Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga
Dũng Hiếu
13/04/2026, 21:34
Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Viktor Zolotov đang thăm, làm việc tại Việt Nam, trao đổi về thúc đẩy hợp tác an ninh – bảo vệ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất giữa Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga và các cơ quan chức năng Việt Nam, góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biến tầm nhìn chung thành hành động cụ thể.
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh và phức tạp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và thế mạnh, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển.
Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Viktor Zolotov trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Nga tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; chúc Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
Hai bên ghi nhận hợp tác Việt Nam – Nga, trong đó hợp tác an ninh là trụ cột quan trọng; đánh giá cao kết quả triển khai Thỏa thuận hợp tác ký tháng 8/2022 giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga; nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác về chia sẻ kinh nghiệm, huấn luyện, đào tạo, bảo đảm an ninh trật tự, chống khủng bố, bảo vệ các công trình trọng điểm. Việc ký Chương trình hành động chung giai đoạn 2026–2028 được coi là cơ sở pháp lý quan trọng cho hợp tác thời gian tới.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: 20/4 phải xong phương án cắt giảm thủ tục
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp Thường trực Chính phủ, yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, trình phương án trước ngày 20/4 theo Kết luận 18-KL/TW.
Chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam – Slovakia lên Đối tác chiến lược
Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Slovakia Robert Fico từ ngày 12–14/4/2026, hai nước đã nhất trí thông qua “Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Slovakia”; chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam – Slovakia lên Đối tác chiến lược, trên nền tảng 75 năm quan hệ hữu nghị truyền thống.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae
Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã điện đàm với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ
Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về về công tác cán bộ.
Việt Nam – Slovakia thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng đầu tư song phương
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico cùng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia, thúc đẩy hiện thực hóa quan hệ Đối tác chiến lược vừa được nâng cấp.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: