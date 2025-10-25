Tổng Bí thư tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 25/10/2025
Minh Kiệt
25/10/2025, 23:18
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi người dân là trung tâm của mọi chính sách, ưu tiên phát triển ổn định, bền vững, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các quốc gia khác trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, y tế và giáo dục...
Ngày 25/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, nhân dịp Tổng Thư ký thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
Buổi tiếp diễn ra trong bầu không khí thân tình, tin cậy, thể hiện quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó, hiệu quả giữa Việt Nam và Liên hợp quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Thư ký António Guterres tại Hà Nội sau hơn một năm, trân trọng tình cảm và sự ủng hộ quý báu của Liên hợp quốc cũng như cá nhân Tổng Thư ký – người bạn chân thành, thủy chung, luôn đồng hành và hỗ trợ Việt Nam từ khi gia nhập Liên hợp quốc năm 1977. Tổng Bí thư khẳng định quan hệ Việt Nam – Liên hợp quốc là một trong những câu chuyện thành công nổi bật và đang bước sang giai đoạn phát triển mới.
Tổng Bí thư nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Tổng Thư ký Guterres có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc (24/10/1945) và 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945). Trong chặng đường đó, Việt Nam đã trải qua 30 năm chiến tranh, 20 năm bị bao vây, cấm vận, từ một quốc gia nghèo nàn, nhận viện trợ của Liên hợp quốc, nay đã trưởng thành và đạt được những thành tựu đáng tự hào, nỗ lực vì công việc chung của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, phát triển và lợi ích của người dân.
Tổng Bí thư khẳng định người dân là trung tâm của mọi chính sách; Việt Nam ưu tiên phát triển ổn định, bền vững, lâu dài, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các quốc gia khác trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nông nghiệp, y tế, giáo dục.
Gửi cảm ơn Liên hợp quốc và các nước đã tín nhiệm ủng hộ Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền hai nhiệm kỳ liên tiếp, Tổng Bí thư coi đây là minh chứng rõ ràng cho những cam kết và thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền, lợi ích của nhân dân.
Tổng Thư ký António Guterres chia sẻ cảm xúc đặc biệt mỗi lần thăm Việt Nam, gắn với những kỷ niệm về quá trình đấu tranh ủng hộ Việt Nam trước đây. Tổng Thư ký bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam vì độc lập, thống nhất, song hành với phong trào đấu tranh chống phát xít và giải phóng dân tộc trên thế giới, cũng như vai trò của Việt Nam trong việc giúp xóa bỏ chế độ Pol Pot.
Tổng Thư ký đánh giá cao những thành tựu ngoạn mục mà Việt Nam đạt được, không chỉ về tăng trưởng kinh tế mà còn trong việc thực hiện các cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu, đóng góp tích cực và có vai trò quan trọng trong cả ba trụ cột hoạt động của Liên hợp quốc.
Tổng Thư ký bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu lớn đề ra, trong đó có tăng trưởng hai con số trong những năm tới, đồng thời có tiếng nói, vị thế ngày càng quan trọng trên trường quốc tế, đóng góp vào củng cố chủ nghĩa đa phương và cải tổ các thể chế toàn cầu để bảo đảm vai trò xứng đáng hơn cho các quốc gia đang phát triển và mới nổi.
Tổng Thư ký cho rằng Việt Nam là một trụ cột quan trọng của hợp tác Nam – Nam và của trật tự thế giới đa cực, cân bằng, ổn định, dựa trên luật pháp quốc tế; Đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ tiến trình cải tổ Liên hợp quốc một cách toàn diện, bảo đảm cân bằng, duy trì các hoạt động hỗ trợ phát triển cho các nước đang phát triển, đồng thời chống lại các hành động đơn phương.
Khẳng định ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc giữ vai trò trung tâm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu như duy trì hòa bình, xử lý xung đột, thúc đẩy phát triển, bảo đảm quyền con người, ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam ủng hộ giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Tổng Bí thư đề nghị Tổng Thư ký hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn trong lĩnh vực này, nhất là trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều diễn biến khó lường.
Hai bên nhất trí cần củng cố đoàn kết quốc tế, thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm ngăn ngừa xung đột, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; đề cao vai trò của các tổ chức khu vực, đặc biệt là ASEAN, cũng như quan hệ hợp tác ASEAN – Liên hợp quốc. Tổng Bí thư nhấn mạnh Liên hợp quốc có thể tham khảo kinh nghiệm của ASEAN về phát triển kinh tế năng động, duy trì hòa bình và thúc đẩy đồng thuận.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao các ý kiến, tình cảm tốt đẹp của Tổng Thư ký António Guterres và khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, công bằng và phát triển bền vững.
Tối 25/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi trọng thể các đoàn tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội)...
Chiều 25/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Thư ký tới Việt Nam...
Chiều 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng...
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định rõ thứ tự ưu tiên trong triển khai nhiệm vụ cuối năm 2025, tập trung vào những lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng, bảo đảm hoàn thành mục tiêu của năm cuối nhiệm kỳ và tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc thúc đẩy một khuôn khổ pháp lý toàn cầu nhằm ứng phó hiệu quả với các nguy cơ tội phạm mạng ngày càng gia tăng.
