Tổng công ty Cà phê Việt Nam… trồng lúa và cao su đạt kết quả tốt

Sáng 13/4, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có cuộc họp về Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp này.

Báo cáo về kết quả tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư - phát triển năm 2022, đại diện Vinacafe cho biết, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đối với cây cà phê, nhìn chung, toàn bộ diện tích cây trồng được các đơn vị sản xuất thực hiện tốt công tác đầu tư thâm canh theo đúng quy trình kỹ thuật.

Tuy nhiên, tình hình giá vật tư, phân bón, xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến khả năng và mức độ đầu tư của doanh nghiệp cũng như người lao động. Tổng diện tích kinh doanh năm 2022 là 11.252 ha, tương đương 106% so với cùng kỳ năm 2021. Năng suất bình quân là 2,48 tấn/ ha, tương đương 107% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng đạt 27.910 tấn, tương đương 114% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong công tác trồng tái canh, năm 2022, toàn Tổng công ty đầu tư chăm sóc tại canh vườn cây với tổng giá trị là 169,699 tỷ đồng, trong đó tái canh trồng mới 868,36 ha cà phê. Những diện tích Cà phê đã tái canh của những năm trước nhìn chúng sinh trưởng phát triển tốt, mức độ xuất hiện nấm bệnh và tuyến trùng gây hại không đáng kể.

Đối với lúa nước, tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện EaKar, Krông Pát (Đắk Lắk) huyện Đák Hà (Kon Tum). Sản lượng và năng suất lúa vụ hè thu tương đối cao, đạt 6,84 tấn /ha/vụ. Nhiều đơn vị đã mạnh dạn trồng lúa lai mang lại hiệu quả cao cho người lao động và doanh nghiệp như Vinacafe 719, Vinacafe 721, Vinacafe 716. Tổng diện tích gieo trồng (tính cho 2 vụ) trong năm 2022 là 4.146 ha. Năng suất bình quân là 6,84 tấn ha, tương đương 103% so với cùng kỳ. Sản lượng đạt 26.572 tấn.

Đối với cây cao su, với tổng diện tích là 1.623 ha, trong đó có 1.460 ha kinh doanh. Nhìn chung vườn cây đều phát triển tốt, chất lượng mủ khai thác đạt yêu cầu, tuy nhiên, giá mủ cao su còn thấp nên hiệu quả sản xuất chưa cao.

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Vinacafe đang trong giai đoạn khó khăn về kinh tế vì vậy Tổng công ty cắt giảm tối đa và chi đầu tư xây dựng các dự án cần thiết, các công trình thủy lợi, cung cấp nguồn nước tưới chăm sóc vườn cây cà phê trong giai đoạn biến đổi khí hậu như hiện nay.

Năm 2022, các đơn vị thuộc Tổng công ty đã thực hiện tái canh trồng mới 868,36 ha cà phê. Tổng mức đầu tư cho sản xuất kinh doanh năm 2022 là 168.702 triệu đồng, bao gồm: Đầu tư trồng tái canh cả phê, chuyển đổi cây trồng là 168.699 triệu đồng; đầu tư các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp là 3.246 triệu đồng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân dự án chưa đạt yêu cầu do không thể vay được vốn của Ngân hàng thương mại để thực hiện đầu tư trồng tái canh vườn cây cà phê gặp rất nhiều khó khăn.

Theo đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá Vinacafe doanh nghiệp có thể coi là khó khăn nhất của Ủy ban.

Trong 4 năm qua, kể từ khi được chuyển giao về Ủy ban, Tổng công ty đã có những nỗ lực, cố gắng để chủ động chuyển đổi, tháo gỡ và bước đầu khắc phục được một phần khó khăn, đã giảm dần lỗ qua các năm.

Đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lưu ý Vinacafe cần không ngừng tìm tòi, nghiên cứu ra những sản phẩm mới, hướng đi mới, mạnh dạn chuyển đổi để từ đó mới có thể tồn tại, phát triển và định vị lại được vị thế trên thị trường cà phê. Vinacafe cần mạnh mẽ và năng động hơn nữa, cần chủ động đưa ra những giải pháp có tính đột phá.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp luôn ủng hộ và sẽ cùng Vinacafe tính toán để đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn trình Chính phủ và các cơ quan liên quan nếu giải pháp đó có tính khả thi cao, có thể giúp Tổng công ty sớm thoát khỏi tình trạng thua lỗ, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Vinacafe, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và ngành cà phê trên toàn thế giới, năm 2022 là năm khó khăn toàn diện đối với Vinacafe, cả về lĩnh vực sản xuất cũng như lĩnh vực kinh doanh.

Kết thúc năm, các chỉ tiêu chính đều không đạt như kỳ vọng ban đầu của Tổng công ty. Toàn Tổng công ty doanh thu ước đạt 1.806 tỉ đồng, đạt 98% kế hoạch; bằng 90% năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước 41 tỷ đồng; lỗ 19 tỉ đồng. Trong đó, Công ty mẹ doanh thu 1.205 tỷ đồng, đạt 83,56% kế hoạch; bằng 92% so với 2021; nộp ngân sách nhà nước 15 tỷ đồng; lỗ 26 tỷ đồng.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Tổng công ty dự kiến kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.960 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 13,5 tỷ đồng và khắc phục các chỉ tiêu, kết quả kinh doanh cón yếu kém, thua lỗ năm 2022.