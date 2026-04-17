Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tăng cường giao lưu nhân dân, làm sâu sắc hợp tác Việt – Trung

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới và giữa thế hệ trẻ; đổi mới phương thức hợp tác, gắn giao lưu văn hóa với khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao đời sống nhân dân.

Sáng 17/4, tại thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ khởi động Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2026, với chủ đề “Củng cố nền tảng xã hội vững chắc, đoàn kết hợp tác cùng nhau phát triển”.

Liên hoan do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức, với sự tham dự của đại biểu trung ương, địa phương, nhân dân biên giới và thanh niên hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nhấn mạnh, nhân dân hai nước ở khu vực biên giới luôn chung sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, thể hiện sinh động tinh thần “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Đồng chí Trần Cương khẳng định Quảng Tây là địa phương duy nhất của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam cả trên đất liền và trên biển; sẽ cùng các tỉnh biên giới Việt Nam, dưới sự định hướng của các tổ chức hữu nghị hai nước, thúc đẩy đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, thực hiện mục tiêu tổng thể “6 hơn”, qua đó góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc – Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở trình độ cao hơn.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Liên hoan nhân dân biên giới Việt – Trung được tổ chức tại vùng đất lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử gắn bó giữa hai dân tộc. Nhiều địa danh tại Quảng Tây đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ giữa nhân dân hai nước trong những năm tháng lịch sử.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, chính quyền và nhân dân Quảng Tây đã gìn giữ, bảo tồn các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam và tình hữu nghị truyền thống Việt – Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, trải qua hơn một thế kỷ đồng hành và 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc không ngừng được củng cố, phát triển theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, mở ra giai đoạn phát triển mới với việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai hai nước.

Nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong việc tạo dựng nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới và giữa thế hệ trẻ; đổi mới nội dung, phương thức hợp tác, gắn giao lưu văn hóa với phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với sự chung sức của các cơ quan, địa phương và nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển bền vững, thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

* Sáng 17/4, tại thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm di tích Khu học xá Trung ương, còn gọi là Trường Dục Tài Nam Ninh. Lãnh đạo Trường Đại học Quảng Tây đón và tháp tùng đoàn tham quan triển lãm ảnh giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển của nhà trường.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi đến thăm một địa danh lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, gắn với tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Trường Dục Tài là minh chứng sinh động cho sự giúp đỡ chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến gian khó, khi hàng nghìn học sinh, cán bộ Việt Nam được nuôi dưỡng, đào tạo trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ quý báu đó; đồng thời cảm ơn chính quyền và nhân dân Quảng Tây đã gìn giữ, bảo tồn Trường Dục Tài cùng nhiều di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, để trở thành những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Trường Đại học Quảng Tây và các cơ sở đào tạo tại Quảng Tây tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tri thức, mở rộng hợp tác đào tạo với các trường đại học Việt Nam, góp phần vun đắp nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.