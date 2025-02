Toàn cảnh bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp quý 4/2024

Tính đến ngày 7/2, đã có tổng 1.072 công ty niêm yết trên ba sàn chứng khoán, chiếm 98% vốn hóa thị trường, đã công bố kết quả kinh doanh Q4/2024.

Theo ước tính của VnDirect, lợi nhuận ròng quý 4/2024 của các công ty niêm yết trên ba sàn chứng khoán tăng 27,8% so với cùng kỳ, nhờ hiệu ứng nền thấp từ quý 4/2023. Lợi nhuận quý 4/2024 tăng 13,4% so với quý 3/2024, vượt mức tăng 0,8% của quý 3/2024. Tổng lợi nhuận năm 2024 tăng gần 18% so với cùng kỳ.

Viễn thông, Bán lẻ và Hàng cá nhân & Gia dụng là những ngành đóng góp tăng trưởng hàng đầu. Ngành Viễn thông, Bán lẻ và Hàng tiêu dùng cá nhân & Gia dụng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong quý 4 năm 2024. Lợi nhuận ngành Viễn thông tăng 261,9% so với cùng kỳ, trong đó VGI tăng lợi nhuận ròng 723% nhờ theo đuổi chuyển đổi số và tiên phong xây dựng xã hội số tại các quốc gia mà Viettel đầu tư.

Theo sau là ngành Hàng cá nhân & Gia dụng với mức lợi nhuận tăng 154,7% so với cùng kỳ do nhu cầu xuất khẩu tăng để phòng ngừa thuế quan từ chính quyền Trump. Ngành Bán lẻ cũng ghi nhận mức lợi nhuận tăng 125,4% so với cùng kỳ nhờ hiệu ứng nền thấp và nhu cầu tiêu dùng phục hồi.

Bất động sản tăng trưởng mạnh liên tiếp hai quý. Bất động sản ghi nhận mức tăng vọt về doanh thu và lợi nhuận trong quý 4/2024 lần lượt là 95,5% và 70,1% so với cùng kỳ, nhờ thị trường phục hồi, giá bất động sản duy trì cao và cơ chế ghi nhận doanh thu chỉ tính khi bàn giao dự án. Đáng chú ý, VHM ghi nhận mức tăng lợi nhuận đột biến 1.297% chủ yếu từ việc đẩy nhanh bàn giao dự án quy mô lớn Royal Island tại Hải Phòng. Các doanh nghiệp khác như KDH, PDR, DXG, NLG, VPI cũng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng.

Lợi nhuận ngành Dầu khí sụt giảm mạnh 65,4% do giá dầu trung bình giảm 8%. BSR ghi nhận lỗ 90 tỷ đồng (3,5 triệu USD), liên tiếp thua lỗ hai quý do biên lợi nhuận gộp sụt giảm.

Xét theo vốn hóa, lợi nhuận ròng tất cả các nhóm cổ phiếu tăng so với cùng kỳ trong Q4/24 ngoại trừ nhóm vốn hóa nhỏ. Cổ phiếu vốn hóa lớn vượt trội so với nhóm vốn hóa vừa và nhỏ trong Q4/24, đảo ngược xu hướng từ đầu năm.

VHM, MSN, MWG, TPB và SHB là những đóng góp hàng đầu lợi nhuận ròng Q4/24 của nhóm cổ phiếu VN30 tăng 20% so với cùng kỳ, với 19/30 doanh nghiệp tăng trưởng. Dẫn đầu là VHM (+1.297%), MSN (+1.279%), MWG (+838%), TPB (+245%) và SHB (+242%). Đặc biệt, VIC ghi nhận lợi nhuận Q4/24 đạt 2.000 tỷ đồng (79,8 triệu USD), trong khi Q4/23 ghi nhận lỗ 159 tỷ đồng (6,2 triệu USD). Ngược lại, lợi nhuận của VJC giảm 81% do hoạt động vận tải cốt lõi ghi nhận lỗ gộp.

Biên lợi nhuận gộp toàn thị trường quý 4/2024 tăng 0,4 điểm % lên 16,9%, được hỗ trợ bởi ngành Hóa chất (+5,0 điểm %).

Tỷ lệ đòn bẩy tiếp tục tăng dù chi phí lãi vay cao nhờ nhu cầu tín dụng mạnh mẽ. Chi phí nợ tăng lên 6,5% (+0,5 điểm % so với quý trước) trong Q4/24, còn tỷ lệ D/E tăng mạnh, lên 74,6% trong Q4/24 (+0,6 điểm % so với quý trước).