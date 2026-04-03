Tối đa 90% tín chỉ carbon được chuyển giao quốc tế
Đỗ Phong
03/04/2026, 18:26
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 19/5/2026), lần đầu tiên thiết lập khung pháp lý cho việc trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon của Việt Nam, trong khuôn khổ thực hiện Thỏa thuận Paris...
Nghị định này quy định về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải
khí nhà kính, tín chỉ carbon với đối tác quốc tế nhằm thực hiện Thỏa thuận
Paris thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu..
Theo Nghị định, việc trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát
thải khí nhà kính, tín chỉ carbon phải bảo đảm tuân thủ quy định của Thỏa thuận
Paris; hỗ trợ phát triển, chuyển giao công nghệ giảm phát thải khí nhà kính,
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế carbon
thấp tại Việt Nam.
Về tỷ lệ chuyển giao, Nghị định được thiết kế theo hướng vừa
thu hút đầu tư, vừa đảm bảo thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính quốc
gia. Theo đó, danh mục các hoạt động giảm phát thải được phân loại cụ thể gắn với
giới hạn tỷ lệ chuyển giao.
Nhóm các biện pháp, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính
công nghệ mới, chi phí cao, chưa hoặc ít được triển khai tại Việt Nam, tỷ lệ
chuyển giao tối đa đến 90%.
Cụ thể, tỷ lệ 90% đối với các chương trình, dự án theo các
biện pháp, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính như điện địa nhiệt, điện gió
ngoài khơi, điện mặt trời không nối lưới, dưới 15MW; năng lượng sóng, thủy triều,
sản xuất hydrogen xanh, amoniac xanh, khí sinh học metan...
Bên cạnh đó là ứng dụng công nghệ thu hồi, sử dụng và lưu trữ
carbon (CCUS) hoặc công nghệ thu hồi lưu trữ carbon (CCS) trong quá trình công
nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng và năng lượng; thu giữ CO2 trực tiếp từ
không khí; xử lý chất thải bằng phương pháp đốt (có phát điện); thu hồi và sử dụng
khí từ bãi chôn lấp; sản xuất nhiên liệu sinh học…
Nhóm các biện pháp, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính đã
được triển khai Việt Nam cần thêm sự hỗ trợ về tài chính, công nghệ, tỷ lệ chuyển
giao tối đa đến 50%.
Tỷ lệ chuyển giao là 50% đối với các chương trình, dự án
theo các biện pháp, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính như: nhiệt điện khí
chu trình hỗn hợp sử dụng LNG nhập khẩu; điện sinh khối; các dự án năng lượng
tái tạo và các dự án sử dụng hiệu quả năng lượng đã được đăng ký theo cơ chế
JCM hoặc được chấp thuận chuyển đổi từ Cơ chế phát triển sạch (CDM) sang cơ chế
Điều 6.4; điện gió gần bờ;
Trường hợp chuyển giao quốc tế không điều chỉnh tương ứng, tỷ
lệ chuyển giao tối đa là 90% lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín
chỉ carbon được cấp cho một giai đoạn tạo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà
kính, tín chỉ carbon đối với tất cả chương trình, dự án.
Lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon
còn lại sau khi chuyển giao quốc tế được phép sử dụng để trao đổi trong nước.
Nghị định cũng quy định rõ cơ chế quản lý nguồn thu. Với các dự án đầu tư công, việc bán tín chỉ carbon phải được cơ quan chủ quản quyết định và lấy ý kiến các bộ liên quan. Đối với các dự án đối tác công – tư (PPP), nguồn thu từ tín chỉ carbon được tính vào doanh thu dự án và có thể điều chỉnh trong phương án tài chính.
Việc ban hành Nghị định 112 được đánh giá là bước đi quan trọng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường carbon toàn cầu, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài chính xanh và công nghệ giảm phát thải trong giai đoạn tới.
Sẽ có quy định về trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon
09:10, 21/08/2025
Đề xuất giữ lại 50% tín chỉ carbon trong giao dịch quốc tế, tránh rủi ro bán vượt
07:05, 26/09/2025
Bốn vấn đề cần xem xét trong trao đổi quốc tế về kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon
Ô nhiễm không khí gia tăng, TP.Hồ Chí Minh tăng tốc kiểm soát phát thải
TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kiểm soát 100% nguồn phát thải lớn, phấn đấu toàn bộ giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch vào năm 2030...
Sẽ có quy định cụ thể về tiêu chí xanh, xác định dự án xanh, tuần hoàn, ESG
Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong bối cảnh mới...
Những điểm mới của nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2006/NĐ-CP ngày 31/3 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định hoàn thiện khung pháp lý, tháo gỡ các nút thắt hành chính và tạo hành lang thông thoáng để thu hút các dòng vốn chất lượng cao vào những lĩnh vực then chốt…
Trung Quốc: Tăng tốc chuyển đổi xanh, mục tiêu giảm 17% lượng phát thải CO2
Trung Quốc đặt mục tiêu giảm 17% lượng phát thải CO₂ trên mỗi đơn vị GDP trong giai đoạn 2026-2030, phản ánh quyết tâm đạt đỉnh phát thải trước năm 2030. Khi dư địa cắt giảm ngày càng thu hẹp, nước này chuyển trọng tâm sang điều chỉnh cơ cấu năng lượng, đổi mới công nghệ và hoàn thiện cơ chế thị trường carbon...
Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, kiểm soát dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường
Qua vụ việc làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường vừa qua, có thể thấy tồn tại một số hạn chế trong tổ chức thực hiện, chủ yếu là khâu giám sát, kiểm soát kỹ thuật và hậu kiểm chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: