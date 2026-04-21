Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Hà Lê
21/04/2026, 20:16
Chiều tối 21/4/2026, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Ra đón Đoàn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài
có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Thường trực
Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại
Thắng; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.
Tham gia Đoàn có bà Kim Hae Kyung, Phu
nhân Tổng thống Lee Jae Myung; ông Bae Kyung Hoon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng
Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông; ông Cho Hyun, Bộ trưởng Ngoại
giao; ông Kim Jung Kwan, Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên; ông
Kim Yun Duk, Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông; ông Wi Sung Lac,
Chánh Văn phòng An ninh Phủ Tổng thống; ông Kim Yong Beom, Chánh Văn phòng
Chính sách Phủ Tổng thống; ông Choi Young Sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam;
ông Lee Kyu Youn, Trợ lý cấp cao của Tổng thống về Báo chí, Truyền thông; ông
Ha Jung Woo, Trợ lý cấp cao của Tổng thống về Hoạch định chính sách tương lai
Trí tuệ nhân tạo; ông Choi Hee Deok, Trợ lý Tổng thống về Chính sách Đối ngoại;
bà Kang Kum Sil, Đại sứ Biến đổi khí hậu và Môi trường.
Trước đó, chia sẻ với báo chí về
các nội dung trọng tâm của chuyến thăm, cũng như triển vọng và định hướng dài
hạn trong quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ
cho biết chuyến
thăm Việt Nam lần này mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một chuyến thăm song
phương thông thường, có thể coi là “điểm neo chiến lược” cho giai đoạn phát
triển mới của quan hệ hai nước.
Việc Tổng thống Hàn Quốc là một
trong những nguyên thủ đầu tiên thăm Việt Nam ngay sau khi Việt Nam kiện toàn
bộ máy lãnh đạo cấp cao thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao và sự ưu tiên
chiến lược mà hai bên dành cho nhau.
Theo Đại sứ, nội dung trọng tâm xuyên suốt
chuyến thăm là chuyển hóa quy mô hợp tác hiện có sang chiều sâu và chất lượng
cao hơn. Trên cơ sở đó, hai bên tập trung định hình tầm nhìn chiến lược dài hạn
cho quan hệ song phương, hướng tới các mốc 2030–2045, phù hợp với chiến lược
phát triển của mỗi nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh
mẽ.
Một trọng điểm quan trọng của
chuyến thăm là tái cấu trúc các động lực hợp tác kinh tế. Hai nước hướng tới
chuyển từ mô hình hợp tác dựa nhiều vào vốn và lao động sang hợp tác dựa trên
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó ưu tiên các lĩnh vực như
bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp công nghệ cao. Đây được coi là hướng
đi then chốt để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao
trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Đại sứ cho rằng việc củng cố nền tảng xã hội của
quan hệ song phương cũng là một nội dung quan trọng của chuyến thăm. Cộng đồng
hơn 350.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc
được xác định là cầu nối quan trọng, góp phần bảo đảm tính bền vững và chiều
sâu của quan hệ hai nước.
Đánh giá về triển vọng hợp tác Việt Nam – Hàn
Quốc trong thời gian tới, Đại sứ Vũ Hồ cho biết rất tích cực.
Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng
ký lũy kế khoảng 85–90 tỷ USD; đồng thời là một trong những đối tác thương mại
hàng đầu, với kim ngạch hai chiều năm 2025 ước đạt 90–95 tỷ USD.
Theo Đại sứ, mục tiêu nâng kim ngạch thương
mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 là khả thi, nếu hai bên chuyển từ
“hợp tác kinh tế” sang “liên kết kinh tế có cấu trúc”. Trọng tâm là nâng tỷ lệ
nội địa hóa thông qua phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam; mở rộng xuất
khẩu các sản phẩm công nghệ, nông sản chế biến và dịch vụ; đồng thời tăng cường
kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ – khu vực còn nhiều dư địa hợp tác.
Ngoài hợp tác song phương, Đại
sứ cho biết hai nước cũng có nhiều không gian phối hợp tại các diễn
đàn đa phương. Việc Việt Nam đăng cai APEC 2027 tại Phú Quốc là cơ hội để tăng
cường hợp tác với Hàn Quốc – quốc gia vừa tổ chức thành công APEC 2025 – từ
chia sẻ kinh nghiệm tổ chức đến thúc đẩy các sáng kiến về kinh tế số, tăng
trưởng xanh và chuỗi cung ứng bền vững.
