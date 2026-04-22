Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp gỡ báo chí

Chiều 22/4, tại Phủ Chủ tịch, sau khi chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng gặp gỡ báo chí, thông tin kết quả hội đàm và các định hướng lớn trong quan hệ song phương.

Phát biểu với báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc đang phát triển tích cực, thực chất và hiệu quả.

Hai nhà lãnh đạo cho biết cuộc hội đàm diễn ra sâu rộng, thẳng thắn, đi vào các vấn đề then chốt của quan hệ hai nước cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; thống nhất các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển lên tầm cao mới.

Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác chiến lược; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hiện có; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao, quốc phòng, an ninh; phối hợp giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Hai bên nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế trong bối cảnh mới, cam kết tạo thuận lợi thương mại, mở rộng thị trường cho hàng hóa của nhau, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản xuất, phân phối của Hàn Quốc.

Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng đô thị thông minh, bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, điện hạt nhân, cảng biển thông minh và cảng biển thế hệ mới; khẳng định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư lâu dài.

Hai bên nhất trí sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hợp tác, tập trung cho hạ tầng giao thông, năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu; đồng thời coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột, động lực quan trọng của quan hệ song phương.

Lãnh đạo hai nước cũng thống nhất tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân; mở rộng phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; duy trì hòa bình, ổn định, an toàn, tự do hàng hải, hàng không; thúc đẩy ổn định lâu dài tại Biển Đông và bán đảo Triều Tiên.

Bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác thương mại và đầu tư lớn thứ ba của Hàn Quốc, đồng thời Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam….

Nhân dịp này, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh, khoa học công nghệ, văn hóa, y tế, nông nghiệp và môi trường, tạo nền tảng tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo cấp cao hai nước và sự đồng thuận của nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.