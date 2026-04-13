Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia: Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: 28 đồng chí.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm: 9 đồng chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái cử giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tái cử giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 29 đồng chí.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 11 đồng chí.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm: 45 đồng chí.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 22 đồng chí.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.

Tái cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 đối với 3 đồng chí: Nguyễn Thị Hoàng Vân, Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường.

Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương gồm các đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các Phó Bí thư Đảng ủy.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 39 đồng chí

Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 14 đồng chí.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Ngô Văn Cương, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đại biểu tham dự Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các đảng ủy được trao quyết định giữ vai trò đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ nặng nề, tác động trực tiếp, sâu rộng đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu quả thực hiện nghị quyết và các mục tiêu chiến lược trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các đảng ủy tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; giữ vững bản lĩnh chính trị, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; đề cao đoàn kết, thống nhất; nêu gương về lập trường, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong công tác.

Cán bộ, đảng viên phải nói đi đôi với làm, nâng cao chất lượng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, của Đảng và nhân dân lên trên hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tăng cường xây dựng Đảng trong các cơ quan, đơn vị; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa.

Công tác cán bộ phải bảo đảm công tâm, khách quan, bố trí đúng người, đúng việc; kiên quyết chống cục bộ, lợi ích nhóm; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tại Hội nghị, đại diện 4 Đảng ủy nhận nhiệm vụ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cho biết sẽ cụ thể hóa trong các kế hoạch theo nhiệm vụ, chức năng của mỗi Đảng bộ.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh quyết tâm triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025–2030; xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.