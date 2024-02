Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh đạt gần 955 triệu USD

Theo thông tin từ Sở Công thương Hà Tĩnh, trong 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh đã tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh này đạt 422,3 triệu USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Lý giải cho sự giảm sút nhẹ này là do hoạt động xuất khẩu nhiều ngành hàng giai đoạn đầu năm gặp khó khăn khi nhu cầu hàng hóa chưa cao. Riêng lĩnh vực may mặc đã có những dấu hiệu khởi sắc về thị trường so với năm 2023. Đây cũng là mặt hàng duy nhất có kim ngạch xuất khẩu tăng với mức tăng gần 43% so với cùng kỳ năm 2023.

Những sản phẩm xuất khẩu khác giảm so với cùng kỳ như: xơ, sợi dệt giảm gần 39%, thép và phôi thép giảm 11,5%, dăm gỗ giảm 3%, thủy sản giảm 57%.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu 2 tháng đầu năm của Hà Tĩnh ước đạt 532,6 triệu USD, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là nhập khẩu nguyên liệu của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (chiếm gần 68%).

Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn này xác lập kỷ lục mới từ trước đến nay với gần 2,45 tỷ USD (chỉ tiêu đề ra là 2 tỷ USD).

Góp phần quan trọng vào kết quả này là xuất khẩu thép và phôi thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Nếu như năm 2022, thị trường gặp khó, lượng hàng tồn kho của Formosa khá lớn thì đến năm 2023, sức tiêu thụ của thị trường thép trên thế giới khả quan và tăng giá nên giá trị xuất khẩu của sản phẩm thép, phôi thép đạt hơn 2,2 tỷ USD, tăng 43% so với năm 2022.

Ngành dăm gỗ xuất khẩu tại tỉnh này thời điểm đầu năm 2023 hết sức khó khăn do giá sản phẩm giảm mạnh, song, từ tháng 6 trở đi, mức giá tăng trở lại, nhu cầu thị trường cao nên hoạt động của các doanh nghiệp khởi sắc, lấy lại đà tăng trưởng. Vì vậy, năm 2023, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt gần 66 triệu USD.

Bên cạnh những nhóm hàng đạt mức tăng trưởng khá, trong năm 2023, có nhiều ngành hàng phải đối mặt với vô vàn khó khăn như: thủy sản, xơ sợi dệt, may mặc... Các doanh nghiệp ngành hàng này tại Hà Tĩnh đã phải nỗ lực để duy trì sản xuất kinh doanh, giữ chân người lao động, chờ thị trường hồi phục.

Năm 2024, tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD. Để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng hoạt động xuất khẩu, tại kỳ họp cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2025. Với nhiều chính sách hấp dẫn như: hỗ trợ phương tiện vận tải biển bằng container qua cảng Vũng Áng; hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, các đoàn xúc tiến thương mại, khảo sát tìm hiểu thị trường xuất khẩu; hỗ trợ xây dựng gian hàng hóa để quảng bá, xuất khẩu trên sàn thương mại điện tử.