Tổng rà soát hệ thống pháp luật để hoàn thiện thể chế
Đỗ Như
30/04/2026, 11:00
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết đợt tổng rà soát pháp luật là một dấu mốc quan trọng, là bước khởi đầu có ý nghĩa nền tảng để thực hiện mục tiêu hoàn thiện thể chế...
Ngày 29/4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai
nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, theo hình thức trực
tiếp kết hợp với trực tuyến tại 34 điểm cầu UBND tỉnh, thành phố và 3.321 điểm
cầu cấp xã.
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh,
Ủy viên Ban Chỉ đạo, nêu rõ hội nghị được tổ chức với quy mô toàn quốc, có gần
10.000 cán bộ, công chức, viên chức tham dự.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các
định hướng tiếp theo tiếp tục khẳng định thể chế là một trong ba đột phá chiến
lược, đồng thời đặt ra những yêu cầu ngày càng cụ thể, rõ ràng hơn về chất lượng
xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Trong bối cảnh đang
triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn về hoàn thiện thể chế theo các Nghị quyết,
Kết luận của Trung ương, đợt tổng rà soát lần này là một dấu mốc quan trọng,
là bước khởi đầu có ý nghĩa nền tảng để thực hiện mục tiêu hoàn thiện thể chế -
một đột phá chiến lược then chốt.
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, yêu cầu của đợt tổng rà soát lần này là rất
cao và mang tính thực chất nhằm đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật:
chỉ ra rõ những quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo; nội dung không còn phù hợp
với thực tiễn; khoảng trống pháp lý chưa điều chỉnh kịp các quan hệ xã hội mới
phát sinh, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền công dân và
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Quan trọng hơn, đợt tổng rà soát này phải làm rõ mức độ thể
chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các nội dung của Nghị quyết
Đại hội XIV và các Nghị quyết chuyên đề gần đây. Thể chế không chỉ là công cụ
quản lý mà phải thực sự trở thành công cụ kiến tạo, mở đường cho phát triển,
góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc.
“Nói một cách cụ thể, qua đợt tổng rà soát này, chúng ta phải
trả lời được hai câu hỏi lớn: Thứ nhất, hệ thống pháp luật cần sửa đổi, hoàn
thiện ở đâu, theo lộ trình nào? Thứ hai, những khó khăn, vướng mắc trong thực
tiễn là do quy định pháp luật hay do khâu tổ chức thực hiện? Đây cũng chính là
yêu cầu xuyên suốt của Trung ương, nhằm xác định đúng nguyên nhân để có giải
pháp đột phá trong hoàn thiện hệ thống pháp luật theo cấu trúc mới”, Thứ trưởng
Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh.
Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 10/7, các địa
phương phải gửi báo cáo bước đầu về Ban Chỉ đạo thông qua Bộ Tư pháp.
Để bảo đảm chất lượng, việc rà soát phải được thực hiện theo
phương pháp từ dưới lên: từ cấp xã, cấp sở, ngành đến cấp tỉnh; đồng thời đánh
giá cả hệ thống pháp luật trung ương và địa phương. Quá trình này đòi hỏi sự
phân công rõ ràng, huy động sự tham gia rộng rãi của các đối tượng chịu tác động,
có tham vấn và đánh giá độc lập.
Ban Chỉ đạo cũng sẽ triển khai hệ thống hỗ trợ bằng công nghệ
thông tin, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đánh giá chất lượng báo
cáo, phát hiện nội dung trùng lặp, đồng thời ghi nhận những báo cáo có chất lượng
tốt.
Lưu ý một nội dung đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính,
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nêu rõ đây là vấn đề mang tính thời sự cao, gắn với yêu cầu phân cấp,
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, bãi bỏ điều kiện kinh doanh theo các nghị quyết
của Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ.
Việc rà soát phải đánh giá được mức độ
phù hợp của các quy định mới, hiệu quả thực thi ở cơ sở và quan trọng nhất là cảm
nhận thực tế của người dân, doanh nghiệp.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo một số chuyên đề: Những nội dung trọng tâm cần lưu ý khi triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Hướng dẫn tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;
Hướng dẫn nội dung thực hiện rà soát và đề xuất xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tư nhân;
Hướng dẫn nội dung thực hiện rà soát và đề xuất xử lý văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện hành nghề, đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính bất hợp lý, tạo gánh nặng chi phí tuân thủ...
Tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Pháp luật phải trở thành động lực cho phát triển
08:20, 09/04/2026
Bộ Tư pháp đề xuất tiêu chí để đánh giá, chấm điểm KPI về xây dựng pháp luật
10:37, 18/03/2026
Tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Truy tố bị can kinh doanh online, trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng
Cáo buộc xác định bị can kinh doanh hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới với doanh thu từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng...
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng chưa bắt buộc dùng hóa đơn điện tử
Theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP vừa ban hành, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, trong khi nhóm vượt ngưỡng phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế...
Công đoàn nghiên cứu hoán đổi nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ nghiên cứu để cùng với Bộ Nội vụ có phương án phù hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định...
Hà Nội: Động thổ Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng xử lý 1.600 tấn rác mỗi ngày
Nhà máy mở rộng tập trung xử lý 1.600 tấn rác đã chôn lấp mỗi ngày, nâng tổng công suất phát điện toàn nhà máy lên 135MW, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đưa toàn bộ nhà máy đi vào vận hành trong quý IV/2027...
Huế: Khở động chương trình “dựng lại mái ấm” cho con em người nhiễm chất độc hóa học
Với tinh thần “đền ơn đáp nghĩa”, Huế khởi động chương trình xóa nhà tạm, “dựng lại mái nhà” cho con em người nhiễm chất độc hóa học, góp phần cải thiện điều kiện sống và tiếp thêm động lực vươn lên.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: