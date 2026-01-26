Tiền tổ chức trong nước gom ròng gần 2.500 tỷ trong tuần qua

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 2423.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1505.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng.

VN-Index kết thúc tuần 4/2026 tại 1.870,79 điểm, giảm nhẹ -8,34 điểm (-0,44%), cho thấy nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng và tích lũy ở vùng đỉnh lịch sử trong các tuần trước đó; thanh khoản giảm sâu (-22,7%) giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 30.109 tỷ đồng/phiên, giảm -22,72% so với tuần 3/2026.

Điều này cho thấy nhịp điều chỉnh trong tuần 4/2026 chủ yếu mang tính kỹ thuật, diễn ra trong bối cảnh áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng, khi VN-Index vẫn duy trì trên vùng nền giá cao nhưng thị trường chưa xuất hiện thêm động lực mới để bứt phá.

Trong tuần 4/2026, tạo lực cản đáng kể lên chỉ số là nhiều cổ phiếu trụ, đáng chú ý là HPG, VNM, VCB, VPB, MSN, và nhóm Chứng khoán (VND, SSI, HCM, VIX).

Ở chiều tích cực, đà tăng tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, cùng các mã Ngân hàng (STB, TCB) và Công nghệ Thông tin (FPT) đã đóng vai trò nâng đỡ, giúp hạn chế mức giảm chung của thị trường.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3156.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2013.9 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hóa chất, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, KBC, ACB, PLX, GMD, VPB, GVR, TCX, GAS, DGC.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, VHM, VNM, VIC, HCM, DXG, CTG, E1VFVN30, NLG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 265.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 435.6 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VCB, HPG, VRE, CTG, SHB, HCM, DXG, VHM, VIX, VNM.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hóa chất, Dầu khí. Top bán ròng có: PLX, KBC, VIC, MBB, STB, GVR, ACB, DGC, MSN.

Tự doanh mua ròng 467.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 72.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm E1VFVN30, MSN, MBB, TCB, VPB, SHB, VIC, TPB, FUEVFVND, VIX.

Top bán ròng là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HPG, VCI, STB, DXG, SSI, VCG, GMD, BMP, VRE, REE.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 2423.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1505.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng có VPB, ACB, SHB, TCX, HDB, FPT, GMD, HAG, KBC, E1VFVN30.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIC, VHM, VNM, VCB, PNJ, DXG, VND, PLX, VCI, PDR.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng vào Thực phẩm, Dầu khí, Công nghệ Thông tin, Hóa chất, Viễn thông trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Xây dựng. Với Bất động sản, tỷ trọng dòng tiền hồi phục nhẹ từ đáy 10 tuần.

Xu hướng dòng tiền theo ngành trong tuần 4/2026 (kết thúc ngày 23/01/2026) cho thấy sự điều chỉnh rõ nét về cơ cấu phân bổ, phản ánh trạng thái thận trọng hơn của dòng tiền sau nhịp tăng mạnh trước đó, đi kèm phản ứng giá phân hóa:

Ngân hàng vẫn là nhóm có tỷ trọng lớn nhất, tuy nhiên dòng tiền tiếp tục suy yếu khi tỷ trọng giảm về 24,49% (từ 27,62% tuần 3), trong bối cảnh giá chỉ tăng nhẹ (+0,30%), cho thấy áp lực chốt lời gia tăng và lực cầu không còn đủ mạnh để duy trì vai trò dẫn dắt ngắn hạn.

Bất động sản ghi nhận dòng tiền cải thiện nhẹ về tỷ trọng, đạt 14,33% - hồi phục nhẹ từ đáy 10 tuần (13,71%), với giá tăng +3,03% (dẫn dắt bởi VIC, tăng +3,4%). Nhóm có giá và thanh khoản cùng tăng chiếm tỷ lệ thấp, nổi bật là BĐS Khu công nghiệp (KBC, IDC, SIP).

Tỷ trọng dòng tiền ở Chứng khoán giảm nhẹ về 15,0% với giá giảm -1,47%, phản ánh áp lực điều chỉnh ngắn hạn trong bối cảnh dòng tiền mang tính trading nhiều hơn là thiết lập xu hướng mới.

Ở các nhóm ngành nhỏ hơn, tỷ trọng dòng tiền gia tăng, đi kèm phản ứng giá tích cực như Sản xuất Dầu khí (PLX, BSR, OIL), Hóa chất (DGC, PLC), CNTT (FPT, ITD). Tỷ trọng dòng tiền đạt đỉnh 10 tuần ở Sản xuất Dầu khí, CNTT, Kho bãi hậu cần.

Sức mạnh dòng tiền: Trong tuần 4/2026, dòng tiền suy yếu rõ rệt trên diện rộng, phản ánh trạng thái điều chỉnh và thận trọng gia tăng sau giai đoạn bứt phá mạnh trước đó.

Nhóm VN30 vẫn giữ vai trò trụ cột với 56,9% tổng giá trị giao dịch (giảm mạnh từ 63,1% tuần 3), theo sau là VNMID (32,8%) và VNSML (5,2%), cho thấy mức độ tập trung vào nhóm vốn hóa lớn giảm đáng kể, song không đi kèm sự lan tỏa tích cực về thanh khoản.

Về quy mô dòng tiền, giá trị giao dịch bình quân của VN30 giảm mạnh -27,1% (tương ứng -6.384 tỷ đồng), trong khi chỉ số VN30 giảm nhẹ -0,12%. Ở nhóm VNMID, thanh khoản tiếp tục suy yếu -18,0% (-2.175 tỷ đồng), đi kèm chỉ số giảm -1,31%. Nhóm VNSML cũng không tránh khỏi xu hướng này khi giá trị giao dịch giảm -7,4% (-126 tỷ đồng) và chỉ số giảm -0,33%.

Tổng thể, tuần 4/2026 ghi nhận sự suy giảm đồng loạt về sức mạnh dòng tiền ở cả ba nhóm vốn hóa, cho thấy thị trường bước vào pha điều chỉnh kỹ thuật với tâm lý thận trọng chiếm ưu thế, trong bối cảnh chưa xuất hiện động lực mới đủ mạnh để kích hoạt một nhịp lan tỏa dòng tiền trở lại.