trang nhanh chống chịu mạnh mẽ trước tình hình chiến sự
