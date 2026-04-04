Token hóa thúc đẩy dòng chảy tài chính, nhưng khuếch đại rủi ro

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định token hóa có thể cải thiện hoạt động thanh toán xuyên biên giới và thúc đẩy thị trường tài chính tại các nền kinh tế mới nổi. Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báo lo ngại về biến động dòng vốn và nguy cơ “bào mòn chủ quyền tiền tệ”.

Trong báo cáo dài 23 trang công bố hôm thứ Năm được CoinTelegraph trích dẫn lại, IMF cho rằng việc số hóa tài sản dưới dạng token có thể loại bỏ nhiều “điểm nghẽn” trong hệ thống tài chính, đồng thời nâng cao tính minh bạch. Dù vậy, công nghệ mới cũng kéo theo những thách thức không nhỏ đối với ổn định tài chính.

“Tác động tổng thể của token hóa đối với ổn định tài chính vẫn chưa thể khẳng định rõ ràng”, IMF nêu rõ. Báo cáo cho rằng trong khi cơ chế thanh toán tức thời và minh bạch hóa dữ liệu giúp giảm bớt một số rủi ro truyền thống, thì tốc độ xử lý nhanh và mức độ tự động hóa cao lại mở ra những dạng rủi ro hoàn toàn mới.

Dữ liệu từ RWA.xyz cho thấy giá trị các tài sản thực (không bao gồm stablecoin) đã được token hóa hiện vượt 27,6 tỷ USD. Trước đó, Boston Consulting Group từng dự báo vào năm 2022 rằng thị trường token hóa có thể đạt quy mô 16.000 tỷ USD vào năm 2030. Trong khi đó, McKinsey & Company đưa ra kịch bản thận trọng hơn vào năm 2024, với quy mô khoảng 2.000 tỷ USD trong cùng giai đoạn.

IMF thừa nhận token hóa đang mở rộng cách thức phát hành, giao dịch, thanh toán và quản lý chứng khoán cũng như các sản phẩm tài chính khác. Tuy nhiên, công nghệ này đồng thời dịch chuyển rủi ro từ hệ thống ngân hàng truyền thống sang các nền tảng sổ cái phân tán và các đoạn mã hợp đồng thông minh.

Đáng chú ý, IMF cảnh báo các cú sốc trên thị trường tài sản mã hoá có thể ảnh hưởng nhanh hơn nhiều so với hệ thống tài chính truyền thống, khiến cơ quan quản lý có ít thời gian hơn để can thiệp và xử lý.

Bên cạnh những cơ hội như tăng tốc thanh toán xuyên biên giới hay mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, công nghệ này có thể làm gia tăng biến động dòng vốn, thúc đẩy tình trạng “đô la hóa kỹ thuật số” và làm suy yếu vai trò điều hành của chính sách tiền tệ quốc gia.

Còn thực tế hiện nay, làn sóng token hóa tài sản lại đang nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức tài chính lớn. Trong đó có Larry Fink, Giám đốc điều hành của BlackRock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đang thúc đẩy ý tưởng đưa mọi loại tài sản lên chuỗi, từ cổ phiếu, trái phiếu đến quỹ thị trường tiền tệ và bất động sản.

Theo dữ liệu được CryptoDep tổng hợp (tính đến ngày 1/4), nền tảng token hóa tài sản thực (RWA) lớn nhất hiện nay xét theo tổng giá trị bị khóa (TVL) là Securitize với quy mô đạt khoảng 3,38 tỷ USD.

BlackRock đã chọn Securitize làm nền tảng chuyển giao và quản trị cho quỹ token hóa đầu tiên của mình trên mạng Ethereum, có tên là BUIDL (BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund).

Xếp sau Securitize là Tether Gold với 3,35 tỷ USD và Ondo Finance ở mức 3,21 tỷ USD.

Không chỉ các công ty quản lý tài sản, Intercontinental Exchange, công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), cũng đã công bố kế hoạch ra mắt một nền tảng token hóa , cho phép giao dịch cổ phiếu và quỹ ETF liên tục 24/7, đồng thời cho phép thực hiện thanh toán gần như tức thì thông qua hệ thống hậu giao dịch dựa trên blockchain.

IMF chỉ ra rào cản pháp lý vẫn là một trong những thách thức lớn nhất đối với sự phát triển của thị trường này. Nếu thiếu các quy định rõ ràng về quyền sở hữu tài sản và tính hoàn tất của giao dịch, thị trường token hóa có nguy cơ bị phân mảnh, vận hành rời rạc và chỉ tồn tại ở những “vùng ngoại vi” của hệ thống tài chính.