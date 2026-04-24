Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese
Hà Lê
24/04/2026, 16:14
Sáng 24/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, trao đổi về quan hệ song phương và các định hướng hợp tác trong thời gian tới.
Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Anthony Albanese chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước; khẳng định Australia quan tâm và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.
Thủ tướng Anthony Albanese bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng và toàn diện của Việt Nam; nhấn mạnh những thành tựu này gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định Australia tiếp tục đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cải cách, hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.
Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định sự ổn định, an ninh và thịnh vượng của Australia gắn bó chặt chẽ với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; đồng thời nhấn mạnh Australia ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thủ tướng Anthony Albanese và Công Đảng giành thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử tháng 5/2025, ghi nhận những kết quả trong quản trị, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, chuyển đổi năng lượng và phát triển kinh tế xanh; bày tỏ tin tưởng Australia sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Australia là đối tác tin cậy, Đối tác chiến lược toàn diện có tiềm năng, vị thế và vai trò ngày càng gia tăng trong khu vực, cùng chia sẻ với Việt Nam nhiều lợi ích chiến lược cũng như các định hướng về phát triển bao trùm, chuyển đổi xanh, kinh tế số và tự chủ chiến lược.
Hai nhà Lãnh đạo ghi nhận quan hệ Việt Nam – Australia tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả; các lĩnh vực trụ cột trong Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2024–2027 được triển khai đúng tiến độ, đến nay cơ bản hoàn thành 96%.
Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, tác động đến chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp nhằm góp phần xử lý các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, trong đó có an ninh, an toàn hàng hải và an ninh năng lượng.
Hai bên thống nhất tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc trên các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trong các lĩnh vực quốc phòng – an ninh, thương mại – đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng và hợp tác biển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hội trí thức, chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Australia phát triển, đồng thời hỗ trợ tăng cường quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam tại Australia.
Nhân dịp này, Việt Nam mong Thủ tướng Anthony Albanese sớm thăm lại; phía Australia cũng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Australia vào thời điểm phù hợp.
