Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Thế giới

Tổng thống Mỹ sắp gặp Tổng thống Ukraine tại Nhà Trắng

Đức Anh

18/08/2025, 11:26

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vừa thông báo ông đã chấp nhận lời mời của Tổng thổng Mỹ Donald Trump tới Nhà Trắng vào ngày thứ Hai (18/8) để thảo luận về các giải pháp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/2/2025 - Ảnh: Reuters
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/2/2025 - Ảnh: Reuters

Thông báo này được đưa ra không lâu sau khi ông Trump thông báo kết quả cuộc gặp thượng đỉnh ngày thứ Sáu (15/8) giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska (Mỹ), theo đó không có thỏa thuận nào về hòa bình ở Ukraine được đưa ra.

Ông Zelenskiy cũng cho biết ông đã có một cuộc điện đàm “dài và thực chất” với nhà lãnh đạo Mỹ hôm thứ Bảy (16/8). Ông cảm ơn Tổng thống Mỹ đã mời ông tới gặp mặt trực tiếp tại Washington vào thứ Hai và cho biết hai bên sẽ “thảo luận tất cả chi tiết liên quan đến việc chấm dứt chiến tranh”.

Ông Zelenskiy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nước châu Âu tham gia nỗ lực hòa bình ở Ukraine bởi đây là những nước đối tác không thể thiếu và đóng vai trò lớn trong việc duy trì bất kỳ thỏa thuận nào giữa Ukraine và Nga.

“Việc châu Âu tham gia vào mọi bước của tiến trình hòa bình rất quan trọng. Cùng với Mỹ, việc này nhằm đảm bảo an ninh đáng tin cậy tại Ukraine. Chúng tôi cũng đã thảo luận về những tín hiệu tích tực từ phía Washington liên quan tới việc tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine”, ông Zelenskiy nói về cuộc điện đàm với ông Trump hôm thứ Bảy.

Thời gian qua, chính quyền ông Trump nhiều lần chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) về cách khối này xử lý cuộc chiến và không nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Ngay trước khi rời Alaska hôm thứ Sáu, phát biểu với truyền thông Mỹ, ông Trump cho biết đã cảnh báo các quốc gia châu Âu không nên “làm hỏng tiến trình mới đạt được” với ông Putin.

Dù ông Trump và người đồng cấp Nga không nhất trí được thỏa thuận nào, Tông thống Mỹ cho biết hai bên đã đạt được sự hiểu biết lẫn nhau. Ông nhấn mạnh rằng các nước EU “có sự tham gia nhất định” vào con đường hướng tới hòa bình của Kiev.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm thứ Bảy cho biết ông Trump đã điện đàm với các nhà lãnh đạo quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau cuộc điện đàm dài với ông Zelenskiy, trong đó ông tóm tắt lại cuộc gặp của minh với ông Putin.

Người phát ngôn Ủy ban Châu Âu Arianna Podesta cũng xác nhận cuộc điện đàm này có sự tham gia của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, làm dấy lên hy vọng rằng cuộc chiến tranh sắp bước sang năm thứ tư ở Ukraine có thể sắp kết thúc.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ca ngợi cuộc gặp này và mô tả việc nối lại đối thoại trực tiếp giữa Washington và Moscow là một bước đột phá. Ông cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đã diễn ra “điềm tĩnh, không có tối hậu thư hay đe dọa”.

Về phía Mỹ, tối ngày Chủ Nhật (17/8), ông Trump cho biết tại cuộc gặp vào ngày thứ Hai với ông Zelenskiy, ông sẽ gửi thông điệp rằng Kiev "phải đồng ý với một số điều kiện của Nga để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine".

"Tổng thống Ukraine Zelenskiy có thể chấm dứt chiến tranh với Nga gần như ngay lập tức nếu ông ấy muốn, hoặc ông ấy có thể tiếp tục chiến đấu", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. "Hãy nhớ lại xem mọi chuyện đã bắt đầu thế nào. Đã không thể lấy lại vùng Crimea mà không cần phát súng nào, giống như 12 năm trước dưới thời cựu Tổng thống Barrack Obama. Ukraine cũng không được gia nhập NATO. Có những điều sẽ không bao giờ thay đổi".

Bài đăng này cho thấy ông Zelenskiy có thể sẽ đối mặt nhiều áp lực trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ ngày thứ Hai. Từ bài đăng có thể thấy, hai điều kiện ông Trump đưa ra là Ukraine nhượng lại Crimea - vùng đất mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014 - và đồng ý không bao giờ gia nhập NATO. Đây cũng là hai trong số những điều kiện mà ông Putin đặt ra để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Từ khóa:

đàm phán hòa bình ở Ukraine hòa bình ở Ukraine Mỹ Nga Nhà Trắng tổng thống Ukraine ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vừa thông báo ông đã chấp nhận lời mời của Tổng thổng Mỹ Donald Trump tới Nhà Trắng vào ngày thứ Hai (18/8) để thảo luận về các giải pháp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine...

