Trang chủ Đầu tư

Tổng công ty Đường sắt chính thức áp dụng AI điều hành giá vé linh hoạt từ 1/5

Tuấn Khang

29/04/2026, 11:31

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai tính năng “Giá vé linh hoạt” ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên toàn hệ thống bán vé điện tử từ ngày 1/5/2026, với mức giảm giá tối đa tới 35%, sau giai đoạn thí điểm ghi nhận hiệu quả tích cực về doanh thu và hệ số sử dụng chỗ...

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết sẽ chính thức triển khai tính năng “Giá vé linh hoạt” ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên hệ thống bán vé điện tử từ ngày 1/5/2026, sớm hơn hai tuần so với kế hoạch dự kiến, sau khi giai đoạn thử nghiệm ban đầu ghi nhận kết quả khả quan.

Theo VNR, chỉ trong một tuần thí điểm từ ngày 22 đến 29/4/2026, hệ thống đã bán ra 9.376 vé, đạt doanh thu khoảng 2 tỷ đồng, trong đó số tiền giảm trực tiếp cho hành khách lên tới 523 triệu đồng.

Đáng chú ý, hiệu suất khai thác được cải thiện rõ rệt khi hệ số sử dụng chỗ đạt 79%, tăng 9% so với cùng kỳ và cao hơn 12% so với tháng trước. Tỷ lệ hành khách được hưởng ưu đãi theo cơ chế giá linh hoạt chiếm 10,36% tổng số hành khách trên các đoàn tàu áp dụng thí điểm.

Theo cơ chế vận hành, khi một phần chỗ trên chuyến tàu đã được bán cho hành trình dài, hệ thống AI sẽ tự động truy quét dữ liệu, tính toán và đưa ra mức giảm giá cho các chặng ngắn còn lại theo từng thời điểm mua vé. Mức ưu đãi dao động từ 15% đến tối đa 35%, qua đó gia tăng khả năng cạnh tranh của vận tải đường sắt so với các phương thức vận tải khác.

VNR cho biết từ ngày 1/5, chương trình sẽ áp dụng trên toàn bộ các mác tàu. Hành khách có thể tiếp cận vé giá linh hoạt qua các kênh bán vé chính thức như website dsvn.vn, vetau.com.vn, các ứng dụng bán vé trên điện thoại và nền tảng ví điện tử.

Để bảo đảm minh bạch, các chỗ ngồi áp dụng mức giá ưu đãi sẽ hiển thị màu xanh nhạt trên hệ thống, kèm thông tin mức giá và số tiền được giảm để hành khách dễ dàng nhận biết và lựa chọn.

Theo đại diện ngành đường sắt, việc đưa AI vào điều hành giá vé không chỉ là bước tiến trong chuyển đổi số, tối ưu hóa khai thác mà còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ vận tải với chi phí hợp lý hơn cho người dân, đặc biệt trong các dịp cao điểm.

Cùng với triển khai giá vé linh hoạt, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, ngành đường sắt duy trì khai thác thường xuyên 182 chuyến tàu với gần 90.000 chỗ đi suốt, đồng thời tổ chức chạy thêm 47 chuyến tàu, bổ sung hơn 22.000 chỗ trên nhiều tuyến trọng điểm như Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng và Sài Gòn – Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi.

Từ khóa:

đầu tư đường sắt hạ tầng - giao thông

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

