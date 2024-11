Toàn cảnh bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý 3/2024

Tăng trưởng lợi nhuận quý 3/2024 chủ yếu do nền thấp quý 3/2023 hơn là tăng trưởng theo quý, theo thống kê mới được thực hiện bởi VnDirect. Ước tính lợi nhuận ròng toàn thị trường của các công ty niêm yết trên ba sàn (HOSE, HNX, UPCOM) tăng 18,8% so với cùng kỳ, nhờ hiệu ứng cơ sở thấp từ quý 3/2023.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng đã chậm lại khi lợi nhuận quý 3/2024 chỉ tăng 1,2% so với quý 2/2024 sau khi đã tăng 12,3% theo quý trong quý 1/2024. Dù vậy, đây vẫn là sự cải thiện so với Q3/23, khi lợi nhuận giảm 5,5% theo quý.

Bán lẻ, Điện và Hàng cá nhân & gia dụng là ngành có tăng trưởng hàng đầu. Bán lẻ, Điện và Hàng cá nhân & gia dụng đã ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong Q3/24. Lợi nhuận ngành Bán lẻ tăng 142% so với cùng kỳ, dẫn đầu bởi MWG, với lợi nhuận ròng tăng mạnh 1.965% so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này được ghi nhận nhờ doanh thu cải thiện trên mỗi cửa hàng và đóng cửa các cửa hàng kém hiệu quả.

Lợi nhuận ngành Điện ghi nhận tăng trưởng 124% so với cùng kỳ nhờ nhóm cổ phiếu thủy điện hưởng lợi bởi pha La Niña và lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của POW đạt 265 tỷ đồng, dẫn đến LNR của POW tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Lợi nhuận ngành Hàng cá nhân & gia dụng tăng 112% so với cùng kỳ, nhờ nền kinh tế thế giới phục hồi thúc đẩy các đơn hàng xuất khẩu.

Ngành Bất động sản đã kết thúc chuỗi bốn quý tăng trưởng âm liên tiếp ghi nhận doanh thu tăng 16,2% và lợi nhuận tăng 49,3% so với cùng kỳ. Sự ấm lên của thị trường bất động sản, giá đất tăng và các công ty bắt đầu ghi nhận doanh thu đã thúc đẩy kết quả tích cực, mặc dù phần lớn dự án đã bán từ quý 3 và quý 4 năm ngoái.

Ngành Dầu khí bị tác động tiêu cực bởi sự biến động của giá dầu. Lợi nhuận ngành Dầu khí giảm 119% so với cùng kỳ trong quý 3/2024. Nguyên nhân do giá dầu giảm gần 20% trong kỳ, ảnh hưởng tiêu cực tới ngành Dầu khí nói chung và cổ phiếu BSR nói riêng, khi ghi nhận lỗ hơn 1.200 tỷ đồng. Crack spread giảm và tiêu thụ yếu đi đã ảnh hưởng xấu đến triển vọng kinh doanh của công ty trong Q3.

Xét theo nhóm cổ phiếu, lợi nhuận của các nhóm cổ phiếu trên thị trường đều có mức tăng trưởng khả quan trong Q3/24, dẫn đầu bởi nhóm cố phiếu vốn hóa vừa khi lợi nhuận ròng tăng 30,5% so với cùng kỳ.

MWG, MSN, POW, VJC và GVR là những cổ phiếu đóng góp hàng đầu. Tổng lợi nhuận ròng trong Q3/24 của VN30 tăng 20% so với cùng kỳ. Trong Q3/2024, 22 doanh nghiệp trong VN30 ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ròng, dẫn đầu là MWG tăng 1.965% so với cùng kỳ, MSN tăng 1.349%, POW tăng 380%, VJC tăng 323% và GVR tăng 202%.

Lợi nhuận của VIC trong quý 3/24 đạt 5.300 tỷ đồng, trong khi Q3/23 ghi nhận khoản lỗ 669 tỷ đồng. Ngược lại, PLX ghi nhận lợi nhuận giảm 91% do giá dầu giảm; và không còn thu nhập tài chính bất thường trong Q3/2024 trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản thoái vốn khỏi PGBank trị giá 645 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ trong kỳ. Ước tính biên lợi nhuận gộp toàn thị trường quý 3/2024 tăng 0,8 điểm % lên 17,2%. Sự cải thiện biên gộp được đóng góp bởi ngành Vận tải (+5,0 điểm %) và Bất động sản (+3,2 điểm %).

Chi phí lãi vay giảm dẫn tới tỷ lệ đòn bẩy tăng lên. Chi phí lãi vay giảm xuống 5,9% trong Q3/24, giảm so với Q2/24 (-0,4 điểm % sv quý trước), điều này phản ánh nỗ lực của các ngân hàng thương mại trong việc giảm lãi suất cho vay để thúc đẩy nhu cầu tín dụng nhằm kích thích phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, kỳ vọng lãi suất khó có thể giảm thêm, do chỉ số DXY vẫn trên mức 103, gây áp lực lên tỷ giá USD/VND. Tỷ lệ nợ/vốn chủ tăng lên 73,6% trong Q3/24, tăng 1,2 điểm % so với quý trước.