Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Hà Lê

21/04/2026, 20:16

Chiều tối 21/4/2026, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân tại sân bay Nội Bài ngày 21/4. Ảnh: TTXVN

Ra đón Đoàn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Tham gia Đoàn có bà Kim Hae Kyung, Phu nhân Tổng thống Lee Jae Myung; ông Bae Kyung Hoon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông; ông Cho Hyun, Bộ trưởng Ngoại giao; ông Kim Jung Kwan, Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên; ông Kim Yun Duk, Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông; ông Wi Sung Lac, Chánh Văn phòng An ninh Phủ Tổng thống; ông Kim Yong Beom, Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống; ông Choi Young Sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Lee Kyu Youn, Trợ lý cấp cao của Tổng thống về Báo chí, Truyền thông; ông Ha Jung Woo, Trợ lý cấp cao của Tổng thống về Hoạch định chính sách tương lai Trí tuệ nhân tạo; ông Choi Hee Deok, Trợ lý Tổng thống về Chính sách Đối ngoại; bà Kang Kum Sil, Đại sứ Biến đổi khí hậu và Môi trường.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân - Ảnh: TTXVN

Trước đó, chia sẻ với báo chí về các nội dung trọng tâm của chuyến thăm, cũng như triển vọng và định hướng dài hạn trong quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một chuyến thăm song phương thông thường, có thể coi là “điểm neo chiến lược” cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước.

Việc Tổng thống Hàn Quốc là một trong những nguyên thủ đầu tiên thăm Việt Nam ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao và sự ưu tiên chiến lược mà hai bên dành cho nhau.

Theo Đại sứ, nội dung trọng tâm xuyên suốt chuyến thăm là chuyển hóa quy mô hợp tác hiện có sang chiều sâu và chất lượng cao hơn. Trên cơ sở đó, hai bên tập trung định hình tầm nhìn chiến lược dài hạn cho quan hệ song phương, hướng tới các mốc 2030–2045, phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Một trọng điểm quan trọng của chuyến thăm là tái cấu trúc các động lực hợp tác kinh tế. Hai nước hướng tới chuyển từ mô hình hợp tác dựa nhiều vào vốn và lao động sang hợp tác dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó ưu tiên các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp công nghệ cao. Đây được coi là hướng đi then chốt để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân tại sân bay Nội Bài - Ảnh: TTXVN

Đại sứ cho rằng việc củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương cũng là một nội dung quan trọng của chuyến thăm. Cộng đồng hơn 350.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc được xác định là cầu nối quan trọng, góp phần bảo đảm tính bền vững và chiều sâu của quan hệ hai nước.

Đánh giá về triển vọng hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc trong thời gian tới, Đại sứ Vũ Hồ cho biết rất tích cực. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký lũy kế khoảng 85–90 tỷ USD; đồng thời là một trong những đối tác thương mại hàng đầu, với kim ngạch hai chiều năm 2025 ước đạt 90–95 tỷ USD.

Theo Đại sứ, mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 là khả thi, nếu hai bên chuyển từ “hợp tác kinh tế” sang “liên kết kinh tế có cấu trúc”. Trọng tâm là nâng tỷ lệ nội địa hóa thông qua phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam; mở rộng xuất khẩu các sản phẩm công nghệ, nông sản chế biến và dịch vụ; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ – khu vực còn nhiều dư địa hợp tác.

Ngoài hợp tác song phương, Đại sứ cho biết hai nước cũng có nhiều không gian phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Việc Việt Nam đăng cai APEC 2027 tại Phú Quốc là cơ hội để tăng cường hợp tác với Hàn Quốc – quốc gia vừa tổ chức thành công APEC 2025 – từ chia sẻ kinh nghiệm tổ chức đến thúc đẩy các sáng kiến về kinh tế số, tăng trưởng xanh và chuỗi cung ứng bền vững.

Đề xuất ưu tiên vốn cho hạ tầng chiến lược và địa phương khó khăn

Tại phiên họp về Kế hoạch tài chính 5 năm 2026–2030, nhiều đại biểu nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược và địa phương khó khăn, đồng thời siết chặt kỷ luật tài khóa và nâng cao hiệu quả đầu tư để bảo đảm tăng trưởng bền vững.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

Sáng 21/4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã dâng hương, dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, khẳng định ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại từ cuộc đời, sự nghiệp của nhà lãnh đạo tiền bối...

Bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội xem xét sửa 4 luật thuế

Chiều 21/4, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, trong đó đưa vào xem xét gói sửa đổi 4 luật thuế và phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của Trọng tài quốc tế.

Tăng trưởng hai con số: Con đường tất yếu để hoàn thành các mục tiêu phát triển 100 năm

Báo cáo trước Quốc hội sáng 21/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết tăng trưởng hai con số là mục tiêu rất thách thức nhưng không thể né tránh, nhằm tạo bứt phá để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.

Cắt giảm thủ tục hành chính, tái cơ cấu nông nghiệp, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và quản lý đất lúa

Sáng 21/4, giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng làm rõ hàng loạt vấn đề đại biểu quan tâm, từ cắt giảm thủ tục hành chính, tái cơ cấu nông nghiệp đến điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và quản lý, sử dụng đất lúa.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

