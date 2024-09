Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam cùng Tập đoàn FPT thảo luận cấp cao về chuyển đổi số

Tại buổi hội nghị, hai bên đã cùng trao đổi cởi mở về bài toán, mong muốn của Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam và năng lực công nghệ cũng như khả năng đáp ứng được các yêu cầu này của Tập đoàn FPT.

Toàn cảnh buổi hội thảo chuyển đổi số giữa Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam và Tập đoàn FPT.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ bảo đảm hoạt động bay trong toàn bộ vùng trời chủ quyền trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam và tại tất cả các cảng hàng không, sân bay trên cả nước.

Theo ông Nguyễn Công Long - Tổng giám đốc Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, VATM hiện hoạt động với 5 lĩnh vực chính gồm Quản lý không lưu; Thông báo tin tức hàng không; Thông tin, dẫn đường và giám sát; Tìm kiếm cứu nạn; Khí tượng hàng không, tuy nhiên dịch vụ nòng cốt được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó vẫn là điều hành bay, cụ thể lĩnh vực Thông tin, dẫn đường, giám sát (CNS). Do vậy, VATM luôn chú trọng phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng và muốn tập trung chuyển đổi số xoay quanh hoạt động CNS nằm tăng hiệu quả vận hành và đảm bảo an ninh an toàn thông tin ở mức tuyệt đối.

Hiện nay, hàng không là một trong những ngành ứng dụng công nghệ hiện đại và tối tân nhất, liên tục trên tuyến đầu của chuyển đổi kỹ thuật số kể từ khi cuộc cách mạng kỹ thuật số bắt đầu. Tuy nhiên, sự gia tăng thần tốc của các chuyến bay thương mại đang đặt ra nhiều thách thức lớn về an ninh, an toàn hàng không cho các tổ chức quản lý bay.

“Hiện tại VATM đang quản lý 36 đường bay quốc tế, 35 đường bay nội địa, trong đó có những đường bay là đường bay có mật độ cao nhất thế giới, đảm bảo mỗi chiếc máy bay cất và hạ cánh trong không phận Việt Nam đều sẽ an toàn tuyệt đối", ông Long chia sẻ thêm về sứ mệnh hoạt động đầy thách thức của VATM.

Trong bối cảnh đó, tiếp tục triển khai chuyển đổi số không chỉ là một lựa chọn mà trở thành yếu tố bắt buộc nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả, đặc biệt là đối với các tổ chức đầu ngành như Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam - VATM, nơi nhận nhiệm vụ chính trị đặc biệt, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành không lưu quốc gia.

Thấu hiểu những bài toán đặc thù của ngành và mong muốn chuyển đổi số để nâng cao an ninh an toàn thông tin của VATM, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ: “Lĩnh vực hoạt động của VATM có tính đặc thù cao, không chỉ về chuyên môn mà còn có sứ mệnh chính trị đặc biệt quan trọng. Nhìn theo lát cắt quản trị doanh nghiệp, FPT có thể đồng hành giúp VATM thực hiện chuyển đổi số trong vận hành doanh nghiệp hiệu quả, đảm bảo an toàn hoạt động và an toàn thông tin ở mức cao nhất".

Ông Khoa đưa ra các đề xuất: “VATM và FPT có điểm chung chính là hội nhập từ rất sớm. Chính sự hội nhập này đã buộc cả hai doanh nghiệp phải đáp ứng theo những yêu cầu, tiêu chuẩn của thế giới và nhờ thế nâng chuẩn chất lượng của VATM và FPT. FPT sẵn sàng học hỏi để song hành cùng VATM đưa chuyển đổi số vào giải quyết các bài toán chuyên môn phức tạp, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, xây dựng văn hoá số, nhận thức số cho đội ngũ cán bộ nhân viên, áp dụng các giải pháp AI, tự động giúp tăng năng suất lao động, giảm áp lực cho nguồn lực của VATM; các hệ thống điều phối luồng vận hành, văn phòng không giấy tờ; hệ thống IoT giám sát; lưu trữ dữ liệu... Với kinh nghiệm hợp tác và triển khai giải pháp cho các khách hàng trong lĩnh vực hàng không, logistics cùng với các tri thức, thông tin chuyên môn của VATM và kinh nghiệm chuyển đổi số toàn diện thành công cho khách hàng toàn cẩu của FPT, hai bên có thể cùng nhau kiến tạo những giải pháp và giá trị mới".

Ông Nguyễn Công Long (TGĐ VATM) và ông Nguyễn Văn Khoa (TGĐ FPT) chụp ảnh kỷ niệm buổi hội thảo diễn ra thành công.

Ông Lê Hoàng Minh - Chủ tịch HĐTV VATM bày tỏ sự đồng tình với Tổng Giám đốc FPT và đưa ra mong muốn FPT cùng VATM sẽ phối hợp trong công tác đào tạo nâng cao năng lực công nghệ, phối hợp đội ngũ chuyên gia để phát triển các giải pháp nâng cao quản trị cũng như an ninh an toàn. “Hiện tại, hoạt động quản lý điều hành bay của chúng tôi đang áp dụng rất nhiều công nghệ tối tân trên thế giới từ điều hành bay, thu phát sóng… nhưng VATM còn phụ thuộc vào những nhà cung cấp công nghệ nước ngoài. Chúng tôi muốn FPT cùng hỗ trợ nghiên cứu ra những thiết bị, giải pháp công nghệ để dự phòng hoặc thậm chí thay thế từ chính nguồn lực của công ty công nghệ Việt", ông Minh kỳ vọng.

Cùng với đó, bên cạnh ghi nhận kinh nghiệm và năng lực công nghệ của FPT, ông Hồ Sỹ Tùng - Phó Tổng Giám đốc VATM cũng đã trực tiếp chia sẻ thêm mong muốn vốn là trăn trở của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam: “Vấn đề khó khăn nhất trong chuyển đổi số là vấn đề về con người bởi cốt chuyển đổi số vẫn là để con người sử dụng, phục vụ con người trong công việc. Làm sao để đào tạo được toàn bộ cán bộ nhân viên có nhận thức tốt về chuyển đổi số vẫn luôn là mối băn khoăn của chúng tôi. Thậm chí, chúng tôi còn chuẩn bị sẵn quỹ Đào tạo để dành cho vấn đề này. Hy vọng song song với triển khai hoạt động công nghệ đặc thù, FPT IS có thể hỗ trợ VATM thực hiện đào tạo cho toàn tổng công ty về chuyển đổi số một cách cụ thể và thực tế nhất”.

Tại buổi trao đổi, các chuyên gia của FPT đã chia sẻ về phương pháp luận, kinh nghiệm tư vấn, triển khai chuyển đổi số cũng như hệ sinh thái sản phẩm giải pháp của FPT. Ông Lê Hùng Cường - Phó Tổng Giám đốc FPT Digital trình bày chi tiết về phương pháp luận chuyển đổi số FPT Digital Kaizen, bức tranh tương lai mà chuyển đổi số có thể mang lại giúp thay đổi vượt bậc tại cảng hàng không, kiến trúc công nghệ thông tin giúp doanh nghiệp làm chủ bài toán về ứng dụng, hạ tầng công nghệ thông tin. Ông Cường cũng nhấn mạnh yếu tố quyết định thành công là đội ngũ nhân sự cũng như việc xây dựng văn hoá số trong tổ chức.

Đại diện Ban Lãnh đạo của Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam và Tập đoàn FPT.

Sau chương trình làm việc, hai bên hướng tới các hoạt động trao đổi, hợp tác cụ thể, cùng hướng tới giúp VATM thực hiện sứ mệnh quan trọng và hiện thực hoá các mục tiêu phát triển bền vững.