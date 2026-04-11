Ngành đường sắt mở bán vé tàu khách, tăng chuyến chuẩn bị cho cao điểm hè 2026

Từ ngày 10/4, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu khách phục vụ dịp hè, áp dụng cho các chuyến đi từ ngày 15/5 đến hết ngày 16/8, với nhiều tuyến và chính sách giá linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách dịp cao điểm...

Theo đó, trên trục Bắc – Nam, ngành đường sắt duy trì chạy thường xuyên 5 đôi tàu Thống nhất gồm SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 và SE9/SE10.

Tại ga Hà Nội, các tàu SE1, SE3, SE5, SE7 và SE9 lần lượt xuất phát vào các khung giờ 21h45, 19h20, 8h00, 6h00 và 13h00. Ở chiều ngược lại, từ ga Sài Gòn, các tàu SE2, SE4, SE6, SE8 và SE10 xuất phát tương ứng lúc 20h35, 19h20, 8h45, 6h00 và 13h15.

Ngoài ra, tuyến Hà Nội – Vinh khai thác đôi tàu NA1/NA2, trong đó tàu NA1 xuất phát ga Hà Nội lúc 22h45, đến Vinh lúc 5h35; tàu NA2 xuất phát ga Vinh lúc 21h30, đến Hà Nội lúc 5h05.

Tuyến Hà Nội – Đồng Hới có đôi tàu QB1/QB2, với tàu QB1 xuất phát Hà Nội lúc 20h00, đến Đồng Hới lúc 6h30; tàu QB2 xuất phát Đồng Hới lúc 14h55, đến Hà Nội lúc 3h55.

Trên tuyến Hà Nội – Đà Nẵng, tàu chất lượng cao SE19 xuất phát ga Hà Nội lúc 19h45, đến Đà Nẵng lúc 11h35; tàu SE20 xuất phát ga Đà Nẵng lúc 18h00, đến Hà Nội lúc 11h10.

Tuyến TP.HCM – Đà Nẵng khai thác đôi tàu SE21/SE22, trong đó tàu SE21 xuất phát Đà Nẵng lúc 7h55, đến TP.HCM lúc 4h35; tàu SE22 xuất phát từ TP.HCM lúc 10h15, đến Đà Nẵng lúc 5h40.

Tuyến TP.HCM – Quy Nhơn vận hành đôi tàu SE30/SE29, với tàu SE30 xuất phát từ TP.HCM lúc 18h00, đến Quy Nhơn lúc 8h00; tàu SE29 xuất phát Quy Nhơn lúc 12h50, đến TP.HCM lúc 3h55.

Tuyến TP.HCM – Nha Trang có đôi tàu SNT2/SNT1, trong đó tàu SNT2 xuất phát tại TP.HCM lúc 21h45, đến Nha Trang lúc 5h40; tàu SNT1 xuất phát Nha Trang lúc 20h20, đến TP.HCM lúc 5h00.

Tuyến TP.HCM – Phan Thiết khai thác đôi tàu SPT2/SPT1, với tàu SPT2 xuất phát TP.HCM lúc 6h45, đến Phan Thiết lúc 10h42; tàu SPT1 xuất phát Phan Thiết lúc 13h30, đến TP.HCM lúc 17h46.

Tuyến Đà Nẵng – Huế tổ chức chạy hàng ngày 2 đôi tàu “Kết nối di sản” HĐ1/2 và HĐ3/4.

Đối với các tuyến phía Bắc, tuyến Hà Nội – Lào Cai duy trì 3 đôi tàu mỗi ngày gồm SP3/SP4 và SP7/SP8; tuyến Hà Nội – Hải Phòng chạy 4 đôi tàu Hoa phượng đỏ gồm HP1/2, LP5/6, LP2/3, LP7/8, đồng thời tăng cường thêm các chuyến cuối tuần như LP9, LP10, HD2 và nối thêm toa xe khi cần thiết.

Tuyến Đà Lạt – Trại Mát tổ chức chạy thường xuyên các đôi tàu DL1/2, DL3/4, DL7/8, DL9/10, DL11/12 và tăng cường thêm DL5/6.

Cùng với kế hoạch vận hành, ngành đường sắt triển khai nhiều chính sách giá vé. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về; một số tuyến như Hà Nội – Lào Cai được giảm 15% đối với vé khứ hồi. Hành khách mua vé tập thể từ 20 người trở lên được giảm từ 3% đến 9% tùy số lượng.

Đối với khách mua vé sớm trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên, mức giảm từ 5% đến 10% áp dụng cho một số đoàn tàu và cự ly nhất định, với số lượng vé ưu đãi có hạn. Ngược lại, vé mua sát ngày khởi hành (trước 2 ngày) sẽ tăng từ 5% đến 7%.

Ngoài ra, các chính sách giảm giá thường xuyên tiếp tục được áp dụng đối với người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, sinh viên và trẻ em theo quy định. Vé được bán rộng rãi qua hệ thống website, nhà ga, đại lý, ứng dụng thanh toán điện tử và tổng đài bán vé của ngành đường sắt.