Kinh tế số

Token hóa thúc đẩy dòng chảy tài chính, nhưng khuếch đại rủi ro

Hạ Chi

04/04/2026, 13:00

IMF cảnh báo các cú sốc trên thị trường tài sản mã hoá có thể gây ảnh hưởng nhanh hơn nhiều so với hệ thống tài chính truyền thống, khiến cơ quan quản lý có ít thời gian hơn để can thiệp và xử lý...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định token hóa có thể cải thiện hoạt động thanh toán xuyên biên giới và thúc đẩy thị trường tài chính tại các nền kinh tế mới nổi. Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báo lo ngại về biến động dòng vốn và nguy cơ “bào mòn chủ quyền tiền tệ”.

Trong báo cáo dài 23 trang công bố hôm thứ Năm được CoinTelegraph trích dẫn lại, IMF cho rằng việc số hóa tài sản dưới dạng token có thể loại bỏ nhiều “điểm nghẽn” trong hệ thống tài chính, đồng thời nâng cao tính minh bạch. Dù vậy, công nghệ mới cũng kéo theo những thách thức không nhỏ đối với ổn định tài chính.

“Tác động tổng thể của token hóa đối với ổn định tài chính vẫn chưa thể khẳng định rõ ràng”, IMF nêu rõ. Báo cáo cho rằng trong khi cơ chế thanh toán tức thời và minh bạch hóa dữ liệu giúp giảm bớt một số rủi ro truyền thống, thì tốc độ xử lý nhanh và mức độ tự động hóa cao lại mở ra những dạng rủi ro hoàn toàn mới.

Dữ liệu từ RWA.xyz cho thấy giá trị các tài sản thực (không bao gồm stablecoin) đã được token hóa hiện vượt 27,6 tỷ USD. Trước đó, Boston Consulting Group từng dự báo vào năm 2022 rằng thị trường token hóa có thể đạt quy mô 16.000 tỷ USD vào năm 2030. Trong khi đó, McKinsey & Company đưa ra kịch bản thận trọng hơn vào năm 2024, với quy mô khoảng 2.000 tỷ USD trong cùng giai đoạn.

IMF thừa nhận token hóa đang mở rộng cách thức phát hành, giao dịch, thanh toán và quản lý chứng khoán cũng như các sản phẩm tài chính khác. Tuy nhiên, công nghệ này đồng thời dịch chuyển rủi ro từ hệ thống ngân hàng truyền thống sang các nền tảng sổ cái phân tán và các đoạn mã hợp đồng thông minh.

Đáng chú ý, IMF cảnh báo các cú sốc trên thị trường tài sản mã hoá có thể ảnh hưởng nhanh hơn nhiều so với hệ thống tài chính truyền thống, khiến cơ quan quản lý có ít thời gian hơn để can thiệp và xử lý.

Bên cạnh những cơ hội như tăng tốc thanh toán xuyên biên giới hay mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, công nghệ này có thể làm gia tăng biến động dòng vốn, thúc đẩy tình trạng “đô la hóa kỹ thuật số” và làm suy yếu vai trò điều hành của chính sách tiền tệ quốc gia.

Còn thực tế hiện nay, làn sóng token hóa tài sản lại đang nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức tài chính lớn. Trong đó có Larry Fink, Giám đốc điều hành của BlackRock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đang thúc đẩy ý tưởng đưa mọi loại tài sản lên chuỗi, từ cổ phiếu, trái phiếu đến quỹ thị trường tiền tệ và bất động sản.

Theo dữ liệu được CryptoDep tổng hợp (tính đến ngày 1/4), nền tảng token hóa tài sản thực (RWA) lớn nhất hiện nay xét theo tổng giá trị bị khóa (TVL) là Securitize với quy mô đạt khoảng 3,38 tỷ USD.

BlackRock đã chọn Securitize làm nền tảng chuyển giao và quản trị cho quỹ token hóa đầu tiên của mình trên mạng Ethereum, có tên là BUIDL (BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund).

Xếp sau Securitize là Tether Gold với 3,35 tỷ USD và Ondo Finance ở mức 3,21 tỷ USD. 

Không chỉ các công ty quản lý tài sản, Intercontinental Exchange, công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), cũng đã công bố kế hoạch ra mắt một nền tảng token hóa , cho phép giao dịch cổ phiếu và quỹ ETF liên tục 24/7, đồng thời cho phép thực hiện thanh toán gần như tức thì thông qua hệ thống hậu giao dịch dựa trên blockchain.

IMF chỉ ra rào cản pháp lý vẫn là một trong những thách thức lớn nhất đối với sự phát triển của thị trường này. Nếu thiếu các quy định rõ ràng về quyền sở hữu tài sản và tính hoàn tất của giao dịch, thị trường token hóa có nguy cơ bị phân mảnh, vận hành rời rạc và chỉ tồn tại ở những “vùng ngoại vi” của hệ thống tài chính.

Malaysia bắt đầu thí điểm stablecoin và tài sản token hóa

Thông tư 15 và nền móng cho thị trường tài sản mã hóa

Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa không chịu thuế giá trị gia tăng

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Một nửa kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ đang bị trì hoãn hoặc hủy bỏ không phải vì thiếu tiền hay thiếu nhu cầu, mà chủ yếu do "tắc nghẽn hạ tầng nền", đặc biệt là điện…

Đặt mục tiêu 12 nhà nghiên cứu khoa học công nghệ trên 1 vạn dân

Năm 2030, Việt Nam phấn đấu nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) đạt 12 người trên một vạn dân, có tối thiểu 50 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới...

Bước tiến công nghệ mới trong tự chủ điều trị giác mạc

Giác mạc sinh học được xem là bước tiến quan trọng trong điều trị mù lòa tại Việt Nam, góp phần từng bước chủ động thay thế giác mạc hiến tặng trong thực tiễn lâm sàng, nhất là trong bối cảnh nguồn cung vẫn còn hạn chế…

Điện Biên được chọn để thử nghiệm có kiểm soát kinh tế tầm thấp

Tỉnh Điện Biên được lựa chọn xây dựng Đề án thử nghiệm có kiểm soát phát triển kinh tế tầm thấp không chỉ vì đặc thù địa hình miền núi, chia cắt, mà còn để tạo ra một mô hình tham chiếu cho các địa phương khác...

Điều gì xảy ra khi một địa điểm hạt nhân bị tấn công?

Không phải mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân đều dẫn tới phát nổ hay rò rỉ phóng xạ, rủi ro phụ thuộc chủ yếu vào vị trí bị đánh trúng và mức độ tổn hại đối với các hệ thống an toàn...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

