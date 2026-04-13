Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Viktor Zolotov đang thăm, làm việc tại Việt Nam, trao đổi về thúc đẩy hợp tác an ninh – bảo vệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất giữa Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga và các cơ quan chức năng Việt Nam, góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biến tầm nhìn chung thành hành động cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để hợp tác hiệu quả - Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh và phức tạp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và thế mạnh, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển.

Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Viktor Zolotov trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Nga tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; chúc Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Hai bên ghi nhận hợp tác Việt Nam – Nga, trong đó hợp tác an ninh là trụ cột quan trọng; đánh giá cao kết quả triển khai Thỏa thuận hợp tác ký tháng 8/2022 giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga; nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác về chia sẻ kinh nghiệm, huấn luyện, đào tạo, bảo đảm an ninh trật tự, chống khủng bố, bảo vệ các công trình trọng điểm. Việc ký Chương trình hành động chung giai đoạn 2026–2028 được coi là cơ sở pháp lý quan trọng cho hợp tác thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.