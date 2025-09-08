Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Tốc độ mạng băng rộng cố định tăng tháng thứ sáu liên tiếp

Ngô Huyền

08/09/2025, 18:20

Từ tháng 3 đến nay, chất lượng mạng băng rộng cố định được đo lường trên toàn quốc liên tục giữ nhịp tăng...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo số liệu mới nhất từ nền tảng đo tốc độ i-Speed (thuộc Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ), trong tháng 8/2025, tốc độ tải xuống trung bình của mạng băng rộng cố định trên cả nước đạt 271,2 Mbps và tốc độ tải lên đạt 200,99 Mbps. Đây là tháng thứ sáu liên tiếp chất lượng mạng được cải thiện kể từ nhịp tăng hồi tháng 3.

VnEconomy

Trong nhóm doanh nghiệp viễn thông, Viettel và VNPT tiếp tục là hai nhà mạng giữ vai trò dẫn dắt. Tốc độ tải xuống của Viettel đạt 318,71 Mbps, tải lên 266,24 Mbps, tăng lần lượt hơn 200% và 160% so với tháng 3. Tương tự, VNPT cũng ghi nhận tốc độ tải xuống đạt 247,77 Mbps (tăng 130%) và tải lên 184,24 Mbps (tăng 84%). 

Các nhà mạng khác duy trì chất lượng ổn định. CMC Telecom đạt tốc độ tải xuống 270,62 Mbps, tải lên 270,4 Mbps; FPT Telecom lần lượt ở mức 121,7 Mbps và 99,5 Mbps. 

Tháng 8/2025, chất lượng mạng băng rộng di động 5G của MobiFone với tốc độ tải xuống đạt 411,04 Mbps, gần gấp đôi so với tháng 7, qua đó vượt VNPT để vươn lên vị trí thứ hai về tốc độ mạng 5G. Viettel tiếp tục dẫn đầu về tốc độ mạng 5G trong tháng qua, với tốc độ tải xuống lên tới 457,26 Mbps và tốc độ tải lên là 106 Mbps. 

Ở góc độ địa phương, chất lượng mạng tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ nhìn chung ổn định, chỉ dao động nhẹ. Riêng Đà Nẵng ghi nhận mức tăng rõ rệt, tiến sát đỉnh tốc độ từng đạt hồi tháng 5.

VnEconomy

Trái ngược với kết quả đo lường mạng băng rộng cố định, Đà Nẵng trong tháng 8 vừa qua lại chứng kiến tốc độ mạng băng rộng di động biến động giảm mạnh. Trong khi các tỉnh thành còn lại là Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và TP.HCM chứng kiến thống kê đo lường không mấy biến động tương tự như chất lượng mạng băng rộng cố định. 

Trên phạm vi toàn quốc, tốc độ mạng băng rộng di động đạt trung bình 81,04 Mbps cho tải xuống và 28,37 Mbps cho tải lên. Trong đó, chất lượng mạng của VNPT, MobiFone và Vietnamobile có cải thiện so với tháng 7, trong khi Viettel chứng kiến tốc độ mạng di động giảm nhẹ, nhưng không đáng kể. 

VnEconomy

​​Dù vậy, Viettel và VNPT vẫn là hai nhà mạng dẫn đầu về tốc độ mạng băng rộng di động. Cụ thể, Viettel đạt 92,66 Mbps tải xuống và 29,52 Mbps tải lên; VNPT đạt 72,12 Mbps và 28,24 Mbps tương ứng.

Trong tháng 8/2025, chất lượng mạng băng rộng di động 5G trên toàn quốc ghi nhận mức ổn định, với tốc độ tải xuống đạt 432,75 Mbps và tốc độ tải lên trung bình đạt 101,04 Mbps.

Trong đó, điểm sáng đáng chú ý thuộc về MobiFone, với tốc độ tải xuống đạt 411,04 Mbps, gần gấp đôi so với tháng 7, qua đó vượt VNPT để vươn lên vị trí thứ hai về tốc độ mạng 5G.

VnEconomy

Viettel tiếp tục dẫn đầu về tốc độ mạng 5G trong tháng qua, với tốc độ tải xuống lên tới 457,26 Mbps và tốc độ tải lên là 106 Mbps. 

Chất lượng mạng VNPT ghi nhận ổn định với tốc độ tải xuống đạt 313,15 Mbps và tải lên 51,59 Mbps. 

Xét tốc độ mạng băng rộng di động tại các địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và TP.HCM, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu với tốc độ mạng trung bình ấn tượng đạt 609,68 Mbps. Xếp thứ hai là Hải Phòng cũng có tốc độ mạng băng rộng di động 5G nhanh hơn đột biến so với hồi tháng 7, đạt 561,67 Mbps.

Các thành phố còn lại như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ duy trì chất lượng mạng ổn định với tốc độ tải về lần lượt là 367,61 Mbps, 237,7 Mbps và 210,78 Mbps. 

Hệ thống đo tốc độ truy cập Internet i-Speed do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Cục Viễn thông xây dựng, phát triển dùng để đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam. Đây là hệ thống đo trung lập, người dùng có thể chủ động lựa chọn điểm đo, thực hiện đo, và tự đánh giá tốc độ truy cập Internet của mình theo các tiêu chuẩn và gói cước cung cấp bởi các nhà mạng. Do đó, kết quả đo lường được đảm bảo tính khách quan, phản ánh rõ nhất chất lượng tốc độ truy cập di động của các nhà mạng. 

Kết quả dữ liệu đo thông qua i-speed sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam có thêm cơ sở để nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng tốc độ di động và chất lượng truy cập Internet tại Việt Nam.

Chất lượng mạng 5G của nhà mạng nào "khoẻ" nhất tháng 7?

21:09, 12/08/2025

Chất lượng mạng 5G của nhà mạng nào "khoẻ" nhất tháng 7?

Hồ sơ thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh của Amazon có thể được trình Thủ tướng trong tháng 9

18:18, 27/08/2025

Hồ sơ thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh của Amazon có thể được trình Thủ tướng trong tháng 9

Cuộc đua Internet vệ tinh quỹ đạo thấp nóng lên trên toàn cầu

07:51, 27/02/2025

Cuộc đua Internet vệ tinh quỹ đạo thấp nóng lên trên toàn cầu

Từ khóa:

5G Đà Nẵng Hà Nội i-speed kinh tế số tốc độ mạng TP.HCM Viettel VNPT

Đọc thêm

Google phản đối án phạt 3,45 tỷ USD vì lạm dụng quảng cáo trực tuyến tại châu Âu

Google phản đối án phạt 3,45 tỷ USD vì lạm dụng quảng cáo trực tuyến tại châu Âu

Phó Chủ tịch phụ trách pháp lý của Google phản đối Ủy ban châu Âu (EC) vừa quyết định xử phạt hãng số tiền 2,95 tỷ euro (khoảng 3,45 tỷ USD), đây được xem là một trong những mức phạt tài chính lớn nhất lên một tập đoàn công nghệ của Mỹ…

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Bản sao số (Digital Twin) là những mô phỏng kỹ thuật số chính xác của thế giới vật lý, sử dụng dữ liệu động để phân tích, giám sát và tối ưu hóa hiệu suất. Công nghệ này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất thông minh đến hàng không vũ trụ và quốc phòng, minh họa rõ ràng tính linh hoạt và tiềm năng thay đổi các quy trình truyền thống. Quy mô thị trường bản sao kỹ thuật số toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân trong những năm tới và kỳ vọng sẽ góp phần chuyển đổi nền kinh tế số lên một tầm cao chưa từng có.

Thủ tướng: VNPT phải nhìn xa trông rộng, làm chủ công nghệ lõi

Thủ tướng: VNPT phải nhìn xa trông rộng, làm chủ công nghệ lõi

Thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, Internet vạn vật, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, do vậy VNPT phải đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiên phong nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi…

Đề xuất đánh thuế 0,1% với chuyển nhượng tài sản số

Đề xuất đánh thuế 0,1% với chuyển nhượng tài sản số

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số (tài sản ảo, tài sản mã hóa...) đề nghị áp dụng mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần giao dịch như đối với chuyển nhượng chứng khoán hiện nay…

Quỹ NAFOSTED phân bổ 2.500 tỷ đồng ngân sách cho hơn 2.000 đề tài nghiên cứu/năm

Quỹ NAFOSTED phân bổ 2.500 tỷ đồng ngân sách cho hơn 2.000 đề tài nghiên cứu/năm

Trung bình mỗi năm, quỹ NAFOSTED mở mới khoảng 500 đề tài, duy trì 1.500 đề tài chuyển tiếp với tổng kinh phí từ ngân sách Nhà nước lên tới 2.500 tỷ đồng. Trong giai đoạn tới, NAFOSTED đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu chất lượng cao, đưa Việt Nam vào nhóm ba nước dẫn đầu ASEAN về công bố quốc tế/tỷ USD…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thị trường bánh Trung thu trầm lắng, sản phẩm “healthy” được săn đón

Thị trường

2

Thâm hụt thương mại Canada giảm, dấu hiệu “hoàn hồn” sau cú sốc thuế quan?

Thế giới

3

Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm sốc sau báo cáo việc làm

Thế giới

4

Cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ của Nhật Bản liệu có dễ thực hiện?

Thế giới

5

Dự kiến 2.300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng xanh

Kinh tế xanh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: