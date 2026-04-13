Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ
Dũng Hiếu
13/04/2026, 17:11
Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về về công tác cán bộ.
Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia: Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: 28 đồng chí.
Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm: 9 đồng chí.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái cử giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tái cử giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 29 đồng chí.
Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 11 đồng chí.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm: 45 đồng chí.
Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 22 đồng chí.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.
Tái cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 đối với 3 đồng chí: Nguyễn Thị Hoàng Vân, Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường.
Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương gồm các đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các Phó Bí thư Đảng ủy.
Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 39 đồng chí
Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 14 đồng chí.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Ngô Văn Cương, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các đảng ủy được trao quyết định giữ vai trò đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ nặng nề, tác động trực tiếp, sâu rộng đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu quả thực hiện nghị quyết và các mục tiêu chiến lược trong tình hình mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các đảng ủy tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; giữ vững bản lĩnh chính trị, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; đề cao đoàn kết, thống nhất; nêu gương về lập trường, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong công tác.
Cán bộ, đảng viên phải nói đi đôi với làm, nâng cao chất lượng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, của Đảng và nhân dân lên trên hết.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tăng cường xây dựng Đảng trong các cơ quan, đơn vị; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa.
Công tác cán bộ phải bảo đảm công tâm, khách quan, bố trí đúng người, đúng việc; kiên quyết chống cục bộ, lợi ích nhóm; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Tại Hội nghị, đại diện 4 Đảng ủy nhận nhiệm vụ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cho biết sẽ cụ thể hóa trong các kế hoạch theo nhiệm vụ, chức năng của mỗi Đảng bộ.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh quyết tâm triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025–2030; xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Thể chế phải đi trước, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
15:52, 13/04/2026
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV
14:22, 13/04/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc: Tạo xung lực mới cho quan hệ song phương
Việt Nam – Slovakia thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng đầu tư song phương
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico cùng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia, thúc đẩy hiện thực hóa quan hệ Đối tác chiến lược vừa được nâng cấp.
Thể chế phải đi trước, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Đợt 1 kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI với 6,5 ngày làm việc đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng thời, Kỳ họp đã xác lập một trục hành động rõ ràng cho cả nhiệm kỳ: thể chế phải đi trước, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Việt Nam, Slovakia trao 6 văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai nước
Sáng 13/4, tại trụ sở Chính phủ, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
[Bài 4] Lựa chọn chiến lược 2026-2030: Vị thế của Việt Nam trong trật tự kinh tế toàn cầu mới
Kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, nơi chuỗi giá trị, công nghệ, cạnh tranh địa kinh tế đồng thời định hình lại trật tự phát triển toàn cầu. Trong bối cảnh đó, lợi thế không còn đến từ quy mô nguồn lực, mà từ khả năng lựa chọn chiến lược và thiết kế mô hình tăng trưởng phù hợp...
Việt Nam – Slovakia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược
Trước báo giới hai nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: