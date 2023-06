TP.HCM: 6 dự án đủ điều kiện vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đã nhận được 6 đề nghị của các chủ đầu tư có nhu cầu vay gói tín dụng 120.000. Trong đó, có 3 chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, 1 chủ đầu tư dự án cho công nhân thuê và 2 chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Ba dự án nhà ở xã hội đăng ký vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng trong đợt này gồm: khu nhà ở xã hội - giai đoạn 2 thuộc khu nhà ở Nguyên Sơn (huyện Bình Chánh) do Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn làm chủ đầu tư, diện tích đất xây dựng dự án có quy mô hơn 22 ha với 242 căn hộ; dự án nhà ở xã hội tại địa chỉ 324 đường Lý Thường Kiệt (quận 10) do Công ty Cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư, quy mô 18 ha diện tích đất xây dựng với 1.254 căn hộ; dự án Khu nhà ở phường Long Trường (Thành phố Thủ Đức) do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và kinh doanh Nhà Điền Phúc Thành làm chủ đầu tư với quy mô diện tích đất xây dựng là 14,3 ha cho 558 căn hộ.

Ngoài ra, có 1 dự án nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân thuê tại Cụm Công nghiệp Quận 2, phường Thạnh Mỹ Lợi (Thành phố Thủ Đức) do Công ty Cổ phần ThuThiemGroup làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô diện tích đất xây dựng hơn 20 ha với hơn 1.000 căn hộ.

Hai dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư đăng ký vay hơn 1.160 tỷ đồng còn lại là: dự án xây dựng mới chung cư 350 Hoàng Văn Thụ (Tân Bình) do Công ty Cổ phần Đức Khải Tân Bình làm chủ đầu tư và dự án Khu dân cư Trung tâm Sài Gòn (quận 1), do Công ty Cổ phần địa ốc Downtown làm chủ đầu tư.

Quá trình rà soát, Sở Xây dựng cho biết, cả 6 dự án nêu trên đều đáp ứng các tiêu chí và điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Cụ thể, 3 dự án nhà ở xã hội và 1 dự án nhà cho công nhân thuê đã có giấy phép xây dựng. Trong khi đó, 2 dự án xây dựng lại chung cư cũ cũng đã có chấp thuận chủ trương đầu tư.

“Về nhu cầu vay vốn, đây là nội dung đăng ký của chủ đầu tư, các ngân hàng sẽ thực hiện thẩm định theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước để cho vay”, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết

Sở cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố công bố công khai danh mục 6 dự án (đợt 1) trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố các đợt tiếp theo khi có dự án đủ điều kiện, tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.