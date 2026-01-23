Tổng giám đốc lĩnh án hơn 7 năm tù vì chiếm đoạt 38,9 tỷ đồng

Ngày 22/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Thuật (SN 1964, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) mức án 7 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Quang Thuật là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Giáo dục tiên tiến toàn cầu (viết tắt là Công ty GAV), nạn nhân là ông Vũ Thanh T, Phó giám đốc một công ty bất động sản trên địa bàn Hà Nội.

Năm 2019, ông Vũ Thanh T thấy lô đất NT, TH, THPT thuộc dự án xây dựng trường học - Khu đô thị Thành phố giao lưu vẫn đang bỏ trống nên đã đề nghị mua lại các lô đất này từ bị cáo Thuật.

Ngày 23/4/2020, ông Vũ Thanh T, đại diện (bên B), ký văn bản thỏa thuận nhận chuyển nhượng các lô đất từ ông Nguyễn Quang Thuật (bên A). Giá trị thương vụ được xác định hơn 101 tỷ đồng. Ngày 27/4/2020, bị cáo Thuật đã nhận hơn 38,9 tỷ đồng từ ông Vũ Thanh T.

Sau khi nhận tiền, bị cáo Thuật đã chuyển 30 tỷ đồng đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt và rút hơn 8,9 tỷ đồng tiền mặt để chi tiêu cá nhân.

Về pháp lý dự án trên, trước khi ký văn bản chuyển nhượng với ông Vũ Thanh T, vào thời điểm năm 2017, bị cáo Thuật đã ký thỏa thuận sẽ chuyển nhượng toàn bộ dự án cho một đối tác khác. Với giao dịch này, các bên vẫn đang thực hiện và còn hiệu lực.

Do đó cơ quan tố tụng xác định bị cáo Thuật đã đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền hơn 38,9 tỷ đồng. Quá trình điều tra, đến năm 2023-2024, bị cáo Thuật mới khắc phục toàn bộ số tiền trên cho phía bị hại.

Tại tòa, Tổng giám đốc Công ty GAV cho rằng mình không lừa đảo, chỉ mong muốn chuyển nhượng cổ phần để sớm hoàn thành dự án.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo biết rõ tình trạng pháp lý khu đất. Thời điểm đó, cổ đông Công ty GAV chưa đồng ý bằng văn bản về việc chuyển nhượng cổ phần cho ông Vũ Thanh T, tuy nhiên, bị cáo vẫn đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền hơn 38,9 tỷ.

Tòa án cũng giải thích sai phạm của bị cáo diễn ra khi Công ty GAV chưa phải là chủ đầu tư dự án nhưng bị cáo vẫn ký các thỏa thuận để hứa hẹn chuyển nhượng dự án.

Tại tòa, ông Vũ Thanh T yêu cầu bồi thường hơn 18 tỷ đồng là tiền vay nợ ngân hàng để bù đắp thiệt hại do hành vi sai phạm của bị cáo Thuật gây ra.

Theo nạn nhân, sự việc xảy ra trong bối cảnh Covid 19 nên doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, việc bị cáo Thuật không trả lại tiền sớm khiến công ty thiệt hại về tài chính, buộc phải vay tiền để hoạt động, nếu không sẽ rơi vào tình trạng phá sản.

Trước yêu cầu này, tòa án xét thấy bị cáo Thuật đã phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi sai phạm gây ra, vì vậy, tòa không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thưởng của bị hại Vũ Thanh T.