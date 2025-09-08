Tốc độ mạng băng rộng cố định tăng tháng thứ sáu liên tiếp
Ngô Huyền
08/09/2025, 18:20
Từ tháng 3 đến nay, chất lượng mạng băng rộng cố định được đo lường trên toàn quốc liên tục giữ nhịp tăng...
Theo số liệu mới nhất từ nền tảng đo tốc độ i-Speed (thuộc Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ), trong tháng 8/2025, tốc độ tải xuống trung bình của mạng băng rộng cố định trên cả nước đạt 271,2 Mbps và tốc độ tải lên đạt 200,99 Mbps. Đây là tháng thứ sáu liên tiếp chất lượng mạng được cải thiện kể từ nhịp tăng hồi tháng 3.
Trong nhóm doanh nghiệp viễn thông, Viettel và VNPT tiếp tục là hai nhà mạng giữ vai trò dẫn dắt. Tốc độ tải xuống của Viettel đạt 318,71 Mbps, tải lên 266,24 Mbps, tăng lần lượt hơn 200% và 160% so với tháng 3. Tương tự, VNPT cũng ghi nhận tốc độ tải xuống đạt 247,77 Mbps (tăng 130%) và tải lên 184,24 Mbps (tăng 84%).
Các nhà mạng khác duy trì chất lượng ổn định. CMC Telecom đạt tốc độ tải xuống 270,62 Mbps, tải lên 270,4 Mbps; FPT Telecom lần lượt ở mức 121,7 Mbps và 99,5 Mbps.
Ở góc độ địa phương, chất lượng mạng tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ nhìn chung ổn định, chỉ dao động nhẹ. Riêng Đà Nẵng ghi nhận mức tăng rõ rệt, tiến sát đỉnh tốc độ từng đạt hồi tháng 5.
Trái ngược với kết quả đo lường mạng băng rộng cố định, Đà Nẵng trong tháng 8 vừa qua lại chứng kiến tốc độ mạng băng rộng di động biến động giảm mạnh. Trong khi các tỉnh thành còn lại là Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và TP.HCM chứng kiến thống kê đo lường không mấy biến động tương tự như chất lượng mạng băng rộng cố định.
Trên phạm vi toàn quốc, tốc độ mạng băng rộng di động đạt trung bình 81,04 Mbps cho tải xuống và 28,37 Mbps cho tải lên. Trong đó, chất lượng mạng của VNPT, MobiFone và Vietnamobile có cải thiện so với tháng 7, trong khi Viettel chứng kiến tốc độ mạng di động giảm nhẹ, nhưng không đáng kể.
Dù vậy, Viettel và VNPT vẫn là hai nhà mạng dẫn đầu về tốc độ mạng băng rộng di động. Cụ thể, Viettel đạt 92,66 Mbps tải xuống và 29,52 Mbps tải lên; VNPT đạt 72,12 Mbps và 28,24 Mbps tương ứng.
Trong tháng 8/2025, chất lượng mạng băng rộng di động 5G trên toàn quốc ghi nhận mức ổn định, với tốc độ tải xuống đạt 432,75 Mbps và tốc độ tải lên trung bình đạt 101,04 Mbps.
Trong đó, điểm sáng đáng chú ý thuộc về MobiFone, với tốc độ tải xuống đạt 411,04 Mbps, gần gấp đôi so với tháng 7, qua đó vượt VNPT để vươn lên vị trí thứ hai về tốc độ mạng 5G.
Viettel tiếp tục dẫn đầu về tốc độ mạng 5G trong tháng qua, với tốc độ tải xuống lên tới 457,26 Mbps và tốc độ tải lên là 106 Mbps.
Chất lượng mạng VNPT ghi nhận ổn định với tốc độ tải xuống đạt 313,15 Mbps và tải lên 51,59 Mbps.
Xét tốc độ mạng băng rộng di động tại các địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và TP.HCM, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu với tốc độ mạng trung bình ấn tượng đạt 609,68 Mbps. Xếp thứ hai là Hải Phòng cũng có tốc độ mạng băng rộng di động 5G nhanh hơn đột biến so với hồi tháng 7, đạt 561,67 Mbps.
Các thành phố còn lại như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ duy trì chất lượng mạng ổn định với tốc độ tải về lần lượt là 367,61 Mbps, 237,7 Mbps và 210,78 Mbps.
Hệ thống đo tốc độ truy cập Internet i-Speed do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Cục Viễn thông xây dựng, phát triển dùng để đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam. Đây là hệ thống đo trung lập, người dùng có thể chủ động lựa chọn điểm đo, thực hiện đo, và tự đánh giá tốc độ truy cập Internet của mình theo các tiêu chuẩn và gói cước cung cấp bởi các nhà mạng. Do đó, kết quả đo lường được đảm bảo tính khách quan, phản ánh rõ nhất chất lượng tốc độ truy cập di động của các nhà mạng.
Kết quả dữ liệu đo thông qua i-speed sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam có thêm cơ sở để nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng tốc độ di động và chất lượng truy cập Internet tại Việt Nam.
